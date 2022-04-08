Солдати РФ масово вивозять із України викрадені авто: їх бачили в Білорусі (фото, відео)
Найбільше викрадених машин бачили 4-5 квітня, коли російські війська відступали з України. Серед них і легкові, і вантажні авто.
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На дорогах Білорусі все частіше бачать цивільні автомобілі без номерів та з наклеєними на кузові літерами "V". За їхнім кермом — російські військові. Встановлено, що ці машини викрали в Україні — про це свідчить розслідування проекту "Беларускі Гаюн".
Подібні автомобілі помітили у Гомелі, Мозирі, Наровлі, Речіці, Хойніках та Єльську. Спочатку білоруські активісти вважали, що це особисті автомобілі військових, але відсутність номерних знаків ставила під сумнів цю версію.
Найбільше авто без номерів і зі знаками "V" бачили 4-5 квітня, тобто в ті дні, коли російські війська масово відступали з України. Зокрема, о 6:00 ранку 5 квітня поблизу Гомеля помітили колону російської техніки, яка рухалася до кордону з Росією. Окрім військової техніки, там були автівки без номерів, причому однією з них виявилася вантажівка у кольорах торгової марки "Гаврилівські курчата".Важливо
Активістам проекту "Беларускі Гаюн" вдалося встановити автомобілі, найімовірніше вивезені з України:
- Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: білий
- Ford Transit. Орієнтовний рік випуску: 2015. Колір: білий
- Honda Accord. Орієнтовний рік випуску: 2009. Колір: сріблястий. У цьому визначено VIN-код: JHMCU2600BC202866.
- Kia Sportage. Орієнтовний рік випуску: 2018. Колір: білий
- BMW X5 M. Орієнтовний рік випуску: 2015. Колір: чорний
- Nissan Rogue. Орієнтовний рік випуску: 2018. Колір: вишневий
- Toyota Highlander. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: темний
- Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: синій
- Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: білий
- Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: темний
- Mitsubishi Pajero. Орієнтовний рік випуску: 2007. Колір: чорний з білим капотом.
- Great Wall Wingle 5. Орієнтовний рік випуску: 2012. Колір: білий
Раніше Фокус повідомляв, що російські війська розграбували склади автосалонів в окупованих містах і намагалися використати вкрадені авто для перекидання ДРГ.