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Самый правильный "Крузак". Тест-драйв Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Дмитрий Чабан
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Фото: Дмитрий Чабан | Тест-драйв Toyota Land Cruiser 300 GR Sport открыл новые грани таланта популярного внедорожника

Во время тест-драйва самой новой версии Toyota Land Cruiser 300 GR Sport Фокус узнал, за счет чего внедорожник стал интеллектуальнее и интеллигентнее и почему именно эта модификация является одновременно самой спортивной и внедорожной.

Достаточно кинуть клич, что Toyota выпустила новый Land Cruiser, как за ним тут же выстраивается очередь. Ну любят его в нашей стране, чего уж тут… Так что популярность модели у соотечественников обеспечена априори, особенно при стоимости от $86 тыс.

Эта цена нового автомобиля Тойота Ленд Крузер 300 в Украине включает 7-местное исполнение и начальный уровень оснащения Prestige. А кому хочется дорого-богато — тому за комплектацией Premium или GR Sport. И тут начинается самое интересное!

Цена Toyota Land Cruiser 300 в Украине: разная внешность и феномен $100

Новый Toyota Land Cruiser 300 не пытается казаться изящным и элегантным. И кому-то он, как и его предшественник Ленд Крузер 200, кажется перебравшим стероидов качком из 1990-х.

В версии Premium за счет "дутых" аэродинамических бамперов длина внедорожника уже превышает 5 метров.

Вот только на фоне более холеного и массивного внешне Toyota Land Cruiser 300 Premium в версии GR Sport новый внедорожник выглядит более подтянутым и спортивным. И если версии Prestige и Premium отличаются разве что передним бампером и размером колесных дисков, то GR Sport выглядит как тюнингованная версия "трехсотки".

В первую очередь — за счет полностью другого оформления решетки радиатора: с сотовой структурой, в черном глянце, c белой надписью Toyota и логотипом Gazoo Racing — спортивного подразделения компании.

Комплектации Toyota Land Cruiser 300 в Украине:

  • Prestige
  • Premium
  • GR Sport

Одновременно с этим особым внедорожным шармом данную модификацию наделяют черные бамперы, особенно передний — поджатый, что существенно увеличивает угол въезда (31° против 23° в версии Premium) и с оголенной буксировочной проушиной.

А также 18-дюймовые серые матовые колесные диски особого дизайна, черные расширенные накладки на арках, подножки, подложка под эмблему и название модели на крышке багажника, а также отделка корпусов зеркал и дверных ручек черным глянцем.

экстерьер Toyota Land Cruiser 300 GR Sport, внешность и размеры Тойота Ленд Крузер 300, toyota land cruiser 300 gr sport фото
В зависимости от комплектации "трехсотка" имеет индивидуальное оформление передней части, которое существенно влияет на восприятие этого авто
Фото: Дмитрий Чабан
экстерьер Toyota Land Cruiser 300 GR Sport, внешность и размеры Тойота Ленд Крузер 300, toyota land cruiser 300 gr sport фото
Сзади тоже черный бампер с серебристой декоративной накладкой и черная же надпись с названием модели
Фото: Дмитрий Чабан

И ведь это не кич. В версии GR Sport "трехсотка" действительно более практичная, проходимая и спортивная. Ведь помимо лучшей геометрической проходимости ее внедорожный потенциал усиливают передняя и задняя межколесные блокировки, а также активные стабилизаторы поперечной устойчивости Е-KDSS.

В таком исполнении это самый дорогой Land Cruiser 300 в Украине. Вот только если рассматривать машины с одинаковыми моторами, то стоимость Toyota Land Cruiser 300 GR Sport всего на $100 выше версии Premium. Обе комплектации стоят в районе $92 тыс., имеют максимальное оснащение и различаются всего-то тройкой опций.

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Белая надпись Toyota напоминает о первом Land Cruiser (J40) и роднит модификацию GR Sport со стильным внедорожником Toyota FJ Cruiser
Фото: Дмитрий Чабан

Более холеный премиальный вариант Land Cruiser 2022 модельного года с массивным аэродинамическим бампером может похвастать подсветкой поворотов в противотуманках, 20-дюймовыми колесными дисками и бесконтактным управлением крышкой багажника.

И это только подтверждает тот факт, что они идеологически ориентированы на разных покупателей. При равном с версией Premium уровнем комфорта модификация GR Sport не предлагается в юбилейном исполнении Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary, зато раскрывается тем больше, чем дальше забираешься от проторенных путей и ровных дорог.

Тест-драйв Land Cruiser GR Sport: царь на бездорожье

На восемнадцатых колесах и шинах с высоким профилем Land Cruiser 300 GR Sport сводит на нет все потуги Укравтодора испортить нам жизнь. Ходовая с потрясающей энергоемкостью переваривает абсолютно все неровности. Там, где на обычной машине со скоростью пешехода переползаешь выбоины, ямы и горбы, на этой трехсотке летишь со скоростью 30–40 км/ч — и ни тебе пробоев, ни ударов.

Лишь ощущаешь большие неподрессоренные массы передних колес, скачущих в арках, да периодическое подскакивание задней части с неразрезным мостом.

