Оккупанты массово угоняют автомобили у мирных жителей

Российские военные отбирают у украинцев автомобили, чтобы пробраться на них в другие населенные пункты и совершить диверсии.

На временно оккупированных территориях продолжается грабеж мирного населения. В частности, в Сумской области отмечены случаи незаконного завладения транспортными средствами украинцев. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, российские военные угоняют не только легковые и грузовые автомобили, но и пожарную технику, кареты скорой помощи и даже школьные автобусы. Очень вероятно, что транспортные средства на украинских номерах будут использоваться вражескими ДРГ, чтобы попасть в другие города Украины под видом мирных жителей для совершения терактов и диверсий.

По данным главы Сумской ОВА, за последние два дня в области были похищены такие автомобили:

Toyota Hilux с номером ВМ 8200ВІ;

автобус ПАЗ-4234 с номером ВМ 4559 АА;

Toyota Land Cruiser 200 с номером ВМ 0070 ВІ;

Daewoo Nexia с номером ВМ 9689 СК;

ВАЗ 2121 Нива (3 штуки) с номерами АТ 6348 СЕ, АТ 6349 СЕ, АТ 4345 СЕ;

ВАЗ 21113 с номером ВМ 3449 АМ;

автомобиль скорой помощи Peugeot Boxer с номером ВМ 6643 ВВ;

пожарная машина из села Большой Бобрик.

Важно

Украинец своими руками создает впечатляющие внедорожники для армии (видео)

Дмитрий Живицкий призвал граждан, у которых угнали авто, немедленно сообщить это полиции по номеру 102, указав при этом марку и модель, номер и цвет. Также необходимо контролировать, чтобы захваченные автомобили не попадали в украинские населенные пункты по гуманитарным коридорам или любым другим путем.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска ограбили склады автосалонов в захваченных городах и планировали пробраться на угнанных авто в Киев и Одессу.