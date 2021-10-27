Самый спортивный в классе. Тест-драйв Porsche Macan 2021

Особенности Porsche Macan 2021 модельного года не бросаются в глаза, но за тонкими стилистическими доработками скрываются улучшенные комплектации, современные технологии, а также больше мощности, тяги, динамики и скорости.

В Украине новый Porsche Macan 2021 появится в скором будущем, но Фокус отправился в Польшу, где уже познакомился с новым Маканом. Наша первая встреча состоялась в ночной Варшаве. Впрочем, не важно – день на улице и или ночь, вы безошибочно узнаете обновленный Порше Макан.

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[ + – ] Porsche Macan Turbo отныне не будет, а аналогичную мощность и динамику обеспечивает версия GTS Фото: Porsche

И пусть его нам представляют не иначе, как новый Porsche Macan III генерации, но это скорее очередной рестайлинг Порше Макан 2014 года. Первое обновление модели прошло в 2018-м году, и вот ее в очередной раз освежили.

Экстерьер Porsche Macan 2021: более вызывающий

Остались прежними размеры и стилистика, но Porsche Macan 2021 рестайлинг подарил несколько ключевых моментов, которые помогут не просто безошибочно узнать обновленную модель, но и отличить самую мощную модификацию. Всего предложены три версии Порше Макан 2021:

Macan

Macan S

Macan GTS

Все кроссоверы получили новую переднюю часть с более современным и интересным дизайном. Причем, в версии GTS центральный сектор огромного бампера полностью черный, что придает облику компактного кроссовера нечто змеиное.

И мы совершенно не чураемся подобного сравнения, так как среди трех новых цветов кузова Макана, для GTS с опциональным пакетом Sport предложен насыщенный зеленый окрас Python Green. И вот в нем, да еще с черными элементами бамперов, фарами и дисками новый Порше Макан 2021 реально напоминает эту африканскую змею.

[ + – ] Новый Порше Макан 2021 доступен в 14 цветах, 3 из которых новые. Впрочем, за отдельную плату можно заказать и свой собственный цвет. Выбор дисков включает 7 новых вариантов дизайна и цвета диаметром от 19 до 21 дюйма Фото: Porsche

Всего же для Макана предложено 14 вариантов окраски кузова, а если вам такой выбор кажется недостаточным, то можно заказать окраску авто по придуманному вами образцу. Деньги решают если не все, то многое. Соответственно, даже для Macan и Macan S можно заказать оптику в затемненном исполнении и 21-дюймовые колесные диски – все как на Macan GTS.

[ + – ] Спортивные зеркала на V-образных стойках теперь есть на всех Порше Макан 2021, а не только на более "крутых" версиях Фото: Дмитрий Чабан

В тоже время, за некоторые вещи теперь не надо доплачивать. Так спортивные зеркала на V-образных стойках и фары с четырьмя красивыми тонкими "рисками" отныне входят в стандартное оснащение всех без исключения модификаций.

Размеры Porsche Macan 2021:

Длина – 4726 мм

Ширина – 1922/2097* мм

Высота – 1621 мм

Колесная база – 2807 мм

* с наружными зеркалами

Как и полностью новый диффузор — вызывающе огромный и с 2-мя двустволками выхлопа. Так что, рестайлинг Porsche Macan 2021 придал этому кроссоверу более экспрессивный внешний вид несмотря на то, какой мотор установлен под его капотом.

[ + – ] В качестве опции у Macan и Macan S и серийно у Macan GTS фары имеют затемненное исполнение. Светодиодные фары с четырьмя тонкими "рисками" появились еще в 2018-м, но теперь они входят в базовое оснащение всех модификаций Фото: Porsche [ + – ] Вы все равно узнаете версию GTS по полностью черному центральному сектору огромного бампера Фото: Porsche

Тест-драйв Porsche Macan 2021: больше мощности, тяги и динамики

Мы не случайно умалчиваем о самой "злой" версии Porsche Macan Turbo 2021. Ее отныне не будет, а аналогичную мощность в 440 л. с. и динамику – за 4,3 секунды до 100 км/ч, обеспечивает версия GTS. И она теперь является топовой!