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В самых сложных местах маневрировать помогает система кругового обзора, а на крутом рельефе пересеченной местности мы по достоинству оценили функцию "прозрачного капота"
Фото: Дмитрий Чабан

В Toyota Land Cruiser 300 отказались от пневматической подвески, так что изменять клиренс нельзя. Но на месте полный привод с блокируемым межосевым дифференциалом Torsen, пониженный ряд трансмиссии, системы движения по разным типам покрытий и автоматического поддержания скорости на бездорожье с функцией помощи при повороте.

А в версии GR Sport новый внедорожник Тойота Ленд Крузер 300 имеет еще обе межколесные блокировки и усовершенствованные активные стабилизаторы. Теперь они работают автономно друг от друга, а у переднего отдельно управляются левая и правая части. В результате огромные хода подвесок, дорожный просвет в 225 мм, большие углы въезда и съезда, а также полный привод с полным набором блокировок и пониженным рядом вселяют чувство вседозволенности на бездорожье.

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Вот уж реально — задаешь направление и едешь куда хочешь, разворачиваешься где вздумается: поперек глубокой колеи и через глубокую промоину, вверх по песочному подъему и вниз по крутому спуску, напрямую через овраг и траншею.

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Активные стабилизаторы увеличивают артикуляцию колес с 669 до 700 мм. Поэтому, надо постараться, чтобы поймать "трехсотку" на диагональное вывешивание. Но и его внедорожник не боится, благодаря блокировкам всех дифференциалов
Фото: Дмитрий Чабан

Интересно, что разница примерно в $100 сохраняется также в рамках одной комплектации для авто с разными моторами – дизельный дешевле. И это как раз наш вариант.

Новые двигатели Toyota Land Cruiser 300. Технические характеристики впечатляют

Для всех комплектаций нового Land Cruiser 2021 года выпуска предложены одинаковые — полностью новые, бензиновые и дизельные — моторы. С ними здоровяк словно перегнал лишнюю мышечную массу в мускулы и поднаторел в современных науках. При значительном уменьшении объема оба двигателя выдают большую мощность и крутящий момент. И даже дизельный Ленд Крузер 300 оказывается на удивление прытким, набирая сотню менее чем за 7 сек.

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Обе V-образные "восьмерки" уступили место под капотом "шестеркам". Бензиновый двигатель объемом 3,5 литра развивает 415 л. с. и 650 Нм, а дизельный 3,3-литровый (на фото) – 299 л. с. и 700 Нм
Фото: Дмитрий Чабан

Вроде только слегка придавил акселератор, а огромный внедорожник под солидный мощный рев уже мчится на скорости далеко за сотню. Впечатляет! Чувствуется мощь и сила. На фоне этого громилы весом под 3 тонны даже бензиновая "двухсотка" с ее 8,5 с выглядит тихоходом.

При этом и расход топлива Land Cruiser 300 не вызывает нервного тика — нам легко удавалось укладываться в 12–13 л при смешанном цикле. И только на бездорожье расход увеличился до 15–16 л на 100 км.

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Кнопка запуска и выключения мотора во всех Land Cruiser 300 оснащена сканером отпечатка пальца
Фото: Дмитрий Чабан

Впрочем, за этими показателями динамики и экономичности "трехсотки" стоит не только новый мотор, а и 10-скоростной автомат. За счет такого большого количества ступеней АКП грамотно подбирает обороты мотора под любую скорость, переключаясь плавно и незаметно.

Управлять этой махиной довольно просто. Особенно в спортивных настройках. Они делают руль более тугим, а подвеску — жестче, сменяя "желейность" и аморфность в откликах более четкими реакциями. Да, на неровностях чуть сильнее потряхивает, зато меньше болтает.

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В версиях Premium и GR Sport шесть режимов движения, включая Custom, в котором можно собрать собственную конфигурацию настроек
Фото: Дмитрий Чабан
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Многочисленные ассистенты водителя осуществляют полный круговой контроль и при необходимости действуют самостоятельно
Фото: Дмитрий Чабан

При высокой скорости движения по асфальту активные стабилизаторы максимально зажимаются, борясь с кренами и повышая курсовую устойчивость в поворотах. Но полностью избавиться от валкости и раскачки этот здоровяк не может. И перед каждым поворотом хочется сильнее погасить скорость.

Но, проигнорировав протест вестибулярного аппарата, понимаешь, что едешь в поворотах быстрее и надежнее, чем ожидал. А если уж слишком увлекаешься, то новый Toyota Land Cruiser 300 напоминает о законах физики и своей впечатляющей массе, начиная выскальзывать наружу виража.

И пусть "Крузак" продолжает выглядеть грубоватым увальнем и всем своим видом демонстрировать недюжинную силу, он набрался хороших манер и стал куда более интеллектуальным и интеллигентным.

Салон и комплектации Land Cruiser 300: Здоровяк-интеллектуал

За рулем сидеть удобно. Салон Тойота Toyota Land Cruiser 300 просторный, но из-за широкой центральной консоли и трансмиссионного тоннеля рослые водитель и передний пассажир могут ощущать некую "зажатость" даже в таком огромном пространстве.

