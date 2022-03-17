Импортозамещение не получается: автозаводы в РФ не могут полноценно работать под санкциями

В ближайшее время наладить полномасштабное производство на ВАЗе и Камазе без импортных комплектующих невозможно.

Санкции против РФ больно ударили не только по авторынку, но и по ключевым российским автозаводам. Предприятия не могут возобновить производство в нормальном режиме из-за перебоев с импортом комплектующих.

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АвтоВАЗ остановил заводы

В частности, ключевой причиной остановки крупнейшего российского автозавода ВАЗ является именно нехватка импортных компонентов. В разных моделях Lada их доля составляет от 20 до 40%.

Изначально в АвтоВАЗ заявили о планах остановить конвейеры своих предприятий только на неделю (с 5 по 11 марта), но производство Lada Vesta в Ижевске до сих пор не запущено. К тому же, заявлено, что заводы будут простаивать с 4 по 24 апреля, а большинство персонала отправят в корпоративный отпуск.

[ + – ] Камаз К5 - практически клон Mercedes-Benz Actros

В АвтоВАзе признали, что без импортных деталей могут выпускать только Lada Niva Legend и Niva Travel. Особенно остро ощущается нехватка микросхем и, в частности, блоков управления ABS и ESP. Для импортозамещения в Удмуртии планируют открыть предприятие по выпуску комплектующих для Lada Vesta, но заработает оно только через два года.

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Производство Камаз сократится на 40%

В Камаз анонсировали отказ от западных комплектующих для новейшей модели К5 к 2023 году и заменить их деталями казахских, узбецких и туркменских предприятий, однако эти планы выглядят нереальными.

Дело в том, что новый Камаз К5 является, по сути, "лицензийной" копией Mercedes-Benz Actros. У немецких партнеров закупали все основные компоненты для модели – двигатели, КПП, мосты и даже кабину. Концерн Daimler даже владеет 15% акций Камаза, однако после вторжения в Украину разорвал боле, чем 20-летнее сотрудничество. Также санкции поставили крест на поставках американских дизелей Cummins и немецких КПП ZF и электрооборудования Bosch для других моделей грузовиков.

[ + – ] Камаз отправил более половины персонала в бессрочный отпуск Фото: РБК

Из-за нехватки импортных комплектующих Камаз придется уменьшить производство на 40%. Как сообщает Auto-consulting, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что до 15 тыс. рабочих завода могут "перевести в режим простоя" (по сути, отправить в бессрочный отпуск) при том, что всего на предприятий в Набережных Челнах работают 29 тыс. человек.

Ранее Фокус сообщал, что ведущие мировые производители шин поддержали санкции против России. Они прекратили поставки продукции в РФ и остановили свои предприятия в стране.