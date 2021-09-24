Новий італійський кросовер кине виклик BMW X3 і Porsche Macan
Maserati Grecale надійде в продаж із початку 2022 року. Через кілька місяців лінійку розширить й електрична версія.
Новий Maserati Grecale помітили під час випробувань в Італії. Кросовер проходить останні тести перед прем'єрою, яка запланована на 16 листопада. Про це повідомляє британське видання Autocar.
Grecale позиціонують, як конкурента BMW X3, Mercedes-Benz GLC і Porsche Macan. Італійська компанія покладає на нього великі надії — очікується, що він стане наймасовішою моделлю в лінійці Maserati.
Кросовер Maserati сильно закамуфльований, хоча можна розгледіти купеподібний силует авто та широку решітку радіатора. Дизайн витриманий в дусі старшого брата Maserati Levante.
А ось платформу запозичили в Alfa Romeo Stelvio, ця ж модель стала донором бензинових двигунів для Grecale. На перших порах кросовер отримає 2,0-літровий турбомотор потужністю 280 к. с., а пізніше з'явиться заряджена версія Trofeo з 2,9-літровим 510-сильним турбованим V6.
Крім того, очікується гібрид Maserati Grecale потужністю 330 к. с. А в середині 2022 року з'явиться й електрична модифікація кросовера.
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