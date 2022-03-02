Ford залишає Росію і виділяє кошти на підтримку України

Ford остаточно залишив російський ринок і виділив підтримку потерпілим від війни українцям.

Концерн Ford Motor заявив про припинення діяльності на території Росії. Американський автовиробник вирішив зупинити спільне підприємство з групою Sollers у Татарстані. Про це повідомляється на офіційній сторінці Ford у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Варто зазначити, що легкові Ford не продаються у Росії з 2019 року — американський концерн одним із перших зреагував на санкції проти РФ за анексію Криму. Залишилися лише комерційні Ford Transit, що випускалися на заводі Sollers-Ford.

"Ситуація змусила нас переглянути наші операції у Росії. Останні роки Ford значно згорнув свої операції в Росії, які тепер зосереджені виключно на виробництві комерційних фургонів і продажів на ринку РФ через міноритарну частку в спільному підприємстві Sollers Ford. З огляду на ситуацію сьогодні ми проінформували наших партнерів по ПП про те, що ми зупиняємо нашу діяльність у Росії з негайним набуттям чинності до подальшого повідомлення", — повідомила пресслужба концерну.

[ + – ] 100 тис. доларів спрямують у фонд допомоги постраждалим від війни

Також повідомляється, що на підприємствах Ford у всьому світі працюють чимало українців, і концерн всіляко їх підтримуватиме.

Важливо

BMW зупиняє постачання авто в РФ та виробництво на російському підприємстві

Крім того, вторгнення Росії в Україну особисто засудив генеральний директор Ford Джим Фарлі. Він стурбований безпекою громадян України та заявив про виділення концерном 100 тис. доларів у фонд Global Giving Ukraine, створений для збору гуманітарної допомоги переселенцям і сім'ям з України, які постраждали від бойових дій.

Раніше Фокус повідомляв, що автовиробники масово залишають російський ринок і припиняють збирання авто на підприємствах країни-агресора.