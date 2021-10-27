Найспортивніший у класі. Тест-драйв Porsche Macan 2021
Porsche Macan 2021 модельного року не впадають у вічі, але за тонкими стилістичними доробками ховаються покращені комплектації, сучасні технології, а також більше потужності, тяги, динаміки і швидкості.
В Україні новий Porsche Macan 2021 з'явиться незабаром, але Фокус вирушив до Польщі, де вже познайомився з новим Маканом. Наша перша зустріч відбулася у нічній Варшаві. Утім, не важливо — день на вулиці чи ніч, ви безпомилково впізнаєте оновлений Порше Макан.
І нехай його нам представляють не інакше, як новий Porsche Macan III генерації, але це швидше за все черговий рестайлінг Порше Макан 2014 року. Перше оновлення моделі відбулося у 2018-му році, й ось її вкотре освіжили.
Екстер'єр Porsche Macan 2021: більш зухвалий
Залишилися колишніми розміри та стилістика, але Porsche Macan 2021 рестайлінг подарував кілька ключових моментів, які допоможуть не просто безпомилково впізнати оновлену модель, а й відрізнити найпотужнішу модифікацію. Усього запропоновано три версії Порше Макан 2021:
- Macan;
- Macan S;
- Macan GTS.
Усі кросовери отримали нову передню частину з більш сучасним та цікавим дизайном. Причому, у версії GTS центральний сектор величезного бампера повністю чорний, що надає вигляду компактного кросовера щось зміїне.
І ми зовсім не цураємося такого порівняння, оскільки серед трьох нових кольорів кузова Макана, для GTS з опціональним пакетом Sport запропоновано насичене зелене забарвлення Python Green. Й ось у ньому, та ще й з чорними елементами бамперів, фарами та дисками новий Порше Макан 2021 реально нагадує цю африканську змію.
Усього ж для Макана запропоновано 14 варіантів фарбування кузова, а якщо вам такий вибір здається недостатнім, то можна замовити фарбування авто за вигаданим вами зразком. Гроші вирішують якщо не все, то багато чого. Відповідно, навіть для Macan та Macan S можна замовити оптику в затемненому виконанні та 21-дюймові колісні диски — все як на Macan GTS.
Водночас за деякі речі тепер не треба доплачувати. Так спортивні дзеркала на V-подібних стійках і фари з чотирма гарними тонкими "рисками" відтепер входять у стандартне оснащення всіх без винятку модифікацій.
Розміри Porsche Macan 2021:
- довжина — 4 726 мм;
- ширина — 1 922 / 2 097* мм;
- висота — 1 621 мм;
- колісна база — 2 807 мм.
*із зовнішніми дзеркалами
Як і абсолютно новий дифузор — зухвало великий і з двома двостволками вихлопу. Тож, рестайлінг Porsche Macan 2021 надав цьому кросоверу більш експресивного зовнішнього вигляду незважаючи на те, який двигун встановлено під його капотом.
Тест-драйв Porsche Macan 2021: більше потужності, тяги та динаміки
Ми не випадково замовчуємо про "злу" версію Porsche Macan Turbo 2021. Її відтепер не буде, а аналогічну потужність в 440 к. с. та динаміку — за 4,3 секунди до 100 км/год, забезпечує версія GTS. І вона тепер є топовою!
Утім, не лише ця, а й інші модифікації покращили своїми показниками. Як і раніше базовий Porsche Macan оснащується рядною 4-циліндровою "турбочетвіркою" об'ємом 2,0 літри, а дві більш "старші" модифікації — 2,9-літровим бітурбованим V6.
Усі мотори працюють у парі з фірмовим 7-ступінчастим роботом Porsche Doppelkupplung (PDK) з двома зчепленнями та повним приводом Porsche Traction Management (PTM), який налаштований під велику динаміку керування з пріоритетом тяги заднім колесам.
Характеристики нового Порше Макан 2021
|Macan
|Macan S
|Macan GTS
|Тип двигуна
|бензиновий, турбо, з безпосереднім впорскуванням
|бензиновий, бітурбо, з безпосереднім впорскуванням
|Кількість та розміщення циліндрів
|R4
|V6
|Об'єм двигуна
|1 984 см3
|2 894 см3
|Потіжність двигуна
|265 к. с. (+20 к. с.)
|380 к. с. (+26 к. с.)
|440 к. с. (+60 к. с.)
|Крутний момент
|400 Нм (+30 Нм)
|520 Нм (+40 Нм)
|550 Нм (+30 Нм)
|Розгін 0-100 км/год
|6,2 с. (-0,3 с.)
|4,6 с. (-0,5 с.)
|4,3 с. (-0,4 с.)
|Максимальна швидкість
|232 км/год (+7 км)
|259 км/год (+5 км/год)
|272 км/год (+11 км/год)
|Витрата палива в змішаному циклі, WLTP
|10,7 - 10,1
|11,7 - 11,1
|11,7 - 11,3
Дивлячись на характеристики оновленого Порше Макан 2021, розумієш, що він не тільки виглядає дуже привабливо, а й серйозно налаштований. І вже повірте, на навколишніх він справляє відповідне враження — незалежно від двигуна під капотом.
