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В Україні з 2022 року змінено вартість реєстрації авто

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Збір до Пенсійного фонду, податок до Пенсійного фонду, реєстрація авто, збір при реєстрації авто
Фото: Із сайту головного сервісного центру МВС | Збір до Пенсійного фонду сплачується лише під час першої реєстрації авто

Пенсійний збір в Україні залежить від розміру прожиткового мінімуму. З 1 січня його підвищили до 2 481 гривні.

З 1 січня в Україні змінено вартість першої реєстрації транспортних засобів. Справа в тому, що збір до Пенсійного фонду під час купівлі авто тепер розраховується по-новому. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як відомо, суму податку до Пенсійного фонду визначає прожитковий мінімум в Україні. З 2022 року він виріс до 2 481 гривень, то тепер дещо змінилася процедура розрахунку платежів.

Збір до Пенсійного фонду, податок до Пенсійного фонду, реєстрація авто, збір при реєстрації авто
Збір до Пенсійного фонду залежить від розміру прожиткового мінімуму
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Збір до Пенсійного фонду під час реєстрації авто в 2022 році складає:

  • 3% — для авто вартістю до 165 прожиткових мінімумів (409 365 гривень);
  • 4% — для авто вартістю 165-290 прожиткових мінімумів (409 365 – 719 490 гривень);
  • 5% — для авто вартістю понад 290 прожиткових мінімумів (719 490 гривень).
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Варто зазначити, що платіж до Пенсійного фонду сплачується лише під час першої реєстрації транспортного засобу в Україні. Тобто він поширюється на нові автомобілі, а також на вживані авто, ввезені з-за кордону, але в разі перепродажу машини не сплачується. Об'єктом оподаткування є вартість автомобіля, підтверджена договором купівлі-продажу, актом експертної оцінки чи іншим документом.

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