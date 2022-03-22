Украинец своими руками создает впечатляющие внедорожники для армии (видео)

Самодельные багги простые по конструкции и подходят для транспортировки провизии или медикаментов. ВСУ нуждаются в подобной технике.

Предприниматель из Черновецкой области Владимир Садык наладил выпуск багги повышенной проходимости. Внедорожники собирают для армии. Об этом рассказывает сюжет Суспільне Буковина.

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Первый багги построили еще до войны ради забавы, но выяснилось, что подобная техника необходима для ВСУ. Авто простые по конструкции, чтобы их можно было отремонтировать в полевых условиях. В основе их лежит металлический каркас, а салон очень спартанский.

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Такой внедорожник весит всего 600 кг и оснащен неприхотливым четырехцилиндровым двигателем ВАЗ, расположенным сзади. Он демонстрирует отличную проходимость.

Автомобили можно использовать для быстрого подвоза снайперов на позиции или транспортировки боеприпасов, провизии или медикаментов. Конструкцию багги собираются усовершенствовать, чтобы можно было установить носилки для раненых.

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"Если пять штук багги смогут хотя бы подбить один БТР или вывезти кого-нибудь, то это уже большое дело", — заявил Владимир Садык.

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Три багги собираются построить за две недели. Стоимость одного такого авто – 5000 долларов. Деньги на них собирают волонтеры, причем каждый багги называют именем мецената или организации, оплатившего его постройку. Первая машина уже отправлена на фронт.

Ранее Фокус сообщал, что армии бесплатно передали внедорожные автобусы, не имеющие аналогов в мире. Создали их украинцы.