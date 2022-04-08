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Авто Російсько-українська війна

Солдати РФ масово вивозять із України викрадені авто: їх бачили в Білорусі (фото, відео)

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Окупантам не вдалося приховати українську приналежність авто

Найбільше викрадених машин бачили 4-5 квітня, коли російські війська відступали з України. Серед них і легкові, і вантажні авто.

На дорогах Білорусі все частіше бачать цивільні автомобілі без номерів та з наклеєними на кузові літерами "V". За їхнім кермом — російські військові. Встановлено, що ці машини викрали в Україні — про це свідчить розслідування проекту "Беларускі Гаюн".

Подібні автомобілі помітили у Гомелі, Мозирі, Наровлі, Речіці, Хойніках та Єльську. Спочатку білоруські активісти вважали, що це особисті автомобілі військових, але відсутність номерних знаків ставила під сумнів цю версію.

Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Газель
Газель
Honda Accord
Honda Accord
Kia Sportage
Kia Sportage
BMW X5
BMW X5
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Great Wall Wingle 5
Great Wall Wingle 5
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Газель
Honda Accord
Kia Sportage
BMW X5
Nissan Rogue
Toyota Highlander
Mitsubishi L200
Mitsubishi Pajero
Great Wall Wingle 5
Mitsubishi L200

Найбільше авто без номерів і зі знаками "V" бачили 4-5 квітня, тобто в ті дні, коли російські війська масово відступали з України. Зокрема, о 6:00 ранку 5 квітня поблизу Гомеля помітили колону російської техніки, яка рухалася до кордону з Росією. Окрім військової техніки, там були автівки без номерів, причому однією з них виявилася вантажівка у кольорах торгової марки "Гаврилівські курчата".

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Активістам проекту "Беларускі Гаюн" вдалося встановити автомобілі, найімовірніше вивезені з України:

  • Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: білий
  • Ford Transit. Орієнтовний рік випуску: 2015. Колір: білий
  • Honda Accord. Орієнтовний рік випуску: 2009. Колір: сріблястий. У цьому визначено VIN-код: JHMCU2600BC202866.
  • Kia Sportage. Орієнтовний рік випуску: 2018. Колір: білий
  • BMW X5 M. Орієнтовний рік випуску: 2015. Колір: чорний
  • Nissan Rogue. Орієнтовний рік випуску: 2018. Колір: вишневий
  • Toyota Highlander. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: темний
  • Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: синій
  • Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: білий
  • Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: темний
  • Mitsubishi Pajero. Орієнтовний рік випуску: 2007. Колір: чорний з білим капотом.
  • Great Wall Wingle 5. Орієнтовний рік випуску: 2012. Колір: білий
Викрадені авто з України не раз бачили у Білорусі

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська розграбували склади автосалонів в окупованих містах і намагалися використати вкрадені авто для перекидання ДРГ.