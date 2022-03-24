Неожиданные последствия санкций: в РФ прогнозируют резкий рост количества угонов авто
Основной причиной увеличения количества угонов эксперты называют дефицит автозапчастей.
В нынешнем году в России ожидается резкий скачек количества угонов авто. Эксперты, как ни странно, объясняют это введением санкций за войну в Украине. Об этом пишет Коммерсант.
Дело в том, что именно санкции против РФ привели к острому дефициту автозапчастей. Ведущие производители автокомпонентов постепенно покидают российский рынок. Детали к автомобилям подорожали в полтора-два раза, а некоторые из них уже не найти.
По мнению представителя Всероссийского союза страховщиков Михаила Порватова, именно это станет причиной увеличения количества угонов. Воровать автомобили будут именно с целью разобрать на запчасти и продать их на вторичном рынке.
Кроме того, эксперт заявил, что санкции против России приведут к резкому падению уровня жизни населения и росту безработицы. А это повлияет на криминогенную обстановку и также повлечет за собой рост количества угонов авто.
"В таких условиях, как показывает практика, всегда возрастает уровень криминала. Запчасти пока есть на складах, но они могут закончиться в течение ближайшего месяца. Поставки не возобновятся, пока не будут найдены новые логистические цепочки. Возникает риск угона автомобилей для разбора на запчасти", — подчеркнул Михаил Порватов.Важно
Из-за высокого риска угонов в скором времени ожидается резкий рост стоимости КАСКО в России. Кроме того, уже дорожают и охранные системы для авто. Также в госдуме предлагают ужесточить наказание за угон авто.
Под угрозой – как модели производителей, поддержавших санкции и покинувших рынок, так и авто российского производства. Нехватка комплектующих остановила даже АвтоВАЗ.
Также эксперты назвали самые угоняемые авто в России:
- Lada Granta
- Lada Vesta
- Renault Logan
- Renault Sandero
Ранее Фокус сообщал, что санкции также привели к дефициту новых авто и росту цен на них. Некоторые модели подорожали в два раза.