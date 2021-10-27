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Найспортивніший у класі. Тест-драйв Porsche Macan 2021

Дмитро Чабан
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Porsche Macan S 2021, тест-драйв Варшава Польща, екстер'єр Порше Макан 2021
Фото: Porsche | Porsche Macan спортивний на рівні ДНК

Porsche Macan 2021 модельного року не впадають у вічі, але за тонкими стилістичними доробками ховаються покращені комплектації, сучасні технології, а також більше потужності, тяги, динаміки і швидкості.

В Україні новий Porsche Macan 2021 з'явиться незабаром, але Фокус вирушив до Польщі, де вже познайомився з новим Маканом. Наша перша зустріч відбулася у нічній Варшаві. Утім, не важливо — день на вулиці чи ніч, ви безпомилково впізнаєте оновлений Порше Макан.

Porsche Macan GTS 2021, тест-драйв Варшава Польща, екстер'єр Порше Макан 2021
Porsche Macan Turbo відтепер не буде, а аналогічну потужність та динаміку забезпечує версія GTS
Фото: Porsche

І нехай його нам представляють не інакше, як новий Porsche Macan III генерації, але це швидше за все черговий рестайлінг Порше Макан 2014 року. Перше оновлення моделі відбулося у 2018-му році, й ось її вкотре освіжили.

Екстер'єр Porsche Macan 2021: більш зухвалий

Залишилися колишніми розміри та стилістика, але Porsche Macan 2021 рестайлінг подарував кілька ключових моментів, які допоможуть не просто безпомилково впізнати оновлену модель, а й відрізнити найпотужнішу модифікацію. Усього запропоновано три версії Порше Макан 2021:

  • Macan;
  • Macan S;
  • Macan GTS.

Усі кросовери отримали нову передню частину з більш сучасним та цікавим дизайном. Причому, у версії GTS центральний сектор величезного бампера повністю чорний, що надає вигляду компактного кросовера щось зміїне.

І ми зовсім не цураємося такого порівняння, оскільки серед трьох нових кольорів кузова Макана, для GTS з опціональним пакетом Sport запропоновано насичене зелене забарвлення Python Green. Й ось у ньому, та ще й з чорними елементами бамперів, фарами та дисками новий Порше Макан 2021 реально нагадує цю африканську змію.

Porsche Macan S 2021, тест-драйв Варшава Польща, екстер'єр Порше Макан 2021
Новий Порше Макан 2021 доступний у 14 кольорах, 3 з яких нові. Утім, за окрему платню можна замовити і власний колір. Вибір дисків враховує 7 нових варіантів дизайну та кольору діаметром від 19 до 21 дюймів.
Фото: Porsche

Усього ж для Макана запропоновано 14 варіантів фарбування кузова, а якщо вам такий вибір здається недостатнім, то можна замовити фарбування авто за вигаданим вами зразком. Гроші вирішують якщо не все, то багато чого. Відповідно, навіть для Macan та Macan S можна замовити оптику в затемненому виконанні та 21-дюймові колісні диски — все як на Macan GTS.

Porsche Macan 2021, тест-драйв Варшава Польща, дзеркало Порше Макан 2021
Спортивні дзеркала на V-подібних стійках тепер є на всіх Порше Макан 2021, а не тільки на "крутіших" версіях
Фото: Дмитрий Чабан

Водночас за деякі речі тепер не треба доплачувати. Так спортивні дзеркала на V-подібних стійках і фари з чотирма гарними тонкими "рисками" відтепер входять у стандартне оснащення всіх без винятку модифікацій.

Розміри Porsche Macan 2021:

  • довжина — 4 726 мм;
  • ширина — 1 922 / 2 097* мм;
  • висота — 1 621 мм;
  • колісна база — 2 807 мм.

*із зовнішніми дзеркалами

Як і абсолютно новий дифузор — зухвало великий і з двома двостволками вихлопу. Тож, рестайлінг Porsche Macan 2021 надав цьому кросоверу більш експресивного зовнішнього вигляду незважаючи на те, який двигун встановлено під його капотом.

Porsche Macan S 2021, тест-драйв Варшава Польща, екстер'єр Порше Макан 2021
Як опція у Macan і Macan S і серійно у Macan GTS фари мають затемнене виконання. Світлодіодні фари з чотирма тонкими "рисками" з'явилися ще в 2018-му, але тепер вони входять до базового оснащення всіх модифікацій
Фото: Porsche
Porsche Macan GTS 2021, тест-драйв Варшава Польща, екстер'єр Порше Макан 2021
Ви все одно впізнаєте версію GTS за повністю чорним центральним сектором величезного бампера
Фото: Porsche

Тест-драйв Porsche Macan 2021: більше потужності, тяги та динаміки

Ми не випадково замовчуємо про "злу" версію Porsche Macan Turbo 2021. Її відтепер не буде, а аналогічну потужність в 440 к. с. та динаміку — за 4,3 секунди до 100 км/год, забезпечує версія GTS. І вона тепер є топовою!

