Как наказывают владельцев "евроблях" по завершению периода льготной растаможки

Полиция начала выписывать штрафы за превышение сроков транзита и временного ввоза авто на еврономерах.

После завершения периода растаможки по льгоному тарифу полиция вынесла 170 постановлений о штрафах владельцам нерастаможенных авто. Об этом сообщает агентство "Українські новини".

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В частности, с 11 ноября по 13 декабря 2021 года Национальная полиция оформила 159 постановлений о нарушении ч. 8 Ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Она применяется в таких случаях:

нарушены сроки временного ввоза авто и/или перемещения в таможенном режиме транзита;

транспортное средство используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине;

транспортное средство передано во владение, пользование или распоряжение лицу, не ввозившему его на таможенную территорию Украины или не помещавшему в таможенный режим транзита.

[ + – ] Полиция выписывает штрафы в размере 8500 - 17 000 гривен Фото: Национальная полиция

Санкцией является штраф в размере 500 необлагаемых минимумов (8500 гривен). Кроме того, вынесены 11 постановлений о нарушении ч. 9 Ст. 121 КУоАП (вышеуказанные действия, совершенные повторно). В этом случае штраф владельцам евроблях вдвое больше (17 000 гривен) и водителю грозит лишение прав на год и платное изъятие транспортного средства.

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Напомним, с льготный период растаможки авто на еврономерах действовал с 15 мая по 10 ноября. За это время украинские номера получили 85 тыс. "евроблях". Владельцам нерастаможенных авто теперь может грозить штраф в размере до 170 тыс. гривен. Впрочем, украинцы уже придумали способ избежать его.

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