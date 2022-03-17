Імпортозаміщення не виходить: автозаводи в РФ не можуть повноцінно працювати під санкціями
Найближчим часом налагодити повномасштабне виробництво на ВАЗі та КАМАЗі без імпортних запчастин неможливо.
Санкції проти РФ боляче вдарили не лише по авторинку, а й по ключових російських автозаводах. Підприємства не можуть відновити виробництво в нормальному режимі через перебої з імпортом запчастин.
АвтоВАЗ зупинив заводи
Зокрема, основною причиною зупинення найбільшого російського автозаводу ВАЗ є нестача імпортних запчастин. У різних моделях Lada їхня частка становить від 20 до 40%.
Спочатку АвтоВАЗ заявили про плани зупинити конвеєри своїх підприємств тільки на тиждень (з 5 по 11 березня), але виробництво Lada Vesta в Іжевську досі не запустили. До того ж заявили, що заводи простоюватимуть з 4 по 24 квітня, а більшість персоналу відправлять у корпоративну відпустку.
В АвтоВАЗі визнали, що без імпортних деталей можуть випускати лише Lada Niva Legend та Niva Travel. Особливо гостро відчувається нестача мікросхем і, зокрема, блоків керування ABS та ESP. Для імпортозаміщення в Удмуртії планують відкрити підприємство з випуску запчастин для Lada Vesta, але запрацює воно лише через два роки.Важливо
Виробництво КАМАЗ скоротиться на 40%
У КАМАЗі анонсували відмову від західних запчастин для новітньої моделі К5 до 2023 року та заміну цих деталей на запчастини казахських, узбецьких та туркменських підприємств, проте ці плани виглядають нереальними.
Річ у тім, що новий Камаз К5 є, по суті, ліцензійною копією Mercedes-Benz Actros. У німецьких партнерів закуповували всі основні деталі моделі — двигуни, КПП, мости й навіть кабіну. Концерн Daimler навіть володіє 15% акцій КАМАЗа, проте після вторгнення Росії в Україну розірвав більше ніж 20-річну співпрацю. Також санкції поставили хрест на постачаннях американських дизелів Cummins та німецьких КПП ZF та електрообладнання Bosch для інших моделей вантажівок.
Через нестачу імпортних деталей КАМАЗу доведеться зменшити виробництво на 40%. Як повідомляє Auto-consulting, глава Татарстану Рустам Мінніханов заявив, що до 15 тис. робітників заводу можуть "перевести в режим простою" (по суті, відправити в безстрокову відпустку) при тому, що всього на підприємстві в Набережних Човнах працюють 29 тис. осіб.
Раніше Фокус повідомляв, що провідні світові виробники шин підтримали санкції проти Росії. Вони припинили постачання продукції РФ і зупинили свої підприємства країни.