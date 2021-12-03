Рекордный улов: за ночь владельцам пяти авто выписали огромные штрафы в 68 тыс. гривен

Автопоезда доставляли тяжелые компоненты ветряных электростанций без специального разрешения. Один из них завесил на 146 тонн.

В Одесской области за одну ночь выписали сразу пять огромных штрафов в 68 тыс. гривен. Столь суровое наказание грозит за превышение габаритно-весовых норм. Об этом сообщает Уктрансбезопасность.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Грузовые автомобили на турецких номерах перевозили компоненты ветрогенераторов из порта города Рении. Остановили их в селе Орловка Измаильского района.

[ + – ] Самый тяжелый автопоезд завесил на 146 тонн

В ходе проверки инспекторами Укртрансбезопасности установлен перегруз во всех пяти автопоездах. При допустимой массе в 40 тонн вес самого легкого из них составил 74 тонны, а самого тяжелого – целых 146 тонн (это рекорд за 2021 год).

Важно

У украинца конфисковали элитный спорткар Maserati: ему грозит штраф 600 тыс. гривен

Также отмечено превышение и габаритных параметров. Максимальные значения составили:

Высота – 5 м (при норме 4 м)

Ширина – 4,5 м (при норме 2,6 м)

Длина – 38 м (при норме 22 м)

[ + – ] Также зафиксировано превышение габаритных параметров

Поскольку у водителей грузовиков не было разрешений на перевозку негабаритных грузов, на каждый автомобиль его владельцу выписали штраф в 68 тыс. гривен. Естественно, дальнейшее движение автопоездов запретили.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине заработали комплексы автоматического габаритно-весового контроля. Они могут взвешивать грузовые автомобили в движении.