Будет по 40. Как гривна падает военным летом и при чем здесь "валютный туризм"

В мире одной из главных новостей стал фактический паритет доллара и евро, а в Украине беглый взгляд на обменники заставляет прийти к пониманию, что гривна не только не укрепляется к доллару, но и стремительно девальвирует. Фокус выяснил причины происходящего с курсом национальной валюты.

Экономика военного времени – так эксперты и финансисты называют время, когда страна вынуждена работать по особым правилам, что подчинены одной цели – победить врага. В Украине полноценной "военной экономики" в классическом смысле нет, но ее элементы присутствуют, когда речь идет, например, о зафиксированном на межбанковском рынке курсу продажи доллара на уровне 23 февраля – 29,25 USDUAH.

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Тем временем НБУ отпустил на свободу розничный курс – курс в обменниках (наличный) и курс карточных операций физлиц (безналичный). Так что в стране в итоге появилось несколько валютных курсов, которые отличаются друг от друга.

Например, в одном из крупных банков наличный курс доллара 13 июля – 38 USDUAH, а для карточных операций – 36,63 USDUAH.

В другом банке — совсем иные условия: для наличных операций – 38 USDUAH, для карт – 35,42 USDUAH.

В целом в последние две недели наметилась тенденция к девальвации гривны на наличном рынке, где курс в отделениях банков и в обменниках уже 12 июля достиг 37,8 USDUAH, а 13 июля – 37,9-38 USDUAH.

[ + – ] Гривна падает, и цифры на табло уже не актуальны. Курс доллара подбирается к 38-40 гривнам Фото: Getty Images

Как изменение карточных курсов потянуло за собой наличный курс гривны

Поскольку банки сегодня самостоятельно могут обозначать курс для гривневых карт и курс для продажи и покупки валюты в отделениях, то любые значительные колебания карточных курсов неизменно влияют на курс для покупки наличной валюты. Повышение карточных курсов началось в июне, после принятия НБУ в конце мая постановления №102, которым регулятор отменил фиксированный курс для безналичных операций (карточных операций) физлиц. Тогда в НБУ объяснили, что таким образом борются с валютными спекулянтами, которые едут за рубеж с пачкой карт, с которых снимают наличные евро по выгодному фиксированному курсу.

Впрочем, даже повышение карточных курсов не остановило валютный туризм. Так что в июле некоторые крупные банки пересмотрели свои курсы для карточек – приблизили курс по картам к курсу на наличном рынке.

[ + – ] Ожидания девальвации, изменение карточных курсов, возможная отмена фиксированного НБУ курса на межбанке - причины падения курса гривны в июле 2022 года Фото: Наталия Богута

"Одна из причин девальвации – повышение "карточного" курса несколькими крупными системными банками до уровня наличного. Следует признать, что так называемые "валютные челноки" являются существенным источником поставки наличной валюты в Украину. Даже ожидание удорожания валюты для них приводит к росту курса на сером рынке внутри страны. Ведь рынок закладывает этот фактор в цену сразу. Похоже, наличная пара гривна/доллар нашла новое равновесное значение в диапазоне 37,0-38,0 USDUAH", — отметила в комментарии Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейства Юнекс Банка.

Во многих банках карточный курс был выгоднее наличного, но в июле разрыв между карточным и наличным курсом банки начали сокращать, повышая карточные курсы

В других банках Фокусу подтвердили, что повышение карточных курсов серьезно повлияло на наличный рынок, где курс очень быстро достиг отметки 38 USDUAH. Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук отметил, что среди вероятных факторов девальвации – повышение карточных курсов и усиление требований отдельных банков к операциям с платежными карточками (об установлении источника происхождения средств).

В свою очередь, Антон Куринной, главный дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка, сообщил, что падение курса гривны действительно связано с повышением курса карт основными банками с уровней 32,70-32,80 UAH/USD к показателям кэш-рынка, где торги проходили в рамках 35-35,50 USDUAH.

"После повышения курсов карт рынок кэш-валюты также отреагировал ростом", — говорит Куринной.

Как новые правила для импорта влияют на межбанк

Кроме, собственно, карточной причины девальвации эксперты называют еще несколько. Среди них – девальвационные ожидания, у которых есть свои предпосылки.

