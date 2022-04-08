Солдати РФ масово вивозять із України викрадені авто: їх бачили в Білорусі (фото, відео)

Найбільше викрадених машин бачили 4-5 квітня, коли російські війська відступали з України. Серед них і легкові, і вантажні авто.

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На дорогах Білорусі все частіше бачать цивільні автомобілі без номерів та з наклеєними на кузові літерами "V". За їхнім кермом — російські військові. Встановлено, що ці машини викрали в Україні — про це свідчить розслідування проекту "Беларускі Гаюн".

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Подібні автомобілі помітили у Гомелі, Мозирі, Наровлі, Речіці, Хойніках та Єльську. Спочатку білоруські активісти вважали, що це особисті автомобілі військових, але відсутність номерних знаків ставила під сумнів цю версію.

[ + – ] Mitsubishi L200 [ + – ] Газель [ + – ] Honda Accord [ + – ] Kia Sportage [ + – ] BMW X5 [ + – ] Nissan Rogue [ + – ] Toyota Highlander [ + – ] Mitsubishi L200 [ + – ] Mitsubishi Pajero [ + – ] Great Wall Wingle 5 [ + – ] Mitsubishi L200

Найбільше авто без номерів і зі знаками "V" бачили 4-5 квітня, тобто в ті дні, коли російські війська масово відступали з України. Зокрема, о 6:00 ранку 5 квітня поблизу Гомеля помітили колону російської техніки, яка рухалася до кордону з Росією. Окрім військової техніки, там були автівки без номерів, причому однією з них виявилася вантажівка у кольорах торгової марки "Гаврилівські курчата".

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Активістам проекту "Беларускі Гаюн" вдалося встановити автомобілі, найімовірніше вивезені з України:

Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: білий

Ford Transit. Орієнтовний рік випуску: 2015. Колір: білий

Honda Accord. Орієнтовний рік випуску: 2009. Колір: сріблястий. У цьому визначено VIN-код: JHMCU2600BC202866.

Kia Sportage. Орієнтовний рік випуску: 2018. Колір: білий

BMW X5 M. Орієнтовний рік випуску: 2015. Колір: чорний

Nissan Rogue. Орієнтовний рік випуску: 2018. Колір: вишневий

Toyota Highlander. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: темний

Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: синій

Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: білий

Mitsubishi L200. Орієнтовний рік випуску: 2020. Колір: темний

Mitsubishi Pajero. Орієнтовний рік випуску: 2007. Колір: чорний з білим капотом.

Great Wall Wingle 5. Орієнтовний рік випуску: 2012. Колір: білий

[ + – ] Викрадені авто з України не раз бачили у Білорусі

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська розграбували склади автосалонів в окупованих містах і намагалися використати вкрадені авто для перекидання ДРГ.