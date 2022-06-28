Украинцы могут бесплатно снять с учета уничтоженные во время войны авто
В МВД рекомендуют выбраковать уничтоженные или оставшиеся на оккупированных территориях автомобили. Услуга полностью бесплатна.
Во время войны в Украине уничтожено уже свыше 200 тыс. автомобилей, а сотни машин утеряны или угнаны в Россию. Многие из них еще остаются зарегистрированными, хотя владельцы хотели бы снять авто с учета. В Главном сервисном центре объяснили порядок действий в этом случае.
Если транспортное средство уничтожено, осталось на оккупированной территории или повреждено настолько серьезно, что не подлежит восстановлению, то владельцу стоит обратиться в один из сервисных центров МВД и заказать услугу выбраковки.
Выбраковка авто – это снятие его с регистрации для списания и утилизации. Следует отметить, что процедура является абсолютно бесплатной. Сейчас выбраковка важна еще и потому, что это официальное подтверждение потери транспортно средства во время боевых действий.
Документы, необходимые для выбраковки авто в Украине:
- Паспорт владельца;
- Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
- Техпаспорт транспортного средства (при наличии);
- Номера транспортного средства (при наличии).
К слову, с недавних пор записаться на прием в сервисные центры МВД можно онлайн – отмененную в начале войны услугу возобновили.
Также Фокус писал, что в Украине вскоре должна заработать растаможка авто через приложение "Дія". Платежи будут рассчитываться по новой сложной формуле.