Утім, не лише ця, а й інші модифікації покращили своїми показниками. Як і раніше базовий Porsche Macan оснащується рядною 4-циліндровою "турбочетвіркою" об'ємом 2,0 літри, а дві більш "старші" модифікації — 2,9-літровим бітурбованим V6.

вихлопна система Porsche Macan GTS 2021, тест-драйв Варшава Польща, екстер'єр Порше Макан 2021
Porsche Macan 2021 отримав новий задній дифузор — зухвало величезний і з двома двостволками вихлопу
Фото: Porsche

Усі мотори працюють у парі з фірмовим 7-ступінчастим роботом Porsche Doppelkupplung (PDK) з двома зчепленнями та повним приводом Porsche Traction Management (PTM), який налаштований під велику динаміку керування з пріоритетом тяги заднім колесам.

Характеристики нового Порше Макан 2021

Macan Macan S Macan GTS
Тип двигуна бензиновий, турбо, з безпосереднім впорскуванням бензиновий, бітурбо, з безпосереднім впорскуванням
Кількість та розміщення циліндрів R4 V6
Об'єм двигуна 1 984 см3 2 894 см3
Потіжність двигуна 265 к. с. (+20 к. с.) 380 к. с. (+26 к. с.) 440 к. с. (+60 к. с.)
Крутний момент 400 Нм (+30 Нм) 520 Нм (+40 Нм) 550 Нм (+30 Нм)
Розгін 0-100 км/год 6,2 с. (-0,3 с.) 4,6 с. (-0,5 с.) 4,3 с. (-0,4 с.)
Максимальна швидкість 232 км/год (+7 км) 259 км/год (+5 км/год) 272 км/год (+11 км/год)
Витрата палива в змішаному циклі, WLTP 10,7 - 10,1 11,7 - 11,1 11,7 - 11,3

Дивлячись на характеристики оновленого Порше Макан 2021, розумієш, що він не тільки виглядає дуже привабливо, а й серйозно налаштований. І вже повірте, на навколишніх він справляє відповідне враження — незалежно від двигуна під капотом.

Адже стандартна для GTS спортивна випускна система з регулюванням звуку вихлопу як опція доступна навіть для звичайного Макана. Тож і його власник може "постріляти" вихлопом, а потенціалу двигуна достатньо, щоб впевнено "прострілити" зі світлофора.

двигун Porsche Macan 2021, тест-драйв Варшава Польща, двигун Порше Макан 2021
Найскромніший Макан має рядну турбочетвірку на 265 коней та 400 Нм (на фото). Більш потужні версії оснащені бензиновим V6 із подвійним турбонаддувом, який видує з об'єму 2,9 літрів – 380 к. с. та 520 Нм у Macan S та 440 коней та 550 Нм у Macan GTS
Фото: Дмитрий Чабан

Безумовно, куди злішим та агресивнішим виглядає Porsche Macan S 2021 року з 2,9-літровою V-подібною "шісткою". Він набагато різкіший, ніж кросовер із рядною 2,0-літровою "турбочетвіркою" реагує на удар по педалі акселератора і грубіше — на скидання газу.

І звинувачувати за це Порше аж ніяк не можна. Навпаки. Адже так ви не тільки бачите, а й відчуваєте різницю між Маканом та співплатформенним Audi Q5. Особливо у режимі Sport Plus. У ньому навіть Macan S (що вже говорити про Macan GTS) під час старту з місця намагається зірвати колеса в пробуксовку і на мокрій дорозі величезний момент, що крутить, змушує їх підскакувати.

Porsche Macan GTS 2021, тест-драйв Варшава Польща, екстер'єр Порше Макан 2021
У Porsche Macan GTS із пакетом Sport за розподіл тяги між задніми колесами у поворотах відповідає фірмова система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
Фото: Porsche

Вихлоп автоматично перемикається на спортивне звучання з більш насиченими низами. Глухі хлопки наприкінці чергової передачі у процесі розгону і розкотиста "черга" з глушника — насолода для вух! Кидок стрілки тахометра по циферблату — втіха для очей! Ось тільки…

…у законослухняній європейській країні у місті — не більше 50 км/год. І цей ліміт набираєш, буквально погладивши педаль газу. А в монотонному млявому потоці як довго ви витримаєте гучний гул вихлопної системи та максимальну напругу мотора на високих оборотах, а також постійні сіпання під час перемикання коробки та скидання газу?

