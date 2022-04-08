Солдаты РФ массово вывозят из Украины угнанные авто: их видели в Беларуси (фото, видео)

Больше всего угнанных машин видели 4-5 апреля, когда российские войска отступали с Украины. Среди них — и легковые, и грузовые авто.

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На дорогах Беларуси все чаще видят гражданские автомобили без номеров и с наклеенными на кузове буквами "V". За их рулем – российские военные. Установлено, что эти машины были угнаны в Украине – об этом свидетельствует расследование проекта "Беларускі Гаюн".

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Подобные автомобили заметили в Гомеле, Мозыре, Наровле, Речице, Хойниках и Ельске. Поначалу белорусские активисты считали, что это личные авто военных, но отсутствие номерных знаков ставило под сомнению эту версию.

[ + – ] Mitsubishi L200 [ + – ] Газель [ + – ] Honda Accord [ + – ] Kia Sportage [ + – ] BMW X5 [ + – ] Nissan Rogue [ + – ] Toyota Highlander [ + – ] Mitsubishi L200 [ + – ] Mitsubishi Pajero [ + – ] Great Wall Wingle 5 [ + – ] Mitsubishi L200

Наибольшее количество авто без номеров и со знаками "V" видели 4-5 апреля, то есть в те дни, когда российские войска массово отступали из Украины. В частности, в 6.00 утра 5 апреля близ Гомеля была замечена колонна российской техники, которая двигалась к границе с Россией. Кроме военной техники, там были авто без номеров, причем одним из них оказался грузовик в цветах торговой марки "Гаврилівські курчата".

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Активистам проекта "Беларускі Гаюн" удалось установить автомобили, вероятнее всего вывезенные из Украины:

Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: белый

Ford Transit. Примерный год выпуска: 2015. Цвет: белый

Honda Accord. Примерный год выпуска: 2009. Цвет: серебристый. У этого определен VIN-код: JHMCU2600BC202866.

Kia Sportage. Примерный год выпуска: 2018. Цвет: белый

BMW X5 M. Примерный год выпуска: 2015. Цвет: черный

Nissan Rogue. Примерный год выпуска: 2018. Цвет: вишневый

Toyota Highlander. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: черный

Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: синий

Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: белый

Mitsubishi L200. Примерный год выпуска: 2020. Цвет: черный

Mitsubishi Pajero. Примерный год выпуска: 2007. Цвет: черный с белым капотом

Great Wall Wingle 5. Примерный год выпуска: 2012. Цвет: белый

[ + – ] Угнанные авто из Украины не раз видели в Беларуси

Ранее Фокус сообщал, что российские войска разграбили склады автосалонов в оккупированных городах и пытались использовать украденные авто для переброски ДРГ.