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ТОП-15 самых лучших новых авто 2021 года

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Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Фото: Toyota | 2021 год оказался богатым на автомобильные новинки

Яркие новинки в 2021 году появились практически во всех автомобильных классах. Среди них были как электрокары, так и модели с двигателями внутреннего сгорания.

Вопреки карантину и кризису микрочипов на рынке, 2021 год оказался богатым на автомобильные премьеры. Представили десятки новых моделей и Фокус выбрал самые важные авто 2021 года.

Audi e-tron GT

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Audi e-tron GT
Фото: Audi

Флагманский электромобиль Audi – пятиметровый спортивный седан на платформе Porsche Taycan. Топовый 646-сильный вариант стартует до 100 км/ч за 3,3 с и обладает запасом хода в 472 км.

Hyundai Ioniq 5

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Hyundai Ioniq 5
Фото: Hyundai

Ioniq 5 – первенец в новом семействе электромобилей Hyundai и Kia, построенных на новой платформе E-GMP. Он выделяется благодаря нестандартному граненому дизайну, а в салоне можно разложить передние сиденья. Предложены версии мощностью 170-305 л. с., а запас хода – до 480 км. К слову, в Германии Hyundai Ioniq 5 стал авто года.

Jeep Grand Cherokee

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Jeep Grand Cherokee
Фото: Stellantis

Новый Jeep Grand Cherokee теперь предложен не только в пятиместном, но и в удлиненном семиместном варианте. В салоне внедорожника может быть до пяти дисплеев (один из них – для переднего пассажира). Наряду со знакомыми бензиновыми V6 и V8 впервые предложили гибридную установку.

Kia Sportage

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Kia Sportage
Фото: Kia

Кроссовер Kia Sportage пятого поколения радикально изменился внешне и обрел новые технологии вроде виртуальной панели приборов, парковочного автопилота или системы полуавтономного вождения. Модель предлагают в бензиновых, дизельных и гибридных вариантах мощностью до 230 л. с. Известны уже и украинские цены на модель.

Land Rover Range Rover

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Range Rover
Фото: carscoops.com

Range Rover пятого поколения выглядит знакомым, но построен на полностью новой платформе. Впервые появился семиместный вариант модели, но доступна и роскошная четырехместная версия с двумя отдельными креслами сзади. Внедорожник доступен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью 250-530 л. с., а со временем появится и электромобиль.

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Mercedes-Benz EQS

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Mercedes-Benz EQS
Фото: Mercedes-Benz

Флагманский электромобиль Mercedes-Benz является альтернативой седану S-Class. Две модели сопоставимы по размерам и цене. EQS – самый обтекаемый автомобиль в мире, а в его салоне на всю переднюю панель растянут огромный дисплей. Предложены варианты мощностью 333-761 л. с., а самый дальнобойный Mercedes EQS может проехать 770 км без подзарядки.

Mercedes-Benz C-Class

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Mercedes-Benz C-Class
Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz C-Class стал крупнее, а в его основе лежит новая платформа. Компоновка салона полностью изменена – появился большой наклоненный сенсорный дисплей. Отныне модель предложена исключительно с четырехцилиндровыми двигателями.

Nissan Qashqai

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Популярный кроссовер Nissan Qashqai в третьем поколении подрос и стал выразительнее на вид. Внутреннее пространство увеличено, а объем багажника достиг 504 л. Среди опций появились массаж сидений и система полуавтономного вождения ProPilot. Из предложения исчез дизель но, но появился 190-сильный гибрид Nissan Qashqai e-Power. Кроссовер уже доступен в Украине.

Opel Astra

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Opel Astra
Фото: Opel

Opel Astra 2021 выполнен в новом фирменном стиле, а в его салоне появились крупные 10-дюймовые дисплеи панели приборов и мультимедиа. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями появились и плаг-ин-гибриды мощностью 180 и 225 л. с.

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Названы самые популярные цвета автомобилей за 2021 год

Peugeot 308

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Peugeot 308
Фото: Stellantis

Новый Peugeot 308 – родственник Opel Astra, ведь две модели С-класса делят платформу ЕМР2. Впрочем, дизайн 308 совсем другой – с широкой решеткой радиатора и тоненькими светодиодными "клыками". Интерьер выполнен в стилистике i-Cockpit с компактным рулем и установленном высоко цифровым щитком приборов.

Renault Megane E-Tech

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Renault Megane E-Tech
Фото: Renault

Renault Megane пятого поколения пережил большие перемены. Во-первых, теперь это электромобиль, а, во-вторых, у него теперь внедорожный дизайн с увеличенным клиренсом и высоким капотом. На выбор предложат версии мощностью 130 и 218 л. с., а запас хода может достигать 470 км.

Skoda Fabia

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Skoda Fabia
Фото: Skoda

Визуально Skoda Fabia 2021 мало отличается от предшественницы, но на самом деле это абсолютно новая модель на современной платформе MQB-A0. Хэтчбек подрос до 4,1 м в длину, а объем его багажника увеличен до 380 л. Впервые появились виртуальная приборная панель и парковочный автопилот.

Toyota bZ4X

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Toyota bZ4X
Фото: Toyota

Toyota bZ4X станет первым массовым электрокроссовером марки. Электрокар размером с Toyota RAV4 отличается граненым дизайном с заостренным "носом". В салоне – сенсорные кнопки и большой 14-дюймовый тачскрин. На выбор доступны 204-сильная переднеприводная и 218-сильная полноприводная версия, а запас хода составляет 450 км.

Toyota Land Cruiser 300

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Toyota Land Cruiser 300
Фото: Toyota

Долгожданный Toyota Land Cruiser 300 – одна из самых ожидаемых новинок года. Внедорожник выглядит знакомо и сохранил рамную конструкцию. Базовая комплектация теперь включает четырехзонный климат-контроль, электропривод и вентиляцию сидений, а также набор систем безопасности. Автомобиль получил новые двигатели V6 с турбонаддувом – 415-сильный бензиновый и 300-сильный дизельный.

Volkswagen Multivan

Новые автомобили 2021, новые автомобили, авто 2021 года, автомобильные новинки 2021 года
Volkswagen Multivan T7
Фото: Volkswagen

Volkswagen Multivan T7 построен на платформе Golf и схож с ним по дизайну. Внутреннее пространство увеличено, а еще расширены возможности трансформации салона. Впервые минивэн получил виртуальный щиток приборов и систему полуавтономного вождения. Новый T7 Volkswagen Multivan комплектуют бензиновыми турбомоторами на 136-204 л. с., 150-сильным дизелем и 218-сильной гибридной установкой.

Ранее Фокус рассказывал о самом доступном электромобиле Toyota. Он стоит от 16 тыс. долларов.