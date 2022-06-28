Українці можуть безкоштовно зняти з обліку знищені під час війни авто

У МВС рекомендують вибракувати знищені автомобілі, що залишилися на окупованих територіях. Послуга є повністю безплатною.

Під час війни в Україні знищено вже понад 200 тис. автомобілів, а сотні машин загублено або викрадено в Росію. Багато хто з них ще залишається зареєстрованим, хоча власники хотіли б зняти авто з обліку. У Головному сервісному центрі пояснили порядок дій у цьому випадку.

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Якщо транспортний засіб знищений, залишився на окупованій території або пошкоджений настільки серйозно, що не підлягає відновленню, то власнику варто звернутися до одного з сервісних центрів МВС і замовити послугу вибракування.

[ + – ] Вибракування авто проводиться в сервісних центрах МВС Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Вибракування авто — це зняття його з реєстрації для списання й утилізації. Слід зазначити, що процедура абсолютно безплатна. Зараз вибракування важливе ще й тому, що це офіційне підтвердження втрати транспортного засобу під час бойових дій.

Документи, що необхідні для вибракування авто в Україні:

Паспорт власника;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Техпаспорт транспортного засобу (за наявності);

Номери транспортного засобу (за наявності).

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До речі, віднедавна записатися на прийом у сервісні центри МВС можна онлайн — скасовану на початку війни послугу відновили.

Також Фокус писав, що в Україні незабаром має запрацювати розмитнення авто через додаток "Дія". Платежі розраховуватимуться за новою складною формулою.