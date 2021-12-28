Названы самые популярные цвета автомобилей за 2021 год

Предпочтения покупателей за год не слишком изменились. В разных частях мира вкусы автомобилистов отличаются.

Опубликованы результаты исследования самых популярных цветов автомобилей. Провела его американская компания Axalta Coating Systems, специализирующаяся на поставках автомобильных красок. Результаты опубликованы на ее официальном сайте.

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Самые популярные цвета автомобилей не изменились. Лидером вот уже 10 лет является белый: его стали выбирать немного реже в нынешнем году, но все равно в этот цвет окрашены 35% новых авто. Второе и третье места делят серый и черный цвета (по 19%), причем серый цвет прибавил в популярности сразу на 4% за год.

[ + – ] Белый цвет в лидерах вот уже 10 лет Фото: Toyota

Самые популярные автомобильные цвета в 2021 году:

Белый – 35% Серый – 19% Черный – 19% Серебристый – 9% Синий – 8% Красный – 5% Коричневый – 3% Желтый – 1% Зеленый – 1% Остальные – <1%

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Предпочтения автомобилистов в разных уголках планеты отличаются. Так, в Китае белых автомобилей – 50% (и это на 7% меньше, чем годом ранее), а в Европе на первом месте серый окрас (27%). В Индии практически одинаковым спросом пользуются белый и серебристый цвета – 34 и 33%, соответственно. Имеет значение и класс авто: в премиум-сегменте на европейском рынке 37% машин — черные.

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