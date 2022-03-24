Несподівані наслідки санкцій: у РФ прогнозують різке зростання кількості викрадення авто

Основною причиною збільшення кількості викрадень експерти називають дефіцит автозапчастин.

Цього року в Росії очікується різкий стрибок кількості викрадень авто. Експерти, як не дивно, пояснюють це запровадженням санкцій за війну в Україні. Про це пише "Комерсант".

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Справа в тому, що саме санкції проти РФ призвели до гострого дефіциту автозапчастин. Провідні виробники автокомпонентів поступово залишають російський ринок. Деталі до автомобілів подорожчали в півтора-два рази, а деякі з них уже не знайти.

На думку представника Всеросійського союзу страховиків Михайла Порватова, саме це спричинить збільшення кількості викрадень. Крастимуть автомобілі саме з метою розібрати на запчастини та продати їх на вторинному ринку.

[ + – ] Викрадені автомобілі будуть розбирати на запчастини Фото: beer

Крім того, експерт заявив, що санкції проти Росії призведуть до різкого падіння рівня життя населення та зростання безробіття. А це вплине на криміногенну обстановку і також спричинить зростання кількості викрадень авто.

"У таких умовах, як показує практика, завжди зростає рівень криміналу. Запчастини поки що є на складах, але вони можуть закінчитися протягом найближчого місяця. Постачання не відновляться, поки не буде знайдено нових логістичних ланцюжків. Виникає ризик викрадень автомобілів для розбирання на запчастини", — наголосив Михайло Порватов.

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Через високий ризик викрадень незабаром очікується різке зростання вартості КАСКО в Росії. Крім того, вже дорожчають охоронні системи для авто. Також у Держдумі пропонують посилити покарання за викрадення авто.

Під загрозою – як моделі виробників, які підтримали санкції та залишили ринок, так і авто російського виробництва. Нестача комплектувальних деталей зупинила навіть АвтоВАЗ.

Також експерти назвали найкращі авто в Росії:

Lada Granta

Lada Vesta

Renault Logan

Renault Sandero

Раніше Фокус повідомляв, що санкції також призвели до дефіциту нових авто та зростання цін на них. Деякі моделі подорожчали вдвічі.