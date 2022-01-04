Самые популярные марки и модели авто в Украине за 2021 год

Авторынок Украины продемонстрировал серьезный рост. Наибольшим спросом пользовались кроссоверы.

В 2021 году украинцы купили 103,3 тыс. новых авто. Это сразу на 21% больше, чем годом ранее и является лучшим показателем с 2013 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

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Декабрь прошлого года также оказался самым успешным за последние 7 лет – 10,5 тыс. проданных авто (на 7% больше, чем в декабре 2020-го). Успеху не воспрепятствовал даже дефицит авто в Украине. Самый высокий рост отмечен в апреле (+174%), а наибольшее падение – в январе (-19%).

Лидером рынка по результатам года стала Toyota – 15 232 проданных авто и рост продаж в 14%. Второе место – у Renault (13 475 авто, -6%), а третье – у Kia (9138 шт., +50%). В пятерку лучших также вошли Skoda (6172 авто) и Nissan (4815).

[ + – ] Самый популярный автомобиль в Украине - кроссовер Kia Sportage Фото: Kia

Самые популярные бренды авто в Украине за 2021 год:

Toyota – 15 232 проданных авто (рост продаж 14%) Renault – 13 475 (-6%) Kia – 9138 шт. (+50%) Skoda – 6172 (+22%) Nissan – 4815 (+26%) Hyundai – 4797 (+19%) Chery – 4653 (+136%) Mitsubishi – 4220 (+76%) Volkswagen – 4120 (+12%) Suzuki – 3769 (+27%)

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ТОП-15 самых лучших новых авто 2021 года

Самые популярные авто в Украине – кроссоверы. Лидером остается Kia Sportage (7124 шт.), вторая позиция – у Toyota RAV4 (6066), а третья – у Renault Duster (5602). Также пользовался спросом Nissan Qashqai (2264 авто), а самой продаваемой моделью украинской сборки стал Skoda Karoq (1628 шт.).

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