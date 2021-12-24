В Україні з'являться 100 комплексів автофіксації порушень ГВН: на автовласників чекають великі штрафи

Автофіксація вже зменшила кількість порушень ГВН у 30 разів. Штрафи можуть сягати 51 тис. гривень.

До кінця 2021 року в Україні встановлять 102 майданчики автоматичного габаритно-вагового контролю. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на форумі "Велике будівництво: дороги та мости", повідомляє БізнесЦензор.

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За його словами, не всі комплекси автофіксації будуть запущені цього року, адже процедура їхньої сертифікації є достатньою тривалою.

Як відомо, автоматична фіксація порушень габаритно-вагових норм (ГВН) запрацювала з 1 жовтня і вже дала свої результати – транспортні компанії стали більш законослухняними.

[ + – ] До кінця року встановлять 102 комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю. Фото: Укравтодор

"Якщо порівняти період, коли система працювала в тестовому режимі і коли ми почали штрафувати з 1 жовтня, то на сьогодні кількість порушень впала в 30 разів. Бачимо, що наразі порушує лише 0,3% порівняно з 9%, зазначеними нами у квітні", — заявив міністр інфраструктури.

Штрафи за порушення ГВН можуть сягати від 8500 до 51000 гривень. Олександр Кубраков розповів, що порушники намагаються оскаржити ухвали в судах, але перші позови держава вже виграла.

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"Ми довели, що система працює коректно, штрафи виписуються коректно, усе здійснюється згідно із законом. Кожен виграний нами процес допоможе вигравати інші процеси", — наголосив Олександр Кубраков.

Раніше Фокус розповідав про рекордні штрафи за порушення норм ГВН. За одну ніч їх виписали на понад 300 тис. гривень.