Ford покидает Россию и выделяет средства на поддержку Украины

Ford окончательно покинул российский рынок и выделил поддержку пострадавшим от войны украинцам.

Концерн Ford Motor заявил о прекращении деятельности на территории России. Американский автопроизводитель решил остановить совместное предприятие с группой Sollers в Татарстане. Об этом сообщается на официальной странице Ford в Twitter.

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Следует отметить, что легковые Ford не продаются в России с 2019 года – американский концерн одним из первых среагировал на санкции против РФ за аннексию Крыма. Остались только коммерческие Ford Transit, выпускавшиеся на заводе Sollers-Ford.

"Ситуация вынудила нас пересмотреть наши операции в России. Последние годы Ford значительно свернул свои операции в России, которые теперь сосредоточены исключительно на производстве коммерческих фургонов и продаж на рынке РФ из-за миноритарной доли в совместном предприятии Sollers Ford. Учитывая ситуацию, сегодня мы проинформировали наших партнеров по СП о том, что мы останавливаем нашу деятельность в России с немедленным вступлением в силу до дальнейшего сообщения", — сообщила пресс-служба концерна.

[ + – ] 100 тыс. долларов направят в фонд помощи пострадавшим от войне

Также сообщается, что на предприятиях Ford по всему миру работают немало украинцев и концерн будет всячески их поддерживать.

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Кроме того, вторжение России в Украину лично осудил генеральный директор Ford Джим Фарли. Он обеспокоен безопасностью граждан Украины и заявил о выделении концерном 100 тыс. долларов в фонд Global Giving Ukraine, созданный для сбора гуманитарной помощи переселенцам и семьям из Украины, пострадавшим от боевых действий.

Ранее Фокус сообщал, что автопроизводители массово покидают российский рынок и прекращают сборку авто на предприятиях страны-агрессора.