Впрочем, не только эта, а и другие модификации улучшили своим показатели. Как и ранее базовый Porsche Macan оснащается рядной 4-цилиндровой "турбочетверкой" объемом 2,0 литра, а две более "старшие" модификации – 2,9-литровым битурбированным V6.

[ + – ] Porsche Macan 2021 получил новый задний диффузор - вызывающе огромный и с 2-мя двустволками выхлопа Фото: Porsche

Все моторы работают в паре с фирменным 7-ступенчатым роботом Porsche Doppelkupplung (PDK) с двумя сцеплениями и полным приводом Porsche Traction Management (PTM), который настроен под большую динамику вождения с приоритетом тяги задним колесам.

Характеристики нового Порше Макан 2021

Macan Macan S Macan GTS Тип двигателя бенз., турбо, с непоср. впрыск бенз., битурбо, с непоср. впрыск Кол-во и расположение цилиндров R4 V6 Объем двигателя 1984 см 3 2894 см3 Мощность двигателя 265 л.с. (+ 20 л.с.) 380 л.с. (+ 26 л.с.) 440 л.с. (+ 60 л.с.) Крутящий момент 400 Нм (+ 30 Нм) 520 Нм (+ 40 Нм) 550 Нм (+ 30 Нм) Разгон 0-100 км/ч 6,2 с (- 0,3 с) 4,6 с (- 0,5 с) 4,3 с (- 0,4 с) Макс. скорость 232 км/ч (+ 7 км/ч) 259 км/ч (+ 5 км/ч) 272 км/ч (+ 11 км/ч) Расход топлива в смеш. цикле, WLTP 10,7–10,1 11,7–11,1 11,7–11,3

Cмотря на характеристики обновленного Порше Макан 2021, понимаешь, что он не только выглядит очень привлекательно, а и настроен серьезно. И уж поверьте, на окружающих он производит соответствующее впечатление — независимо от мотора под капотом.

Ведь стандартная для GTS спортивная выпускная система с регулировкой звука выхлопа в качестве опции доступна даже для обычного Макана. Так что и его владелец может "пострелять" выхлопом, а потенциала мотора достаточно, чтобы уверенно "прострелить" со светофора.

[ + – ] Самый скромный Макан имеет рядную турбочетверку на 265 лошадей и 400 Нм (на фото). Более мощные версии оснащены бензиновым V6 с двойным турбонаддувом, который выдувает из объема 2,9 литра - 380 л. с. и 520 Нм в Macan S и 440 лошадей и 550 Нм в Macan GTS Фото: Дмитрий Чабан

Безусловно, куда злее и агрессивнее выглядит Porsche Macan S 2021 года с 2,9-литровой V-образной "шестерки". Он гораздо резче, чем кроссовер с рядной 2,0-литровой "турбочетверкой" реагирует на удар по педали акселератора и более грубо – на сброс газа.

И винить за это Порше никоем образом нельзя. Наоборот. Ведь таким образом вы не только видите, а и ощущаете разницу между Маканом и соплатформенным Audi Q5. Особенно в режиме Sport Plus. В нем даже Macan S (что уж говорить про Macan GTS) при старте с места старается сорвать колеса в пробуксовку и на мокрой дороге огромный крутящий момент заставляет их подскакивать.

[ + – ] В Porsche Macan GTS с пакетом Sport за распределение тяги между задними колесами в поворотах отвечает фирменная система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) Фото: Porsche

Выхлоп автоматически переключается на спортивное звучание с более насыщенными низами. Глухие хлопки в конце очередной передачи при разгоне и раскатистая "очередь" из глушителя – услада для ушей! Бросок стрелки тахометра по циферблату – утеха для глаз! Вот только…

…в законопослушной европейской стране в городе – не больше 50 км/ч. И этот лимит выбираешь, буквально погладив педаль газа. А в монотонном вялотекущем потоке как долго вы выдержите громкий гул выхлопной системы и максимальное напряжение мотор на высоких оборотах, а также постоянные дергания при переключении коробки и сбросе газа?

