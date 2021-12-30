В Украине появится недорогой кроссовер Chevrolet: он стоит от $14 тысяч (видео)
Новый Chevrolet Tracker – компактный и доступный городской кроссовер. Ежегодно в Узбекистане будут собирать по 80 тыс. таких авто.
Предприятие UzAuto Motors из Узбекистана начало выпуск пробной партии кроссоверов Chevrolet Tracker нового поколения. Полномасштабное производство кроссовера начнется в июле 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт компании.
Напомним, что продукция UzAuto Motors известна и в Украине. Ранее узбекские авто продавались у нас под брендом Ravon, но с недавних пор они представлены как Chevrolet.
Ежегодно в Узбекистане планируют выпускать по 80 тыс. Chevrolet Tracker и значительная их часть пойдет на экспорт. Очень вероятно, что модель появится и на украинском рынке (тем более, что предыдущий Tracker у нас продавался). Цена Chevrolet Tracker в Узбекистане – от 14 000 до 18 500 долларов.
Новый Chevrolet Tracker – компактный кроссовер с выразительным дизайном. У него широкая решетка радиатора и мускулистые расширенные крылья.
Размеры Chevrolet Tracker 2022:
- Длина – 4270 мм
- Ширина – 1791 мм
- Высота – 1627 мм
- Колесная база – 2570 мм
- Клиренс – 161 мм
В салоне приборы помещены в отдельные колодцы, а в более дорогих версиях на центральной панели установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника – 390 л. Среди опций есть бесключевой доступ, панорамная крыша, климат-контроль и камера заднего вида.
Chevrolet Tracker 2022 узбекской сборки предложат только с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 л. с., а также 6-ступенчатой автоматической КПП и передним приводом. Кроссовер расходует 5,5 л/100 км в смешанном цикле.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартуют продажи нового Nissan Qashqai 2022. Цены на кроссовер третьего поколения уже объявлены.