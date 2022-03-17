Імпортозаміщення не виходить: автозаводи в РФ не можуть повноцінно працювати під санкціями

Найближчим часом налагодити повномасштабне виробництво на ВАЗі та КАМАЗі без імпортних запчастин неможливо.

Санкції проти РФ боляче вдарили не лише по авторинку, а й по ключових російських автозаводах. Підприємства не можуть відновити виробництво в нормальному режимі через перебої з імпортом запчастин.

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АвтоВАЗ зупинив заводи

Зокрема, основною причиною зупинення найбільшого російського автозаводу ВАЗ є нестача імпортних запчастин. У різних моделях Lada їхня частка становить від 20 до 40%.

Спочатку АвтоВАЗ заявили про плани зупинити конвеєри своїх підприємств тільки на тиждень (з 5 по 11 березня), але виробництво Lada Vesta в Іжевську досі не запустили. До того ж заявили, що заводи простоюватимуть з 4 по 24 квітня, а більшість персоналу відправлять у корпоративну відпустку.

[ + – ] Камаз К5 – практично клон Mercedes-Benz Actros

В АвтоВАЗі визнали, що без імпортних деталей можуть випускати лише Lada Niva Legend та Niva Travel. Особливо гостро відчувається нестача мікросхем і, зокрема, блоків керування ABS та ESP. Для імпортозаміщення в Удмуртії планують відкрити підприємство з випуску запчастин для Lada Vesta, але запрацює воно лише через два роки.

Важливо

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Виробництво КАМАЗ скоротиться на 40%

У КАМАЗі анонсували відмову від західних запчастин для новітньої моделі К5 до 2023 року та заміну цих деталей на запчастини казахських, узбецьких та туркменських підприємств, проте ці плани виглядають нереальними.

Річ у тім, що новий Камаз К5 є, по суті, ліцензійною копією Mercedes-Benz Actros. У німецьких партнерів закуповували всі основні деталі моделі — двигуни, КПП, мости й навіть кабіну. Концерн Daimler навіть володіє 15% акцій КАМАЗа, проте після вторгнення Росії в Україну розірвав більше ніж 20-річну співпрацю. Також санкції поставили хрест на постачаннях американських дизелів Cummins та німецьких КПП ZF та електрообладнання Bosch для інших моделей вантажівок.

[ + – ] КАМАЗ відправив понад половину персоналу в безстрокову відпустку Фото: РБК

Через нестачу імпортних деталей КАМАЗу доведеться зменшити виробництво на 40%. Як повідомляє Auto-consulting, глава Татарстану Рустам Мінніханов заявив, що до 15 тис. робітників заводу можуть "перевести в режим простою" (по суті, відправити в безстрокову відпустку) при тому, що всього на підприємстві в Набережних Човнах працюють 29 тис. осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що провідні світові виробники шин підтримали санкції проти Росії. Вони припинили постачання продукції РФ і зупинили свої підприємства країни.