Дорогие колеса. Беспошлинной растаможки авто больше нет — сколько придется платить

Законы меняются. За растаможку автомобилей желающим привезти их в Украину с 1 июля придется платить. А вот бюрократические процедуры, возможно, станут проще.

В Украине с июля возвращаются ранее отмененные пошлины и 20% налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, в том числе, речь идет и о ввозе импортных автомобилей. Без указанных налогов и пошлин прошло три месяца, за это время в страну ввезли 211 тыс. авто, а общая сумма средств, которые недополучил бюджет, составила 23,5 млрд. грн, сообщил в своем Телеграм-канале Ярослав Железняк, народный депутат от фракции "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам финансов.

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"Решение об отмене пошлин, НДС и акцизного налога на авто было обусловлено необходимостью восстановления автопарка, поврежденного в результате войны. На сегодня на территорию Украины завезено более 200 тыс. машин, и до 1 июля будут завозиться еще. Поэтому мы считаем, что это решение выполнило свою функцию и сегодня способствует только развитию бизнеса по ввозу на таможенную территорию автомобилей с целью дальнейшей перепродажи, что не является целью его принятия", — рассказал Фокусу Даниил Гетманцев, народный депутат от "Слуги народа", глава финансового комитета ВРУ.

Время льгот прошло: зачем и кому нужны пошлины на импортные товары

Закон о возврате импортных пошлин приняли 21 июня, а 27 июня документ отправлен на подпись президенту.

Гендиректор компании Е.С.Консалтинг Александра Томашевская обращает внимание на то, в каких условиях в Украине вводили льготы на импорт.

"Дело было в начале апреля. Было непонятно, заплатит ли кто-то что-то в бюджет. Нужны были шаги, чтобы, с одной стороны, поддержать бизнес, а с другой стороны, чтобы были поступления. И я считаю, что на тот момент отмена пошлины сыграла свою правильную роль", — говорит Томашевская.

На четвертый месяц войны импортеры уже готовы к возвращению налогов, соглашаются в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Ответственный бизнес не возражает против возвращения пошлин, так как это — возвращение к привычной системе, которая была до полномасштабной войны. К тому же, сейчас действует постановление КМУ №236, положениями которого может воспользоваться бизнес для отсрочки уплаты таможенных платежей до конца действия военного положения", — отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

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В Ассоциации с принятым законопроектом №7418 связывают надежды на отмену валютных ограничений и перечня критического импорта — говорят, что возвращение импортного НДС и пошлин является предпосылкой для таких решений. А ослабление валютных ограничений станет стимулом для возобновления работы бизнеса и получения доходов.

В Комитете ВРУ по вопросам финансов уверены — возвращение пошлин поспособствует серьезному росту поступлений в госбюджет.

Для государства возвращение импортных пошлин и НДС означает серьезное увеличение поступлений в бюджет.

"Мы считаем, что, благодаря этому решению, вместе с некоторыми другими организационными мероприятиями, это позволит в 2,5-3 раза увеличить поступления от таможни в бюджет. Если сегодня мы получаем в районе 9 млрд. грн., то эта сумма может составлять 25 млрд. грн. и более ежемесячно", — сказал Даниил Гетманцев.

По мнению Ярослава Железняка, среди причин отмены льготного ввоза товаров — негативное влияние таких условий на международную поддержку Украины.

"Потому что мы одновременно просим $5 млрд. в месяц на поддержку бюджета и оставляем льготы на товары не первой необходимости", — считает народный депутат.

Ценник выше. Что меняет для украинцев возвращение импортных сборов

Логично, что после возвращения платежей за растаможку товаров импортная продукция может подорожать. Речь идет не только о ввозимых в страну на продажу б/у иномарках, но и о других категориях, среди которых, в частности, — кофе, чай, импортные овощи и фрукты, промтовары, бытовая химия, техника и электроника. Уровень роста цен может быть разным, в зависимости от поставок и условий импортеров, — ориентировочно в пределах 5-20%.

"Мне кажется, что почти все поднимут цены. Потому что у нас сейчас импорт ограничен только товарами критического импорта — а это и строительные материалы, и питание для детей, для животных, товары для автомобилей. То есть то, что можно импортировать, подорожает", — прогнозирует Александра Томашевская.

Тем временем в Европейской Бизнес Ассоциации не ожидают заметного подорожания.

"Конечно, таможенная нагрузка и валютный курс оказывают влияние на формирование цен, однако это — не единственные факторы. В условиях падения спроса и наличия остатков на складах мы не ожидаем резкого увеличения цен на импортные товары", — говорит Анна Деревянко.

Возможным последствием возвращения пошлин для украинцев может быть не только подорожание, но и сокращение предложения импортных товаров, считает Ярослав Железняк.

"На полках супермаркетов уменьшится количество иностранных товаров и увеличится – украинских. Так как предыдущими льготами мы сделали так, что покупать импортную продукцию стало на 20% дешевле", — напомнил Ярослав Железняк.

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Конец второй эпохи евроблях: сколько теперь стоит растаможить автомобиль

Отмена пошлин мотивировала украинцев поспешить ввезти из-за границы новые и подержанные машины. Ярослав Железняк прогнозирует, что до 1 июля количество ввезенных автомобилей достигнет 240 тыс. единиц.

Причем, если раньше в будние дни в страну завозили примерно 3,2 тыс. автомобилей, то после новостей про отмену льгот темпы увеличились: в день завозят около 4,7 тыс. авто. Очевидно, что такой поток влияет на пропускные возможности пограничных переходов. 27 июня Железняк сообщал об очереди длинной 9,5 км на пункте пропуска Будомеж-Грушев. По его данным, в то же время на пункте пропуска Ягодин очередь составляла 40 км.

Теперь же с начала июля, когда акциз, НДС и пошлина на импорт вернутся, новым владельцам придется оплатить за ввоз иномарки немалую сумму. В зависимости от объема двигателя и стоимости автомобиля по документам, расходы на растаможку могут составить от 1,2-1,8 тыс. евро и выше. Причем, как сообщает Государственная таможенная служба, акцизный налог серьезно возрастает, если автомобиль — старше 15 лет.

Фокус провел подсчет потенциальных платежей для двух подержанных автомобилей.

В первом случае это Volkswagen Golf 2007 года выпуска с бензиновым двигателем 1,6 л.

Во втором — автомобиль Nissan Qashqai 2018 года выпуска с двухлитровым бензиновым двигателем.

Чтобы растаможить Volkswagen Golf, нужно будет заплатить:

акциз, который рассчитывается по формуле: (Ставка)*(Объем двигателя в см3/1000)* (Количество полных лет авто), в случае с этим авто это: 50 євро*1,6*15 = 1200 евро

пошлину 10%. Если авто стоит 6120 евро ($6500), то это 612 евро,

НДС 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога, в случае с этим автомобилем сумма налога на добавленную стоимость составит 1586 евро.

Таким образом, всего за авто Volkswagen Golf и его растаможку нужно будет заплатить 9518 евро, где налоги составляют 3398 евро или 55,5% от первоначальной стоимости авто.

Платежи при растаможке Nissan Qashqai при подсчетах по ранее описанной схеме привели к сумме налогов при растаможке в размере 5178 евро (если цена машины — 14,7 тыс. евро). Поскольку машина — более новая, то в итоге сумма платежей вышла меньше, чем в предыдущем случае, — порядка 26% от стоимости автомобиля.

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