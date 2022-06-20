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Стала відома формула розрахунку розмитнення авто через "Дія": чому вона влаштовує не всіх

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Фото: autoua.net | Усі розрахунки відбуватимуться автоматично у додатку "Дія"

Вартість розмитнення авто в смартфоні розраховуватиметься за складною формулою з безліччю коефіцієнтів. Вона стимулює ввезення старих автомобілів.

Законопроєкт про онлайн-розмитнення через додаток "Дія" викликав питання у представників автопрому. Федерація роботодавців автомобільної галузі не підтримала його. Про це повідомляє сайт організації.

У Федерації критикують не сам принцип розмитнення авто у смартфоні, а формулу розрахунку митних платежів. Вона стимулює ввезення в Україну старих авто із пробігом.

Справа в тому, що чим старший автомобіль, тим менше коштуватиме його розмитнення. Такий принцип розмитнення не сприяє розвитку автомобілебудування та зростання продажу нових авто.

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Розмитнити вживані автомобілі буде вигідніше, ніж нові

Як приклад, навели розрахунок вартості розмитнення для 1,5-літрового бензинового авто. За нову машину доведеться заплатити 3960 євро, за 8-річну — 1530 євро, а за 15-річну — лише 1260 євро. А з 2027 року розмитнити 8-річні авто можна буде лише за 1081 євро, тоді як нове — за 2772 євро.

У Федерації роботодавців автомобільної галузі зазначають, що ухвалення законопроєкту у такому вигляді сприяє старінню автопарку, а його середній вік (22,7 року) і так один із найбільших у світі. Екологію України це навряд покращить. До того ж тисячі працівників автомобільної галузі ризикують втратити роботу.

Нова формула розрахунку вартості розмитнення авто

Розрахунок митних платежів для авто буде проводитись у додатку "Дія" автоматично. Мито обнулюється, а ПДВ стає змінним і розраховується за такою формулою:

ПДВ = Ставка × 3,5 × 20%

Акциз на авто становить половину ставки. А сама ставка розраховується шляхом множення коефіцієнтів.

Ставка = коефіцієнт віку × об'єм двигуна в куб см × коефіцієнт типу двигуна × коефіцієнт ексклюзивності

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Нова схема розмитнення сприятиме старінню автопарку України
Фото: autocentre.ua

Коефіцієнт віку автомобілів змінюватиметься щорічно до 2027 року.

Ставки коефіцієнта віку авто у 2022 році:

0 років — 2,2; 1 рік — 1,9; 2 роки — 1,65; 3 роки — 1,55; 4 роки — 1,45; 5 років — 1,35; 6 років — 1; 7 років — 0,9; 8 років — 0,85; 9 років — 0,8; 10 років — 0,75; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — ,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Ставки коефіцієнта віку авто у 2027 році:

0 років — 1,54; 1 рік — 1,33; 2 роки — 1,16; 3 роки — 1,09; 4 роки — 1,02; 5 років — 0,95; 6 років — 0,7; 7 років — 0,63; 8 років — 0,6; 9 років — 0,56; 10 років — 0,53; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — 0,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Коефіцієнт типу двигуна:

Бензин/газ — 1

Дизель — 1,2

Гібрид — 0,5

Електромобіль — 0 (розмитнення електрокарів залишиться безкоштовним)

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Коефіцієнт ексклюзивності будуть нараховувати лише автомобілям, які підпадають під так званий податок на розкіш. Це машини віком до 5 років і вартістю від 375 мінімальних зарплат.

Як і раніше, буде дозволено ввезення авто класу Євро-2 і вище, а ось сертифікація машин в Україні стане необов'язковою та добровільною — в окремих випадках це дозволить заощадити від 1500 до 10 000 гривень. Також пропонують скасувати збір до Пенсійного фонду за першої реєстрації авто в Україні — це від 3 до 5% вартості транспортного засобу.

Раніше Фокус повідомляв, що безкоштовне розмитнення авто в Україні має бути скасовано вже до 1 липня — у Верховній Раді незабаром голосуватимуть за відповідний законопроєкт.