В Україні з'явиться недорогий кросовер Chevrolet: він коштує від $14 тисяч (відео)
Новий Chevrolet Tracker – компактний і доступний міський кросовер. Щороку в Узбекистані збиратимуть по 80 тис. таких авто.
Підприємство UzAuto Motors із Узбекистану розпочало випуск пробної партії кросоверів Chevrolet Tracker нового покоління. Повномасштабне виробництво кросовера розпочнеться в липні 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.
Нагадаємо, що продукція UzAuto Motors відома й в Україні. Раніше узбецькі авто продавалися в нас під брендом Ravon, але віднедавна вони представлені як Chevrolet.
Щороку в Узбекистані планують випускати по 80 тис. Chevrolet Tracker, і значна частина їх піде на експорт. Цілком імовірно, що модель з'явиться й на українському ринку (тим більше, що попередній Tracker у нас продавався). Ціна Chevrolet Tracker в Узбекистані – від 14 000 до 18 500 доларів.
Новий Chevrolet Tracker – компактний кросовер із виразним дизайном. У нього широкі ґрати радіатора та мускулисті розширені крила.
Розміри Chevrolet Tracker 2022:
- Довжина – 4270 мм
- Ширина – 1791 мм
- Висота – 1627 мм
- Колісна база – 2570 мм
- Кліренс – 161 мм
У салоні прилади поміщені в окремі ніші, а в дорожчих версіях на центральній панелі встановлено 8,0-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм багажника – 390 л. Серед опцій є безключовий доступ, панорамний дах, клімат-контроль і камера заднього виду.
Chevrolet Tracker 2022 узбецької збірки запропонують лише з 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 125 к. с., а також 6-ступінчастою автоматичною КПП та переднім приводом. Кросовер витрачає 5,5 л/100 км у змішаному циклі.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартують продажі нового Nissan Qashqai 2022. Ціни на кросовер третього покоління вже оголошено.