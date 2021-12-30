В Україні з'явиться недорогий кросовер Chevrolet: він коштує від $14 тисяч (відео)

Новий Chevrolet Tracker – компактний і доступний міський кросовер. Щороку в Узбекистані збиратимуть по 80 тис. таких авто.

Підприємство UzAuto Motors із Узбекистану розпочало випуск пробної партії кросоверів Chevrolet Tracker нового покоління. Повномасштабне виробництво кросовера розпочнеться в липні 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

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Нагадаємо, що продукція UzAuto Motors відома й в Україні. Раніше узбецькі авто продавалися в нас під брендом Ravon, але віднедавна вони представлені як Chevrolet.

[ + – ] Chevrolet Tracker коштує 14-18,5 тис. доларів [ + – ] Більш дорогі версії отримали 8,0-дюймовий тачскрін [ + – ] Щорічно випускатимуть по 80 тис. кросоверів [ + – ] Серед опцій є безключовий доступ, панорамний дах та камера заднього виду. [ + – ] Об'єм багажника — 390 л

Щороку в Узбекистані планують випускати по 80 тис. Chevrolet Tracker, і значна частина їх піде на експорт. Цілком імовірно, що модель з'явиться й на українському ринку (тим більше, що попередній Tracker у нас продавався). Ціна Chevrolet Tracker в Узбекистані – від 14 000 до 18 500 доларів.

Новий Chevrolet Tracker – компактний кросовер із виразним дизайном. У нього широкі ґрати радіатора та мускулисті розширені крила.

Розміри Chevrolet Tracker 2022:

Довжина – 4270 мм

Ширина – 1791 мм

Висота – 1627 мм

Колісна база – 2570 мм

Кліренс – 161 мм

У салоні прилади поміщені в окремі ніші, а в дорожчих версіях на центральній панелі встановлено 8,0-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм багажника – 390 л. Серед опцій є безключовий доступ, панорамний дах, клімат-контроль і камера заднього виду.

[ + – ] Chevrolet Tracker має всі шанси з'явитися в Україні

Chevrolet Tracker 2022 узбецької збірки запропонують лише з 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 125 к. с., а також 6-ступінчастою автоматичною КПП та переднім приводом. Кросовер витрачає 5,5 л/100 км у змішаному циклі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартують продажі нового Nissan Qashqai 2022. Ціни на кросовер третього покоління вже оголошено.