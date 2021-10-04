В Україні почали штрафувати власників авто на 51 тис. гривень за порушення ГВН

Система автоматичного габаритно-вагового контролю WiM запрацювала з 1 жовтня. Порушникам уже почали виписувати штрафи.

В Україні почали виписувати штрафи за порушення габаритно-вагових норм (ГВН), зафіксовані в автоматичному режимі системою Weight-in-Motion (WiM). Вона запрацювала з 1 жовтня і першого порушника виявили вже через пів години після її запуску. Про це повідомив у Facebook заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

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Порушення було зафіксовано на трасі Н-08 у Запорізькій області. Вага автопоїзда перевищила допустимі норми на 39% — перевантаження становило 16 тонн.

[ + – ] Вага автопоїзда перевищила норму на 39% Фото: Facebook / Мустафа Найем

Порушнику виписали максимально можливий штраф — 51 000 гривень. Якщо він не буде сплачений протягом 10 днів, то сума зросте вдвічі, а дані порушника передадуть виконавчій службі.

Система Weight-in-Motion автоматично здійснює габаритно-ваговий контроль за допомогою спеціальних датчиків, встановлених прямо в дорожньому покритті. Номер автомобіля фіксують камери.

[ + – ] Власнику транспортного засобу виписали штраф в 51 000 гривен Фото: Facebook / Мустафа Найем

Мустафа Найєм пояснив, що інспектор перевіряє дані і формує постанову про штраф. Потім його відправляють у листі власнику авто або директору підприємства, на яке зареєстровано транспортний засіб.

"Наша мета — не нарахувати якомога більше штрафів, а захистити дороги і мотивувати перевізників та вантажовідправників не порушувати, дотримуватися правил і запобігти руйнуванню доріг. Наразі ми розміщуємо майданчики WiM на всіх ключових дорожніх та мостових об'єктах "Великого будівництва", — підкреслив заступник міністра інфраструктури.

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