Адже стандартна для GTS спортивна випускна система з регулюванням звуку вихлопу як опція доступна навіть для звичайного Макана. Тож і його власник може "постріляти" вихлопом, а потенціалу двигуна достатньо, щоб впевнено "прострілити" зі світлофора.
Безумовно, куди злішим та агресивнішим виглядає Porsche Macan S 2021 року з 2,9-літровою V-подібною "шісткою". Він набагато різкіший, ніж кросовер із рядною 2,0-літровою "турбочетвіркою" реагує на удар по педалі акселератора і грубіше — на скидання газу.
І звинувачувати за це Порше аж ніяк не можна. Навпаки. Адже так ви не тільки бачите, а й відчуваєте різницю між Маканом та співплатформенним Audi Q5. Особливо у режимі Sport Plus. У ньому навіть Macan S (що вже говорити про Macan GTS) під час старту з місця намагається зірвати колеса в пробуксовку і на мокрій дорозі величезний момент, що крутить, змушує їх підскакувати.
Вихлоп автоматично перемикається на спортивне звучання з більш насиченими низами. Глухі хлопки наприкінці чергової передачі у процесі розгону і розкотиста "черга" з глушника — насолода для вух! Кидок стрілки тахометра по циферблату — втіха для очей! Ось тільки…
…у законослухняній європейській країні у місті — не більше 50 км/год. І цей ліміт набираєш, буквально погладивши педаль газу. А в монотонному млявому потоці як довго ви витримаєте гучний гул вихлопної системи та максимальну напругу мотора на високих оборотах, а також постійні сіпання під час перемикання коробки та скидання газу?
На щастя, завжди можна налаштувати компоненти авто на власний розсуд. Наприклад, на більш потужному новому Porsche Macan S або Macan GTS котити в комфортному режимі, маючи під правою педаллю неабиякий запас тяги. І, лише примусово посиливши звук вихлопу, щоб він приємно низько бубонів на холостих оборотах і злісно гарчав після різкого додавання газу.
На оновлений Porsche Macan 2021 можна опціонально встановити фірмову підвіску PASM з електроннорегульованими амортизаторами, таку як на Macan S. Доступна для цих модифікацій і пневматика з регулюванням дорожнього просвіту.
І якщо при цьому кросовер на 21 колесах, то він починає ще майстерніше проходити повороти, але й "збирає" найменші нерівності та тріщини асфальту, немов спорткар.
Утім, ще більш безкомпромісний у цьому питанні Macan GTS на заниженій на 10 мм спортивній пневмопідвісці зі збільшеною жорсткістю (на 10% спереду та 15% ззаду), потужнішими стабілізаторами та новим налаштуванням амортизаторів. Щоправда, і за траєкторію він тримається ще більш чіпко.
Салон Порше Макан 2021: ергономіка для драйву
Якби маршрут нашого тест-драйву пролягав вузькими переплетеними поворотами заміськими доріжками, а ще краще — гірським серпантином, то вся розповідь про оновлений Porsche Macan 2021 року була б емоційно-заплутана, і супроводжувалася очима, що горять, і руками оповідача, котрі трохи тремтять. І це були б справжні емоції від управління Порше.
Ми ж у нічному незнайомому місті, під швидкісними обмеженнями. Утім, у повсякденному житті власники Маканів саме так і їздитимуть. І навряд чи хтось із них вирушить на спеціальні курси, пройде підготовку та вижене свій кросовер на гоночний трек. Адже із 600 000 проданих авто 80% купили ті, для кого це перший Порше та 60% власників Porsche Macan — жінки.
Macan — це "вхідний квиток" у світ Porsche. Саме цей кросовер є найдоступнішою моделлю компанії
А нудьгуючи на світлофорах у міській товкотнечі, незалежно від того скільки у тебе "коней" під капотом, вже починаєш звертати увагу, що в салоні незручно класти і заряджати телефон, що зсувний підлокітник не фіксується в проміжному положенні, що не зовсім вдало розташовані підсклянники.
Змінивши машину зазначаємо, наскільки ефективне тут подвійне скління, так званий "склопакет" справді чудово відсікає зовнішні шуми і в салоні Макана стає помітно тихіше та затишніше.