К счастью, всегда можно настроить компоненты авто на свое усмотрение. Например, на более мощном новом Porsche Macan S или Macan GTS катить в комфортном режиме, имея под правой педалью недюжинный запас тяги. И, лишь принудительно усилив звук выхлопа, чтобы он приятно низко бубнил на холостых оборотах и более зло рявкал при резком добавлении газа.

[ + – ] Боковые накладки на дверях могут быть в цвете кузова, с эффектной 3D-структурой или в глянцевом черном цвете

На обновленный Porsche Macan 2021 можно опционально установить фирменную подвеску PASM с электроннорегулируемыми амортизаторами, такую же как на Macan S. Доступна для этих модификаций и пневматика с регулировкой дорожного просвета.

И если при этом кроссовер на 21-е колесах, то он начинает еще искуснее проходить повороты, но и "собирает" малейшие неровности и трещинки асфальта, словно спорткар.

Впрочем, еще более бескомпромиссен в этом вопросе Macan GTS на заниженной на 10 мм спортивной пневмоподвеске с увеличенной жесткостью (на 10% спереди и 15% сзади), более мощными стабилизаторами и новой настройкой амортизаторов. Правда, и за траекторию он держится еще более цепко.

Салон Порше Макан 2021: эргономика для драйва

Если бы маршрут нашего тест-драйва пролегал по узеньким переплетенным поворотами загородным дорожкам, а еще лучше – горным серпантинам, то весь рассказ про обновленный Porsche Macan 2021 года был бы эмоционально-сбивчивым, и сопровождался горящими глазами и немного трясущимися руками рассказчика. И это были бы настоящие эмоции от управления Порше.

[ + – ] В салоне появился спортивный руль как в Porsche 911, укороченный на 1,5 см рычаг трансмиссии и Porsche Advanced Cockpit - центральная напольная консоль с высококачественной стеклянной сенсорной поверхностью. Экран диагональю 10,9 дюйма появился еще на Порше Макан 2018 года Фото: Porsche

Мы же в ночном незнакомом городе, под скоростными ограничениями. Впрочем, в повседневной жизни владельцы Маканов именно так и будут ездить. И вряд ли кто-то их них отправится на специальные курсы, пройдет подготовку и выкатит свой кроссовер на гоночный трек. Ведь из 600 000 проданных авто 80% купили те, для кого это первый Порше и 60% владельцев Porsche Macan – женщины.

Macan — это "входной билет" в мир Porsche. Именно этот кроссовер является самой доступной моделью компании

А скучая на светофорах в городской толчее, независимо от того сколько у тебя "лошадей" под капотом, уже начинаешь обращать внимание, что в салоне неудобно класть и заряжать телефон, что сдвижной подлокотник не фиксируется в промежуточном положении, что не совсем удачно расположены подстаканники.

Сменив машину отмечаем, насколько эффективно тут двойное остекление, так называемый "стеклопакет" действительно здорово отсекает внешние шумы и в салоне Макана становится заметно тише и уютнее.

Ориентировочная стоимость Порше Макан в Украине начинается от 1 784 120 грн. за базовую версию.

Цена Porsche Macan 2021 в Европе:

Macay — от 62 917 евро

Macan S — от 71 723 евро

Macan GTS — от 88 264 евро

[ + – ] Как же приятно на фоне сенсорных экрана и панели встретить классические аналоговые часы. Причем, отныне это не прерогатива пакета Sport Chrono, а базовое оснащение всех Маканов Фото: Porsche

Все в этой машине указывает на то, что эргономика салона Порше Макан направлена не просто на водителя, а на водителя, предпочитающего получать удовольствие от драйва и управления автомобилем.

Потрясающие спортивные сиденья с регулировками в 18 направлениях позволяют просто в огромном диапазоне менять длину и наклон подушки, помогая сесть буквально как в гоночные ковши! Безусловно, в обычном Porsche Macan за них придется отвалить приличную кучу денег, зато они способны обеспечить действительно потрясающе надежную посадку.

При этом в руках удобно лежит новый руль от Porsche 911, прямо перед глазами в центре щитка приборов крупный аналоговый тахометр, а отведя взгляд вправо видишь фирменные аналоговые часы, которые раньше можно было получить только в пакете Sport Chrono.

