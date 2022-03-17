UA
UA
Разделы
Материалы
Авто Военная агрессия России Российско-украинская война

Импортозамещение не получается: автозаводы в РФ не могут полноценно работать под санкциями

2127
Lada Vesta, автозаводы в россии, автопроизводство в россии, Камаз К5, новый Камаз, производство Камаз, производство ВАЗ
Фото: drive2.ru | Выпуск Lada Vesta невозможен без импортных комплектующих

В ближайшее время наладить полномасштабное производство на ВАЗе и Камазе без импортных комплектующих невозможно.

Санкции против РФ больно ударили не только по авторынку, но и по ключевым российским автозаводам. Предприятия не могут возобновить производство в нормальном режиме из-за перебоев с импортом комплектующих.

АвтоВАЗ остановил заводы

В частности, ключевой причиной остановки крупнейшего российского автозавода ВАЗ является именно нехватка импортных компонентов. В разных моделях Lada их доля составляет от 20 до 40%.

Изначально в АвтоВАЗ заявили о планах остановить конвейеры своих предприятий только на неделю (с 5 по 11 марта), но производство Lada Vesta в Ижевске до сих пор не запущено. К тому же, заявлено, что заводы будут простаивать с 4 по 24 апреля, а большинство персонала отправят в корпоративный отпуск.

Lada Vesta, автозаводы в россии, автопроизводство в россии, Камаз К5, новый Камаз, производство Камаз, производство ВАЗ
Камаз К5 - практически клон Mercedes-Benz Actros

В АвтоВАзе признали, что без импортных деталей могут выпускать только Lada Niva Legend и Niva Travel. Особенно остро ощущается нехватка микросхем и, в частности, блоков управления ABS и ESP. Для импортозамещения в Удмуртии планируют открыть предприятие по выпуску комплектующих для Lada Vesta, но заработает оно только через два года.

Важно
Санкции против Беларуси остановили новейший автозавод
Санкции против Беларуси остановили новейший автозавод

Производство Камаз сократится на 40%

В Камаз анонсировали отказ от западных комплектующих для новейшей модели К5 к 2023 году и заменить их деталями казахских, узбецких и туркменских предприятий, однако эти планы выглядят нереальными.

Дело в том, что новый Камаз К5 является, по сути, "лицензийной" копией Mercedes-Benz Actros. У немецких партнеров закупали все основные компоненты для модели – двигатели, КПП, мосты и даже кабину. Концерн Daimler даже владеет 15% акций Камаза, однако после вторжения в Украину разорвал боле, чем 20-летнее сотрудничество. Также санкции поставили крест на поставках американских дизелей Cummins и немецких КПП ZF и электрооборудования Bosch для других моделей грузовиков.

Lada Vesta, автозаводы в россии, автопроизводство в россии, Камаз К5, новый Камаз, производство Камаз, производство ВАЗ
Камаз отправил более половины персонала в бессрочный отпуск
Фото: РБК

Из-за нехватки импортных комплектующих Камаз придется уменьшить производство на 40%. Как сообщает Auto-consulting, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что до 15 тыс. рабочих завода могут "перевести в режим простоя" (по сути, отправить в бессрочный отпуск) при том, что всего на предприятий в Набережных Челнах работают 29 тыс. человек.

Ранее Фокус сообщал, что ведущие мировые производители шин поддержали санкции против России. Они прекратили поставки продукции в РФ и остановили свои предприятия в стране.