Орієнтовна вартість Порше Макан в Україні починається від 1 784 120 грн за базову версію.
Ціна Porsche Macan 2021 в Європі:
- Macan — від 62 917 євро;
- Macan S — від 71 723 євро;
- Macan GTS — від 88 264 євро.
Усе в цій машині вказує на те, що ергономіка салону Порше Макан спрямована не просто на водія, а на водія, котрий воліє отримувати задоволення від драйву та керування автомобілем.
Приголомшливі спортивні сидіння з регулюваннями у 18 напрямках дозволяють просто у величезному діапазоні міняти довжину та нахил подушки, допомагаючи сісти буквально як у гоночному ковші! Безумовно, у звичайному Porsche Macan за них доведеться відвалити пристойну купу грошей, зате вони здатні забезпечити дійсно надійну посадку.
При цьому в руках зручно лежить нове кермо від Porsche 911, прямо перед очима в центрі щитка приладів великий аналоговий тахометр, а відвівши погляд управо бачиш фірмовий аналоговий годинник, який раніше можна було отримати тільки в пакеті Sport Chrono.
Вони є таким найкрутішим атрибутом інтер'єру Порше, як і замок запалювання ліворуч від кермової колонки.
Й ось так, буквально злившись з авто в єдине ціле, стає зовсім неважливо, скільки місця на другому ряду, скільки валіз поміщається в багажник і де валяється ваш смартфон. Тим паче, що він може перебувати в кишені, оскільки сполучається з мультимедіа Porsche Macan 2021 через Apple CarPlay або Android Auto "по повітрю".
Широкий (10,9 дюймів) сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи з'явився ще в Порші Макан 2018. Але тепер і підлогова консоль, виконана у фірмовому стилі Porsche, замість механічних кнопок отримала сенсорні.
Так, це сучасно та технологічно, але… нудно. Бракує зворотного тактильного зв'язку. Нормального дотику пальця тут недостатньо — на необхідний сектор скляної поверхні доводиться натискати. А у відповідь лише сухе звукове клацання.
Але ж у деяких моделях Audi можна відрегулювати і силу натискання, і зворотний зв'язок — отримати відчуття, ніби панель реально прогинається та "клацає" під пальцем. Але в налаштуваннях Макана ми такої можливості не знайшли. Можливо, це доступно для більш дорогої комплектації Porsche Macan GTS. За першої ж можливості перевіримо.
Наші відгуки про Porsche Macan 2021: найспортивніший у класі
Та й провести триваліший тест-драйв нового Porsche Macan 2021 в Україні буде корисно. До нього не варто підходити зі звичними мірилами, тому що він стоїть окремо в класі компактних кросоверів.
Вони намагаються насамперед догодити всім, і лише потім пропонують обраним (та й не всі) спеціальні заряджені версії. Отже, якщо ви хочете більше практичності, чудес із простором ззаду та трансформацією сидінь, то вибирайте кросовер іншої марки. І запускайте його двигун правою рукою.
А Macan, як істинний Porsche, спортивний на рівні ДНК. Йому не треба нічого доводити іншим. Як і людям, котрі обирають Порше! Так, вони теж змінюються і йдуть у ногу з часом. Але, отак, ми відразу на електромобілі не пересядемо.
Хоча Порше таку нагоду вже пропонує. Моделі Porsche Taycan та Porsche Taycan Cross Turismo в Україні, як кажуть, "зайшли". А за кілька років нам обіцяють і повністю електричний Porsche Macan 2023 на цілком новій платформі.
А поки біжить по венах бензин, реальні відчуття і зворотний зв'язок на кермі не порожній звук і штучна симуляція, а динаміка розгону вимірюється не тільки секундами, але й справжнім захопливим звуком — є час насолодитися тягою потужного турбомотора, відточеною керованістю, жорсткою підвіскою і купатися в харизмі спорткара, властивої всім Porsche!
Плюси Porsche Macan 2021:
- свіжа і виразніша зовнішність;
- навіть найдоступніший Макан відрізняє харизма справжнього спортивного авто;
- багато "платних" опцій стали стандартними;
- більш потужні й тяжкі мотори підвищили динаміку та швидкість.
Мінуси Porsche Macan 2021:
- практичність для цього авто залишається другорядною;
- потенціал машини у 99% випадків не реалізовуватиметься;
- краса вимагає жертв — на колесах із 21-ми дисками машина жорстка;
- слабкий тактильний зворотний зв'язок із сенсорними кнопками.
Нагадаємо, що раніше Фокус розповідав про новий італійський кросовер, який готовий кинути виклик Porsche Macan.