Впрочем, широченный подлокотник избавляет их от необходимости бороться за жизненное пространство. А в его глубине просторный холодильник с доступом с обоих передних сидения (крышка открывается в разные стороны) и со второго ряда.

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И пусть на первый взгляд кнопки, вращающиеся ручки и клавиши в салоне выглядят грубоватыми и слишком большими, зато ими удобно пользоваться при болтанке на бездорожье и неровной дороге. К тому же, они дублируют практически все основные функции, избавляя от необходимости целится пальцев в сенсорный экран. Хотя и такую современную тенденцию Тойота Ленд Крузер 300 поддерживает.

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В салоне все добротно, массивно и без ажурных деталей. Сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма отличается отличной скоростью реакции
Фото: Дмитрий Чабан

А вообще, с мультимедиа Toyota Land Cruiser 300 общий язык найдут как люди старой формации, так и молодежь. Тут слот для компакт-дисков отлично уживается с технологиями Apple CarPlay и Android Auto, а стандартный USB-порт соседствует с разъемами Type-C и беспроводной зарядкой.

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Задним пассажирам новый Ленд Крузер 300 предлагает свой огромный (как и все в этой машине) пульт управления 2-зонной климатической установкой. Есть подогрев и вентиляция сидений с функцией автоматической работы, как и спереди
Фото: Дмитрий Чабан

Комплектация Land Cruiser 300 предлагает такие роскошные опции, как акустику JBL, систему ионизации воздуха, обогрев лобового стекла и руля, подогрев и вентиляция сидений с автоматическим режимом работы, автономный отопитель. А современный ассистенты водителя на асфальте дополняют многочисленные системы помощи на бездорожье.

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Для версии GR Sport можно заказать сиденья с темно-красной отделкой и красной прострочкой
Фото: Дмитрий Чабан
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Наклон спинок заднего дивана регулируется. Но, как водится, в рамной машине, сидеть на низко расположенных подушках приходится с задранными коленями
Фото: Дмитрий Чабан

Стоит без указателя поворота сместится к краю полосы движения, как новый Ленд Крузер 300 словно невидимая рука затягивает обратно в ее центр. "Трехсотка" эффективно самостоятельно держит заданную скорость и дистанцию, тормозит перед подвижными помехами (включая пешеходов) и останавливается перед неподвижными препятствиями как при движении вперед, так и назад, предупреждает о других авто в "слепых" зонах зеркал.

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Можно сложить центральный сектор спинки заднего ряда для перевозки длинномеров. Весь багажник усыпан дефлекторами обдува (в потолке, стойках, колесных арках), ведь в варианте Prestige тут установлен 3-й ряд сидений. В версии Premium крышка багажника оборудована электрическим приводом с бесконтактным управлением
Фото: Дмитрий Чабан

В версиях Premium и GR Sport самая необходимая информация, включая дорожные знаки, выводится на крупный цветной проекционный дисплей, а матричные светодиодные фары умело избавляют от ослепления дальним светом водителей встречного и попутного транспорта.

Особенности Toyota Land Cruiser 300: отзывы и вердикт Фокуса

Как и предшественники, новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 избавляет от необходимости щепетильно выбирать дорогу и позволяет наслаждаться чувством защищенности и тем уважением, которое вселяет окружающим. Вот за что в первую очередь у нас и любят подобную технику, таская ради этого с собой тяжелые раму и мост и не используя и десятой доли внедорожного потенциала, за который заплатили при покупке.

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Этот "танк" имеет и специальный "танковый" режим для разворота/поворота на бездорожье. Это когда внутреннее к центру поворота заднее колесо периодически блокируется и Лэнд Крузер словно крутится вокруг него
Фото: Дмитрий Чабан

Плюсы Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 3.3 Twin Turbo

  • Появились многие современные опции и функции
  • При лучшем оснащении цена даже ниже, чем у предшественника
  • Эффективная работа систем помощи водителю
  • В версии GR Sport лучше курсовая устойчивость и проходимость

Минусы Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 3.3 Twin Turbo

  • Из-за широкой центральной консоли и трансмиссионного тоннеля рослые водитель и передний пассажир могут ощущать некую зажатость
  • Вещи надо по-прежнему поднимать на полуметровую высоту, а доставать их из глубины багажника проще через спинку заднего ряда

Характеристики Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 3.3 Twin Turbo

Длина/Ширина/Высота, мм 4965/1990/1950
Колесная база, мм 2850
Дорожный просвет, мм 225
Макс. объем багажника, л 2052
Тип двигателя  дизельный с двойным турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров V6
Объем двигателя 3346
Мощность двигателя, кВт (л. с.)/об/мин. 220(299)/3600–4200
Крутящий момент, Нм/об/мин. 700/1600–2600
Коробка передач 10-ступенчатая АКП
Привод пост. полный с пониженной передачей
Расход топлива, трасса – город 7,6–11,3
Макс. скорость, км/ч 210
Разгон 0–100 км/ч, с 6,9
Объем топливного бака, л 80
Цена, грн* 2 404 500

*На момент проведения тест-драйва

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