Новый итальянский кроссовер бросит вызов BMW X3 и Porsche Macan
Maserati Grecale поступит в продажу с начала 2022 года. Через несколько месяцев линейку расширит и электрическая версия.
Новый Maserati Grecale заметили во время испытаний в Италии. Кроссовер проходит последние тесты перед премьерой, которая запланирована на 16 ноября. Об этом сообщает британское издание Autocar.
Grecale позиционируют, как конкурента BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Porsche Macan. Итальянская компания возлагает на него большие надежды – ожидается, что он станет самой массовой моделью в линейке Maserati.
Кроссовер Maserati сильно закамуфлирован, хотя можно разглядеть купеобразный силуэт авто и широкую решетку радиатора. Дизайн выдержан в духе старшего брата Maserati Levante.
А вот платформу позаимствовали у Alfa Romeo Stelvio, эта же модель стала донором бензиновых двигателей для Grecale. На первых порах кроссовер получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 280 л. с., а позже появится заряженная версия Trofeo с 2,9-литровым 510-сильным турбированным V6.
Кроме того, ожидается гибрид Maserati Grecale мощностью 330 л. с. А в середине 2022 года появится и электрическая модификация кроссовера.
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