Они являются таким же крутым атрибутом интерьера Порше, как и замок зажигания слева от рулевой колонки.

[ + – ] В центре щитка приборов Porsche - крупный аналоговый тахометр. Бросок стрелки по циферблату – утеха для глаз Фото: Дмитрий Чабан

И вот так, буквально слившись с авто в единое целое, становится совершенно неважно, сколько места на втором ряду, сколько чемоданов помещается в багажник и где валяется ваш смартфон. Тем более, что он может находиться в кармане, так как сопрягается с мультимедиа Porsche Macan 2021 через Apple CarPlay или Android Auto "по воздуху".

Широкий (10,9 дюймов) сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы появился еще в Порше Макан 2018. Но теперь и напольная консоль, выполненная в фирменном стиле Porsche, взамен механическим кнопкам получила сенсорные.

[ + – ] Дизайн напольной консоли сохранился. Именно она, выполненная в фирменном стиле Порше, и накладывает отпечаток на эргономику. Расположение зарядных портов, подстаканников, отсека для смартфона – это все вторично. Главное – сохранить дух и стиль интерьера Porsche

Да, это современно и технологично, но … скучно. Не хватает обратной тактильной связи. Обычного касания пальца тут недостаточно — на нужный сектор стеклянной поверхности приходится нажимать. А в ответ лишь сухой звуковой щелчок.

Но ведь в некоторых моделях Audi можно отрегулировать и силу нажатия, и обратную связь – получить ощущение, словно панель реально прогибается и "клацает" под пальцем. Но, в настройках Макана, мы такой возможности не нашли. Возможно, это доступно для более дорогой комплектации Porsche Macan GTS. При первой же возможности проверим.

Наши отзывы о Porsche Macan 2021: самый спортивный в классе

Да и провести более продолжительный тест-драйв нового Porsche Macan 2021 в Украине будет полезно. К нему не стоит подходить с привычными мерилами, потому что он стоит особняком в классе компактных кроссоверов.

[ + – ] На заказ все модели Macan могут комплектоваться комфортными сиденьями с регулировкой по 14 направлениям или адаптивными спортивными сиденьями с регулировкой по 18 направлениям Фото: Дмитрий Чабан

Они стараются в первую очередь угодить всем, и лишь затем предлагают избранным (да и то не все) специальные заряженные версии. Так что, если вы ходите больше практичности, чудес с простором сзади и трансформацией сидений, то выбирайте кроссовер другой марки. И запускайте его мотор правой рукой.

А Macan, как истинный Porsche спортивен на уровне ДНК. Ему не надо ничего доказывать другим. Как и людям, которые выбирают Порше! Да, они тоже меняются и идут в ногу со временем. Но, вот так, в одночасье, мы на электромобили не пересядем.

Хотя Порше такую возможность уже предлагает. Модели Porsche Taycan и Porsche Taycan Cross Turismo в Украине, как говорится, "зашли". А через пару лет нам обещают и полностью электрический Porsche Macan 2023 на полностью новой платформе.

[ + – ] В плане практичности у Макан типичный багажник объемом 458/1503 литра и обычный задний ряд без регулировки дивана с классической трансформацией Фото: Дмитрий Чабан

А пока бежит по венам бензин, реальные ощущения и обратная связь на руле не пустой звук и искусственная симуляция, а динамика разгона измеряется не только секундами, но и настоящим захватывающим звуком — есть время насладиться тягой мощного турбомотора, отточенной управляемостью, жесткой подвеской и купаться в харизме спорткара, присущей всем Porsche!

Плюсы Porsche Macan 2021

Свежая и более выразительная внешность

Даже самый доступный Макан отличает харизма настоящего спортивного авто

Многие "платные" опции стали стандартными

Более мощные и тяговитые моторы повысили динамику и скорость

Минусы Porsche Macan 2021

Практичность для это авто остается второстепенна

Потенциал машины в 99% случаев не будет реализовываться

Красота требует жертв – на колесах с 21-ми дисками машина жесткая

Слабая тактильная обратная связь с сенсорными кнопками

Напомним, что ранее Фокус рассказывал о новом итальянском кроссовере, который готов бросить вызов Porsche Macan.