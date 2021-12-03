Рекордний улов: за ніч власникам п'яти авто виписали величезні штрафи в 68 тис. гривень

Автопоїзди доставляли важкі компоненти вітряних електростанцій без спеціального дозволу. Один із них заважив на 146 тонн.

На Одещині за одну ніч виписали одразу п'ять величезних штрафів у 68 тис. гривень. Таке суворе покарання загрожує за перевищення габаритно-вагових норм. Про це повідомляє Уктрансбезпека.

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Вантажні автомобілі на турецьких номерах перевозили компоненти вітрогенераторів із порту міста Ренії. Зупинили їх у селі Орлівка Ізмаїльського району.

[ + – ] Найважчий автопоїзд заважив на 146 тонн

Під час перевірки інспекторами Укртрансбезпеки встановлено перевантаження в усіх п'яти автопоїздах. За допустимої маси в 40 тонн вага найлегшого з них склала 74 тонни, а найважчого – цілих 146 тонн (це рекорд за 2021 рік).

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Також відзначено перевищення й габаритних параметрів. Максимальні значення становили:

Висота – 5 м (при нормі 4 м)

Ширина – 4,5 м (при нормі 2,6 м)

Довжина – 38 м (при нормі 22 м)

[ + – ] Також зафіксовано перевищення габаритних параметрів

Оскільки водії вантажівок не мали дозволів на перевезення негабаритних вантажів, на кожен автомобіль його власнику виписали штраф у 68 тис. гривень. Звісно, подальший рух автопоїздів заборонили.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні запрацювали комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю. Вони можуть зважувати вантажні автомобілі в русі.