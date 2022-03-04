Острый дефицит авто и стремительный рост цен: как авторынок РФ отреагировал на санкции

На российском авторынке уже заканчиваются новые автомобили. Вскоре автосалонам будет нечем торговать.

Санкции против РФ действуют меньше недели, а авторынок уже почувствовал их последствия. В российских автосалонах остается все меньше новых машин и цены на них резко взлетели. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

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Буквально за неделю ведущие мировые автопроизводители прекратили поставку новых автомобилей в Россию и остановили сборочные предприятия на ее территории. Запасов авто на складах дилеров не хватит на долго, тем более, что после введения санкций и скачка курса доллара автомобилисты ринулись массово покупать машины, пока те еще не взлетели в цене.

[ + – ] У дилеров остались единицы авто популярных моделей Фото: Volkswagen

В результате, у многих дилеров практически не осталось популярных моделей и они резко подорожали. Так, цена Skoda Octavia с 1,4-литровым 150-сильным турбомотором выросла вдвое – с 1,7 до 3,5 млн. рублей. Базовый кроссовер Volkswagen Taos теперь стоит на треть больше – не 1,8, а 2,5 млн. рублей. И даже таких подорожавших авто на складах остались единицы.

Продажи новых авто в России уже постепенно сворачиваются, ведь в скором времени дилерам попросту не будет чем торговать.

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"Скоро в салонах не будет практически ничего. Поставки новых машин приостановлены почти по всем брендам. Когда обновится, никто не знает. На заводах порвались цепочки снабжения комплектующих. Импорт остановлен по политическим, экономическим и логистическим причинам", — сообщает агентство "Автостат"

Исключение составляют китайские бренды и Lada – этих автомобилей пока хватает, хотя и они существенно выросли в цене. К тому же, заводы ВАЗ также закрываются с завтрашнего дня.

Ранее Фокус сообщал, что еще одним последствием санкций станет дефицит автозапчастей.