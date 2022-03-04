Гострий дефіцит авто та стрімке зростання цін: як авторинок РФ відреагував на санкції

На російському авторинку вже закінчуються нові автомобілі. Незабаром автосалони не матимуть чим торгувати.

Санкції проти РФ діють менш як тиждень, а авторинок уже відчув їхні наслідки. В російських автосалонах залишається менше нових машин, а ціни на них різко злетіли. Про це повідомляє аналітична агенція "Автостат".

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Буквально за тиждень провідні світові автовиробники припинили постачання нових автомобілів до Росії та зупинили складальні підприємства на її території. Запасів авто на складах дилерів не вистачить на довго, тим більше, що після введення санкцій та стрибка курсу долара автомобілісти кинулися масово купувати машини, поки ті не злетіли в ціні.

[ + – ] У дилерів залишилися одиниці авто популярних моделей Фото: Volkswagen

Як наслідок, у багатьох дилерів практично не залишилося популярних моделей, і вони різко подорожчали. Так, вартість Skoda Octavia з 1,4-літровим 150-сильним турбомотором зросла вдвічі — з 1,7 до 3,5 млн рублів. Базовий кросовер Volkswagen Taos тепер коштує на третину більше — не 1,8, а 2,5 млн рублів. І навіть таких авто, що подорожчали, на складах залишилися одиниці.

Продажі нових авто в Росії вже поступово згортаються, адже незабаром дилери не матимуть чим торгувати.

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"Скоро в салонах не буде практично нічого. Постачання нових машин призупинили майже всі бренди. Коли оновиться, ніхто не знає. На заводах порвалися ланцюжки постачання запчастин. Імпорт зупинили через політичні, економічні та логістичні причини", — повідомляє агентство "Автостат"

Виняток становлять китайські бренди й Lada — цих автомобілів поки що вистачає, хоч і вони суттєво зросли в ціні. До того ж заводи ВАЗ також закривають із завтрашнього дня.

Раніше Фокус повідомляв, що ще одним наслідком санкцій стане дефіцит автозапчастин.