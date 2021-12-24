В Украине появятся 100 комплексов автофиксации нарушений ГВН: автовладельцев ждут большие штрафы
Автофиксация уже уменьшила количество нарушений ГВН в 30 раз. Штрафы могут достигать 51 тыс. гривен.
До конца 2021 года в Украине установят 102 площадки автоматического габаритно-весового контроля. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Большое строительство: дороги и мосты", сообщает БизнесЦензор.
По его словам, не все комплексы автофиксации будут запущены в нынешнем году, ведь процедура их сертификации достаточная длительная.
Как известно, автоматическая фиксация нарушений габаритно-весовых норм (ГВН) заработала с 1 октября и уже дала свои результаты – транспортные компании стали более законопослушными.
"Если сравнить период, когда система работала в тестовом режиме и когда мы начали штрафовать с 1 октября, то на сегодняшний день количество нарушений упало в 30 раз. Видим, что сейчас нарушает только 0,3% по сравнению с 9%, отмеченными нами в апреле", — заявил министр инфраструктуры.
Штрафы за нарушение ГВН могут достигать составляют от 8500 до 51000 гривен. Александр Кубраков рассказал, что нарушители пытаются оспорить постановления в судах, но первые иски государство уже выиграло.Важно
"Мы доказали, что система работает корректно, штрафы выписываются корректно, все осуществляется по закону. Каждый выигранный нами процесс поможет выигрывать другие процессы", — подчеркнул Александр Кубраков.
Ранее Фокус рассказывал о рекордных штрафах за нарушение норм ГВН. За одну ночь их выписали более, чем на 300 тыс. гривен.