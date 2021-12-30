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В Украине появится недорогой кроссовер Chevrolet: он стоит от $14 тысяч (видео)

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Chevrolet Tracker 2022, новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, кроссовер Chevrolet Tracker
Фото: General Motors | Полномасштабное производство Chevrolet Tracker стартует в июле

Новый Chevrolet Tracker – компактный и доступный городской кроссовер. Ежегодно в Узбекистане будут собирать по 80 тыс. таких авто.

Предприятие UzAuto Motors из Узбекистана начало выпуск пробной партии кроссоверов Chevrolet Tracker нового поколения. Полномасштабное производство кроссовера начнется в июле 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Напомним, что продукция UzAuto Motors известна и в Украине. Ранее узбекские авто продавались у нас под брендом Ravon, но с недавних пор они представлены как Chevrolet.

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Chevrolet Tracker стоит 14-18,5 тыс. долларов
Chevrolet Tracker 2022, новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, крооссовер Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker в Украине
Более дорогие версии получили 8,0-дюймовый тачскрин
Chevrolet Tracker 2022, новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, крооссовер Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker в Украине
Ежегодно будут выпускать по 80 тыс. кроссоверов
Chevrolet Tracker 2022, новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, крооссовер Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker в Украине
Среди опций есть бесключевой доступ, панорамная крыша и камера заднего вида.
Chevrolet Tracker 2022, новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, крооссовер Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker в Украине
Объем багажника - 390 л
Chevrolet Tracker 2022, новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, крооссовер Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker в Украине
Chevrolet Tracker 2022, новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, крооссовер Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker в Украине
Chevrolet Tracker 2022, новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, крооссовер Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker в Украине
Chevrolet Tracker 2022, новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, крооссовер Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker в Украине
Chevrolet Tracker 2022, новый Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker, крооссовер Chevrolet Tracker, Chevrolet Tracker в Украине

Ежегодно в Узбекистане планируют выпускать по 80 тыс. Chevrolet Tracker и значительная их часть пойдет на экспорт. Очень вероятно, что модель появится и на украинском рынке (тем более, что предыдущий Tracker у нас продавался). Цена Chevrolet Tracker в Узбекистане – от 14 000 до 18 500 долларов.

Новый Chevrolet Tracker – компактный кроссовер с выразительным дизайном. У него широкая решетка радиатора и мускулистые расширенные крылья.

Размеры Chevrolet Tracker 2022:

  • Длина – 4270 мм
  • Ширина – 1791 мм
  • Высота – 1627 мм
  • Колесная база – 2570 мм
  • Клиренс – 161 мм

В салоне приборы помещены в отдельные колодцы, а в более дорогих версиях на центральной панели установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника – 390 л. Среди опций есть бесключевой доступ, панорамная крыша, климат-контроль и камера заднего вида.

Chevrolet Tracker имеет все шансы появиться в Украине

Chevrolet Tracker 2022 узбекской сборки предложат только с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 125 л. с., а также 6-ступенчатой автоматической КПП и передним приводом. Кроссовер расходует 5,5 л/100 км в смешанном цикле.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартуют продажи нового Nissan Qashqai 2022. Цены на кроссовер третьего поколения уже объявлены.