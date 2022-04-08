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Авто Российско-украинская война

Солдаты РФ массово вывозят из Украины угнанные авто: их видели в Беларуси (фото, видео)

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Оккупантам не удалось скрыть украинскую принадлежность авто

Больше всего угнанных машин видели 4-5 апреля, когда российские войска отступали с Украины. Среди них — и легковые, и грузовые авто.

На дорогах Беларуси все чаще видят гражданские автомобили без номеров и с наклеенными на кузове буквами "V". За их рулем – российские военные. Установлено, что эти машины были угнаны в Украине – об этом свидетельствует расследование проекта "Беларускі Гаюн".

Подобные автомобили заметили в Гомеле, Мозыре, Наровле, Речице, Хойниках и Ельске. Поначалу белорусские активисты считали, что это личные авто военных, но отсутствие номерных знаков ставило под сомнению эту версию.

Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Газель
Газель
Honda Accord
Honda Accord
Kia Sportage
Kia Sportage
BMW X5
BMW X5
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Great Wall Wingle 5
Great Wall Wingle 5
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Газель
Honda Accord
Kia Sportage
BMW X5
Nissan Rogue
Toyota Highlander
Mitsubishi L200
Mitsubishi Pajero
Great Wall Wingle 5
Mitsubishi L200

Наибольшее количество авто без номеров и со знаками "V" видели 4-5 апреля, то есть в те дни, когда российские войска массово отступали из Украины. В частности, в 6.00 утра 5 апреля близ Гомеля была замечена колонна российской техники, которая двигалась к границе с Россией. Кроме военной техники, там были авто без номеров, причем одним из них оказался грузовик в цветах торговой марки "Гаврилівські курчата".

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Активистам проекта "Беларускі Гаюн" удалось установить автомобили, вероятнее всего вывезенные из Украины:

  • Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: белый
  • Ford Transit. Примерный год выпуска: 2015. Цвет: белый
  • Honda Accord. Примерный год выпуска: 2009. Цвет: серебристый. У этого определен VIN-код: JHMCU2600BC202866.
  • Kia Sportage. Примерный год выпуска: 2018. Цвет: белый
  • BMW X5 M. Примерный год выпуска: 2015. Цвет: черный
  • Nissan Rogue. Примерный год выпуска: 2018. Цвет: вишневый
  • Toyota Highlander. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: черный
  • Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: синий
  • Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: белый
  • Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: черный
  • Mitsubishi Pajero. Примерный год выпуска: 2007. Цвет: черный с белым капотом
  • Great Wall Wingle 5. Примерный год выпуска: 2012. Цвет: белый
Угнанные авто из Украины не раз видели в Беларуси

Ранее Фокус сообщал, что российские войска разграбили склады автосалонов в оккупированных городах и пытались использовать украденные авто для переброски ДРГ.