Выплатят зарплаты и пенсии: почему парламент вернул налоги на импорт и евробляхи

В налоговом комитете Верховной Рады рассчитывают, что возвращение пошлин и НДС на импортные товары в 2,5-3 раза увеличит поступления в госказну от таможни.

В Украине с 1 июля вернется обязательство платить пошлины и 20% налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, в том числе, импортные авто. Это позволит пополнить государственный бюджет. Об этом говорится в статье Фокуса "Дорогие колеса. Беспошлинной растаможки авто больше нет — сколько придется платить".

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Принятый ВРУ в июне законопроект № 7418 отменяет льготы, которые в начале апреля ввел в действие закон №2142.

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В частности, возобновляется ввозная пошлина и НДС для импортных товаров, которые ввозят ФОПы І, ІІ и ІІІ группы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что льготы на эту группу товаров лишали бюджет доходов на сумму около 3 млрд. грн.

Также возвращается ввозная пошлина для предприятий, которые были освобождены от таких плат (бюджет каждый месяц недополучал около 500 млн. грн. из-за этого).

Налоги на ввозимые авто могли бы обеспечить бюджет поступлениями около 113 млрд. грн.

В парламенте отметили, что налогообложение импортных автомобилей способно вернуть в госбюджет миллиардные поступления.

Даниил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа", глава финансового комитета ВРУ, рассчитывает на возобновление поступлений в госбюджет после вступления в силу законопроекта №7418.

"Мы считаем, что, благодаря этому решению, вместе с некоторыми другими организационными мероприятиями на таможне это позволит в 2,5-3 раза увеличить поступления от таможни в бюджет. Если сегодня мы получаем в районе 9 млрд. грн., то эта сумма может составлять 25 млрд. грн. и более ежемесячно", — сказал Даниил Гетманцев.

Напомним, Верховная Рада 24 марта отменила все налоги и сборы на импорт во время военного положения. С тех пор в ГПСУ отчитывались о миллиардных потерях бюджета из-за льгот.