На щастя, завжди можна налаштувати компоненти авто на власний розсуд. Наприклад, на більш потужному новому Porsche Macan S або Macan GTS котити в комфортному режимі, маючи під правою педаллю неабиякий запас тяги. І, лише примусово посиливши звук вихлопу, щоб він приємно низько бубонів на холостих оборотах і злісно гарчав після різкого додавання газу.

Porsche Macan S 2021, тест-драйв Варшава Польща, екстер'єр Порше Макан 2021
Бічні накладки на дверях можуть бути у кольорі кузова, з ефектною 3D-структурою або у глянсовому чорному кольорі

На оновлений Porsche Macan 2021 можна опціонально встановити фірмову підвіску PASM з електроннорегульованими амортизаторами, таку як на Macan S. Доступна для цих модифікацій і пневматика з регулюванням дорожнього просвіту.

І якщо при цьому кросовер на 21 колесах, то він починає ще майстерніше проходити повороти, але й "збирає" найменші нерівності та тріщини асфальту, немов спорткар.

Утім, ще більш безкомпромісний у цьому питанні Macan GTS на заниженій на 10 мм спортивній пневмопідвісці зі збільшеною жорсткістю (на 10% спереду та 15% ззаду), потужнішими стабілізаторами та новим налаштуванням амортизаторів. Щоправда, і за траєкторію він тримається ще більш чіпко.

Салон Порше Макан 2021: ергономіка для драйву

Якби маршрут нашого тест-драйву пролягав вузькими переплетеними поворотами заміськими доріжками, а ще краще — гірським серпантином, то вся розповідь про оновлений Porsche Macan 2021 року була б емоційно-заплутана, і супроводжувалася очима, що горять, і руками оповідача, котрі трохи тремтять. І це були б справжні емоції від управління Порше.

Салон Porsche Macan GTS 2021, тест-драйв Польща, інтер'єр Порше Макан 2021
У салоні з'явилося спортивне кермо як у Porsche 911, укорочений на 1,5 см важіль трансмісії та Porsche Advanced Cockpit — центральна підлогова консоль з високоякісною скляною сенсорною поверхнею. Екран діагоналлю 10,9 дюймів з'явився ще на Порші Макан 2018
Фото: Porsche

Ми ж у нічному незнайомому місті, під швидкісними обмеженнями. Утім, у повсякденному житті власники Маканів саме так і їздитимуть. І навряд чи хтось із них вирушить на спеціальні курси, пройде підготовку та вижене свій кросовер на гоночний трек. Адже із 600 000 проданих авто 80% купили ті, для кого це перший Порше та 60% власників Porsche Macan — жінки.

Macan — це "вхідний квиток" у світ Porsche. Саме цей кросовер є найдоступнішою моделлю компанії

А нудьгуючи на світлофорах у міській товкотнечі, незалежно від того скільки у тебе "коней" під капотом, вже починаєш звертати увагу, що в салоні незручно класти і заряджати телефон, що зсувний підлокітник не фіксується в проміжному положенні, що не зовсім вдало розташовані підсклянники.

Змінивши машину зазначаємо, наскільки ефективне тут подвійне скління, так званий "склопакет" справді чудово відсікає зовнішні шуми і в салоні Макана стає помітно тихіше та затишніше.

Орієнтовна вартість Порше Макан в Україні починається від 1 784 120 грн за базову версію.

Ціна Porsche Macan 2021 в Європі:

  • Macan — від 62 917 євро;
  • Macan S — від 71 723 євро;
  • Macan GTS — від 88 264 євро.
годинник у салоні Porsche Macan 2021, тест-драйв Варшава Польща, інтер'єр Порше Макан 2021
Як же приємно на тлі сенсорних екрану та панелі зустріти класичний аналоговий годинник. Причому відтепер це не прерогатива пакету Sport Chrono, а базове оснащення всіх Маканів
Фото: Porsche

Усе в цій машині вказує на те, що ергономіка салону Порше Макан спрямована не просто на водія, а на водія, котрий воліє отримувати задоволення від драйву та керування автомобілем.

Приголомшливі спортивні сидіння з регулюваннями у 18 напрямках дозволяють просто у величезному діапазоні міняти довжину та нахил подушки, допомагаючи сісти буквально як у гоночному ковші! Безумовно, у звичайному Porsche Macan за них доведеться відвалити пристойну купу грошей, зате вони здатні забезпечити дійсно надійну посадку.

При цьому в руках зручно лежить нове кермо від Porsche 911, прямо перед очима в центрі щитка приладів великий аналоговий тахометр, а відвівши погляд управо бачиш фірмовий аналоговий годинник, який раніше можна було отримати тільки в пакеті Sport Chrono.

Вони є таким найкрутішим атрибутом інтер'єру Порше, як і замок запалювання ліворуч від кермової колонки.

