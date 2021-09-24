Новый итальянский кроссовер бросит вызов BMW X3 и Porsche Macan

Maserati Grecale поступит в продажу с начала 2022 года. Через несколько месяцев линейку расширит и электрическая версия.

Новый Maserati Grecale заметили во время испытаний в Италии. Кроссовер проходит последние тесты перед премьерой, которая запланирована на 16 ноября. Об этом сообщает британское издание Autocar.

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[ + – ] Флагманский вариант получит 510-сильный двигатель Фото: Autocar

Grecale позиционируют, как конкурента BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Porsche Macan. Итальянская компания возлагает на него большие надежды – ожидается, что он станет самой массовой моделью в линейке Maserati.

Кроссовер Maserati сильно закамуфлирован, хотя можно разглядеть купеобразный силуэт авто и широкую решетку радиатора. Дизайн выдержан в духе старшего брата Maserati Levante.

[ + – ] В 2022 году появится электрическая версия кроссовера Фото: Autocar

А вот платформу позаимствовали у Alfa Romeo Stelvio, эта же модель стала донором бензиновых двигателей для Grecale. На первых порах кроссовер получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 280 л. с., а позже появится заряженная версия Trofeo с 2,9-литровым 510-сильным турбированным V6.

Кроме того, ожидается гибрид Maserati Grecale мощностью 330 л. с. А в середине 2022 года появится и электрическая модификация кроссовера.

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