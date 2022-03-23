Окупанти масово викрадають автомобілі в мирних жителів

Російські військові відбирають в українців автомобілі, щоб пробратися на них в інші населені пункти та здійснити диверсії.

На тимчасово окупованих територіях й далі грабують мирне населення. Зокрема, на Сумщині відзначають випадки незаконного заволодіння транспортними засобами українців. Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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За його словами, російські військові викрадають не лише легкові та вантажні автомобілі, а й пожежну техніку, карети швидкої допомоги та навіть шкільні автобуси. Цілком імовірно, що транспортні засоби на українських номерах використовуватимуть ворожі ДРГ, щоб потрапити до інших міст України як мирні жителі для здійснення терактів та диверсій.

За даними голови Сумської ОВА, за останні два дні в області викрали такі автомобілі:

Toyota Hilux із номером ВМ 8200ВІ;

автобус ПАЗ-4234 з номером ВМ 4559 АА;

Toyota Land Cruiser 200 із номером ВМ 0070 ВІ;

Daewoo Nexia з номером ВМ 9689 СК;

ВАЗ 2121 Нива (3 штуки) з номерами АТ 6348 СЕ, АТ 6349 СЕ, АТ 4345 СЕ;

ВАЗ 21113 із номером ВМ 3449 АМ;

автомобіль швидкої допомоги Peugeot Boxer із номером ВМ 6643 ВВ;

пожежна машина із села Великий Бобрик.

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Дмитро Живицький закликав громадян, у яких викрали авто, негайно повідомити про це поліцію за номером 102, вказавши марку та модель, номер та колір. Також необхідно контролювати, щоб захоплені автомобілі не потрапляли до українських населених пунктів гуманітарними коридорами або будь-яким іншим шляхом.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська пограбували склади автосалонів у захоплених містах і планували пробратися на викрадених авто до Києва та Одеси.