"Рост курса на наличном рынке вызван усиленными девальвационными ожиданиями, которые, в свою очередь, подогреваются двумя факторами. Первый – разговоры о необходимости переходить к плавающему курсу на межбанке. Отмена ограничений по покупке валюты для критического импорта и возврата импортной пошлины в этом смысле стала поводом, ведь эти нормы ранее неоднократно назывались, как ограничивающие возможности для отмены фиксированного курса. Чем больше на рынке слышно о вероятности такого шага, тем сильнее девальвационные ожидания и спрос на валюту на наличном рынке", — отметила Анна Золотько.

[ + – ] С 9 июля отменен так называемый критический импорт — теперь все импортеры товаров могут покупать иностранную валюту Фото: autoua.net

Новые правила для импортеров НБУ разрешил импортерам постановлением №142 с 9 июля покупать иностранную валюту для любых товаров, а не только для товаров критического импорта. В НБУ отметили, что это улучшит условия для бизнеса в стране. Кроме того, постановлением №142 Нацбанк увеличил сроки расчета по экспортным и импортным контрактам со 120 до 180 дней.

"Соответствующее решение призвано поддержать украинские предприятия путем увеличения их возможностей в условиях логистических проблем при экспорте и импорте продукции, возникших из-за войны. С целью снижения давления на валютном рынке НБУ уменьшает с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года", — отметили в НБУ. То есть, импортеры не могут покупать валюту про запас, так как обязаны перечислить ее контрагентам в течение двух дней после покупки.

Константин Хведчук говорит, что пока из-за отмены критического импорта спрос на межбанке не вырос. Но, по мнению Анны Золотько, есть так называемый фактор отложенного спроса. И значит, спрос может подрасти буквально в течение 2-3 недель. Но на курс это в нынешних условиях не повлияет – ведь импортеры пока покупают валюту на межбанке в узком коридоре 29,5-29,55 USDUAH. Пока — потому что НБУ может отпустить курс на межбанке.

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"Импортерам требуется время для возобновления работы по действующим контрактам и заключения новых. По всей вероятности, сложившийся отложенный спрос, хотя он и существенно снизился из-за войны, все же приведет к увеличению спроса на иностранную валюту. Но об этом можно будет говорить чуть позже", — говорит Анна Золотько.

И все же, хотя спрос еще не вырос, в банках отмечают, что НБУ регулярно выходит на рынок с предложением долларов. "НБУ каждый день принимает участие в торгах и поддерживает гривну, продавая доллар по курсу 29,5474 USDUAH. Резервы тратятся и покрываются международными грантами и помощью, надеемся на помощь международных партнеров по вопросам продаж и логистики агропродукции, что позволит не тратить резервы", — отметил Антон Куринной.

Почему курс евро падает к доллару и стоит ли покупать доллары и евро?

Пока в Украине наблюдается "троекурсие", а гривна на наличном рынке девальвирует, в мире активно обсуждают, как курс евро девальвировал относительно доллара США. С начала 2022 года евровалюта потеряла 12%. Эксперты уже озвучили, что среди причин девальвации евро – высокий уровень инфляции в Европе и нестабильная ситуация с энергоресурсами, связанная с войной в Украине.

"Европейский Союз, который до войны получал примерно 40% своего газа по российским трубопроводам, пытается уменьшить свою зависимость от российской нефти и газа. В то же время, Россия сократила поставки газа в некоторые страны ЕС, а недавно на 60% сократила поток газа по газопроводу "Северный поток" в Германию. Немецкие официальные лица опасаются, что его больше не включат. Энергетический кризис сопровождается замедлением экономического роста, что ставит под сомнение способность Европейского центрального банка адекватно ужесточить политику для снижения инфляции", — говорится в статье CNN Business.

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В Украине НБУ в июне повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых, а вот Европейский Центробанк (ЕЦБ) лишь планирует повышать ставку, которая сейчас находится на уровне 8,6%.

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Как отмечается в СМИ, серия агрессивных повышений процентных ставок центральными банками, в том числе ФРС США, в сочетании с замедлением экономического роста будет оказывать давление на евро. То есть, пока об укреплении курса евро речь не идет.

А в Украине тем временем банки тоже привели свои курсы для доллара и евро в соответствие с мировыми. Например, в ПриватБанке 13 июля курс продажи доллара – 37,9 грн, а евро – 38 грн, в Укргазбанке курс доллара – 38 грн, а евро – 38,1 грн, в Ощадбанке курс доллара и евро одинаковый – на уровне 37,95 грн.

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