Українці можуть безкоштовно зняти з обліку знищені під час війни авто
У МВС рекомендують вибракувати знищені автомобілі, що залишилися на окупованих територіях. Послуга є повністю безплатною.
Під час війни в Україні знищено вже понад 200 тис. автомобілів, а сотні машин загублено або викрадено в Росію. Багато хто з них ще залишається зареєстрованим, хоча власники хотіли б зняти авто з обліку. У Головному сервісному центрі пояснили порядок дій у цьому випадку.
Якщо транспортний засіб знищений, залишився на окупованій території або пошкоджений настільки серйозно, що не підлягає відновленню, то власнику варто звернутися до одного з сервісних центрів МВС і замовити послугу вибракування.
Вибракування авто — це зняття його з реєстрації для списання й утилізації. Слід зазначити, що процедура абсолютно безплатна. Зараз вибракування важливе ще й тому, що це офіційне підтвердження втрати транспортного засобу під час бойових дій.
Документи, що необхідні для вибракування авто в Україні:
- Паспорт власника;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- Техпаспорт транспортного засобу (за наявності);
- Номери транспортного засобу (за наявності).
До речі, віднедавна записатися на прийом у сервісні центри МВС можна онлайн — скасовану на початку війни послугу відновили.
Також Фокус писав, що в Україні незабаром має запрацювати розмитнення авто через додаток "Дія". Платежі розраховуватимуться за новою складною формулою.