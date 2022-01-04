В Украине с 2022 года изменена стоимость регистрации авто
Пенсионный сбор в Украине напрямую зависит от размера прожиточного минимума. С 1 января его повысили до 2481 гривен.
С 1 января в Украине изменена стоимость первой регистрации транспортных средств. Дело в том, что сбор в Пенсионный фонд при покупке авто теперь рассчитывается по-новому. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Как известно, сумму налога в Пенсионный фонд определяет прожиточный минимум в Украине. С 2022 года он вырос до 2481 гривен, то теперь несколько изменилась процедура расчета платежей.
Сбор в Пенсионный фонд при регистрации авто в 2022 году составляет:
- 3% – для авто стоимостью до 165 прожиточных минимумов (409 365 гривен);
- 4% – для авто стоимостью 165-290 прожиточных минимумов (409 365 – 719 490 гривен);
- 5% – для авто стоимостью свыше 290 прожиточных минимумов (719 490 гривен).
Следует отметить, что платеж в Пенсионный фонд платится только при первой регистрации транспортного средства в Украине. То есть он распространяется на новые автомобили, а также на б/у авто, ввезенные из-за границы, но при перепродаже машины не платится. Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, подтвержденная договором покупки-продажи, актом экспертной оценки или другим документом.
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