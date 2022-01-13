Податок на розкіш в Україні: які авто підпадають під нього в 2022 році

Податок на розкіш в Україні залежить від мінімальної зарплати. У 2022 році під нього підпадають авто вартістю від 2,43 млн гривень.

З 2022 року в Україні змінився порядок нарахування транспортного податку, також відомий як податок на розкіш. Про це повідомляє Обозреватель.

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Зміни пов'язані зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, адже саме до цієї величини прив'язаний транспортний податок. Справа в тому, що він розповсюджується на авто вартістю від 375 "мінімалок".

[ + – ] Податок поширюється на авто за ціною від 2 437 500 гривень Фото: Porsche

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2022 року зросла до 6 500 гривень. Відповідно, податок на розкіш мають сплачувати власники автомобілів, які коштують не менше 2 437 500 гривень. Поширюється він на машини віком до 5 років. У 2021 році таких авто було 172.

Розмір податку залишився на колишньому рівні — 25 тис. гривень. Якщо не сплатити його протягом 60 днів після отримання повідомлення, ця сума зросте на 10%, а після 90 днів — на 20%.

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Варто зазначити, що наступного року податок на розкіш буде поширений на набагато більшу кількість авто. Справа в тому, що в нещодавно ухваленому Верховною Радою законі №5600 платитимуть транспортний податок власники авто вартістю від 200 мінімальних зарплат (1,3 млн грн станом на зараз).

Раніше Фокус повідомляв, що з 1 січня в Україні також змінилася вартість реєстрації авто. Пов'язано це з підвищенням прожиткового мінімуму.