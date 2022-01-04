В Україні з 2022 року змінено вартість реєстрації авто

Пенсійний збір в Україні залежить від розміру прожиткового мінімуму. З 1 січня його підвищили до 2 481 гривні.

З 1 січня в Україні змінено вартість першої реєстрації транспортних засобів. Справа в тому, що збір до Пенсійного фонду під час купівлі авто тепер розраховується по-новому. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Як відомо, суму податку до Пенсійного фонду визначає прожитковий мінімум в Україні. З 2022 року він виріс до 2 481 гривень, то тепер дещо змінилася процедура розрахунку платежів.

[ + – ] Збір до Пенсійного фонду залежить від розміру прожиткового мінімуму Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Збір до Пенсійного фонду під час реєстрації авто в 2022 році складає:

3% — для авто вартістю до 165 прожиткових мінімумів (409 365 гривень);

прожиткових мінімумів (409 365 гривень); 4% — для авто вартістю 165-290 прожиткових мінімумів (409 365 – 719 490 гривень);

прожиткових мінімумів (409 365 – 719 490 гривень); 5% — для авто вартістю понад 290 прожиткових мінімумів (719 490 гривень).

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Варто зазначити, що платіж до Пенсійного фонду сплачується лише під час першої реєстрації транспортного засобу в Україні. Тобто він поширюється на нові автомобілі, а також на вживані авто, ввезені з-за кордону, але в разі перепродажу машини не сплачується. Об'єктом оподаткування є вартість автомобіля, підтверджена договором купівлі-продажу, актом експертної оцінки чи іншим документом.

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