прилади Porsche Macan 2021, тест-драйв Польща, інтер'єр Порше Макан 2021
У центрі щитка приладів Porsche – великий аналоговий тахометр. Кидок стрілки по циферблату – втіха для очей
Фото: Дмитрий Чабан

Й ось так, буквально злившись з авто в єдине ціле, стає зовсім неважливо, скільки місця на другому ряду, скільки валіз поміщається в багажник і де валяється ваш смартфон. Тим паче, що він може перебувати в кишені, оскільки сполучається з мультимедіа Porsche Macan 2021 через Apple CarPlay або Android Auto "по повітрю".

Широкий (10,9 дюймів) сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи з'явився ще в Порші Макан 2018. Але тепер і підлогова консоль, виконана у фірмовому стилі Porsche, замість механічних кнопок отримала сенсорні.

нова сенсорна панель Porsche Advanced Cockpit в Porsche Macan 2021, тест-драйв Польща, інтер'єр Порше Макан 2021
Дизайн підлогової консолі зберігся. Саме вона, виконана у фірмовому стилі Порше, накладає відбиток на ергономіку. Розташування зарядних портів, підсклянників, відсіку для смартфона – це все вторинне. Головне – зберегти дух та стиль інтер'єру Porsche

Так, це сучасно та технологічно, але… нудно. Бракує зворотного тактильного зв'язку. Нормального дотику пальця тут недостатньо — на необхідний сектор скляної поверхні доводиться натискати. А у відповідь лише сухе звукове клацання.

Але ж у деяких моделях Audi можна відрегулювати і силу натискання, і зворотний зв'язок — отримати відчуття, ніби панель реально прогинається та "клацає" під пальцем. Але в налаштуваннях Макана ми такої можливості не знайшли. Можливо, це доступно для більш дорогої комплектації Porsche Macan GTS. За першої ж можливості перевіримо.

Наші відгуки про Porsche Macan 2021: найспортивніший у класі

Та й провести триваліший тест-драйв нового Porsche Macan 2021 в Україні буде корисно. До нього не варто підходити зі звичними мірилами, тому що він стоїть окремо в класі компактних кросоверів.

сидіння Porsche Macan 2021, тест-драйв Польща, інтер'єр Порше Макан 2021
На замовлення всі моделі Macan можуть комплектуватися комфортними сидіннями з регулюванням за 14 напрямками або адаптивними спортивними сидіннями з 18 напрямками
Фото: Дмитрий Чабан

Вони намагаються насамперед догодити всім, і лише потім пропонують обраним (та й не всі) спеціальні заряджені версії. Отже, якщо ви хочете більше практичності, чудес із простором ззаду та трансформацією сидінь, то вибирайте кросовер іншої марки. І запускайте його двигун правою рукою.

А Macan, як істинний Porsche, спортивний на рівні ДНК. Йому не треба нічого доводити іншим. Як і людям, котрі обирають Порше! Так, вони теж змінюються і йдуть у ногу з часом. Але, отак, ми відразу на електромобілі не пересядемо.

Хоча Порше таку нагоду вже пропонує. Моделі Porsche Taycan та Porsche Taycan Cross Turismo в Україні, як кажуть, "зайшли". А за кілька років нам обіцяють і повністю електричний Porsche Macan 2023 на цілком новій платформі.

багажник Porsche Macan 2021, тест-драйв Польща, інтер'єр Порше Макан 2021
У плані практичності у Макан типовий багажник об'ємом 458 / 1 503 літри та звичайний задній ряд без регулювання дивана з класичною трансформацією.
Фото: Дмитрий Чабан

А поки біжить по венах бензин, реальні відчуття і зворотний зв'язок на кермі не порожній звук і штучна симуляція, а динаміка розгону вимірюється не тільки секундами, але й справжнім захопливим звуком — є час насолодитися тягою потужного турбомотора, відточеною керованістю, жорсткою підвіскою і купатися в харизмі спорткара, властивої всім Porsche!

Плюси Porsche Macan 2021:

  • свіжа і виразніша зовнішність;
  • навіть найдоступніший Макан відрізняє харизма справжнього спортивного авто;
  • багато "платних" опцій стали стандартними;
  • більш потужні й тяжкі мотори підвищили динаміку та швидкість.

Мінуси Porsche Macan 2021:

  • практичність для цього авто залишається другорядною;
  • потенціал машини у 99% випадків не реалізовуватиметься;
  • краса вимагає жертв — на колесах із 21-ми дисками машина жорстка;
  • слабкий тактильний зворотний зв'язок із сенсорними кнопками.

Нагадаємо, що раніше Фокус розповідав про новий італійський кросовер, який готовий кинути виклик Porsche Macan.