Найспортивніший у класі. Тест-драйв Porsche Macan 2021

Porsche Macan 2021 модельного року не впадають у вічі, але за тонкими стилістичними доробками ховаються покращені комплектації, сучасні технології, а також більше потужності, тяги, динаміки і швидкості.

В Україні новий Porsche Macan 2021 з'явиться незабаром, але Фокус вирушив до Польщі, де вже познайомився з новим Маканом. Наша перша зустріч відбулася у нічній Варшаві. Утім, не важливо — день на вулиці чи ніч, ви безпомилково впізнаєте оновлений Порше Макан.

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[ + – ] Porsche Macan Turbo відтепер не буде, а аналогічну потужність та динаміку забезпечує версія GTS Фото: Porsche

І нехай його нам представляють не інакше, як новий Porsche Macan III генерації, але це швидше за все черговий рестайлінг Порше Макан 2014 року. Перше оновлення моделі відбулося у 2018-му році, й ось її вкотре освіжили.

Екстер'єр Porsche Macan 2021: більш зухвалий

Залишилися колишніми розміри та стилістика, але Porsche Macan 2021 рестайлінг подарував кілька ключових моментів, які допоможуть не просто безпомилково впізнати оновлену модель, а й відрізнити найпотужнішу модифікацію. Усього запропоновано три версії Порше Макан 2021:

Macan;

Macan S;

Macan GTS.

Усі кросовери отримали нову передню частину з більш сучасним та цікавим дизайном. Причому, у версії GTS центральний сектор величезного бампера повністю чорний, що надає вигляду компактного кросовера щось зміїне.

І ми зовсім не цураємося такого порівняння, оскільки серед трьох нових кольорів кузова Макана, для GTS з опціональним пакетом Sport запропоновано насичене зелене забарвлення Python Green. Й ось у ньому, та ще й з чорними елементами бамперів, фарами та дисками новий Порше Макан 2021 реально нагадує цю африканську змію.

[ + – ] Новий Порше Макан 2021 доступний у 14 кольорах, 3 з яких нові. Утім, за окрему платню можна замовити і власний колір. Вибір дисків враховує 7 нових варіантів дизайну та кольору діаметром від 19 до 21 дюймів. Фото: Porsche

Усього ж для Макана запропоновано 14 варіантів фарбування кузова, а якщо вам такий вибір здається недостатнім, то можна замовити фарбування авто за вигаданим вами зразком. Гроші вирішують якщо не все, то багато чого. Відповідно, навіть для Macan та Macan S можна замовити оптику в затемненому виконанні та 21-дюймові колісні диски — все як на Macan GTS.

[ + – ] Спортивні дзеркала на V-подібних стійках тепер є на всіх Порше Макан 2021, а не тільки на "крутіших" версіях Фото: Дмитрий Чабан

Водночас за деякі речі тепер не треба доплачувати. Так спортивні дзеркала на V-подібних стійках і фари з чотирма гарними тонкими "рисками" відтепер входять у стандартне оснащення всіх без винятку модифікацій.

Розміри Porsche Macan 2021:

довжина — 4 726 мм;

ширина — 1 922 / 2 097* мм;

висота — 1 621 мм;

колісна база — 2 807 мм.

*із зовнішніми дзеркалами

Як і абсолютно новий дифузор — зухвало великий і з двома двостволками вихлопу. Тож, рестайлінг Porsche Macan 2021 надав цьому кросоверу більш експресивного зовнішнього вигляду незважаючи на те, який двигун встановлено під його капотом.

[ + – ] Як опція у Macan і Macan S і серійно у Macan GTS фари мають затемнене виконання. Світлодіодні фари з чотирма тонкими "рисками" з'явилися ще в 2018-му, але тепер вони входять до базового оснащення всіх модифікацій Фото: Porsche [ + – ] Ви все одно впізнаєте версію GTS за повністю чорним центральним сектором величезного бампера Фото: Porsche

Тест-драйв Porsche Macan 2021: більше потужності, тяги та динаміки

Ми не випадково замовчуємо про "злу" версію Porsche Macan Turbo 2021. Її відтепер не буде, а аналогічну потужність в 440 к. с. та динаміку — за 4,3 секунди до 100 км/год, забезпечує версія GTS. І вона тепер є топовою!

Утім, не лише ця, а й інші модифікації покращили своїми показниками. Як і раніше базовий Porsche Macan оснащується рядною 4-циліндровою "турбочетвіркою" об'ємом 2,0 літри, а дві більш "старші" модифікації — 2,9-літровим бітурбованим V6.

[ + – ] Porsche Macan 2021 отримав новий задній дифузор — зухвало величезний і з двома двостволками вихлопу Фото: Porsche

Усі мотори працюють у парі з фірмовим 7-ступінчастим роботом Porsche Doppelkupplung (PDK) з двома зчепленнями та повним приводом Porsche Traction Management (PTM), який налаштований під велику динаміку керування з пріоритетом тяги заднім колесам.

Характеристики нового Порше Макан 2021

Macan Macan S Macan GTS Тип двигуна бензиновий, турбо, з безпосереднім впорскуванням бензиновий, бітурбо, з безпосереднім впорскуванням Кількість та розміщення циліндрів R4 V6 Об'єм двигуна 1 984 см 3 2 894 см 3 Потіжність двигуна 265 к. с. (+20 к. с.) 380 к. с. (+26 к. с.) 440 к. с. (+60 к. с.) Крутний момент 400 Нм (+30 Нм) 520 Нм (+40 Нм) 550 Нм (+30 Нм) Розгін 0-100 км/год 6,2 с. (-0,3 с.) 4,6 с. (-0,5 с.) 4,3 с. (-0,4 с.) Максимальна швидкість 232 км/год (+7 км) 259 км/год (+5 км/год) 272 км/год (+11 км/год) Витрата палива в змішаному циклі, WLTP 10,7 - 10,1 11,7 - 11,1 11,7 - 11,3

Дивлячись на характеристики оновленого Порше Макан 2021, розумієш, що він не тільки виглядає дуже привабливо, а й серйозно налаштований. І вже повірте, на навколишніх він справляє відповідне враження — незалежно від двигуна під капотом.

Адже стандартна для GTS спортивна випускна система з регулюванням звуку вихлопу як опція доступна навіть для звичайного Макана. Тож і його власник може "постріляти" вихлопом, а потенціалу двигуна достатньо, щоб впевнено "прострілити" зі світлофора.

[ + – ] Найскромніший Макан має рядну турбочетвірку на 265 коней та 400 Нм (на фото). Більш потужні версії оснащені бензиновим V6 із подвійним турбонаддувом, який видує з об'єму 2,9 літрів – 380 к. с. та 520 Нм у Macan S та 440 коней та 550 Нм у Macan GTS Фото: Дмитрий Чабан

Безумовно, куди злішим та агресивнішим виглядає Porsche Macan S 2021 року з 2,9-літровою V-подібною "шісткою". Він набагато різкіший, ніж кросовер із рядною 2,0-літровою "турбочетвіркою" реагує на удар по педалі акселератора і грубіше — на скидання газу.

І звинувачувати за це Порше аж ніяк не можна. Навпаки. Адже так ви не тільки бачите, а й відчуваєте різницю між Маканом та співплатформенним Audi Q5. Особливо у режимі Sport Plus. У ньому навіть Macan S (що вже говорити про Macan GTS) під час старту з місця намагається зірвати колеса в пробуксовку і на мокрій дорозі величезний момент, що крутить, змушує їх підскакувати.

[ + – ] У Porsche Macan GTS із пакетом Sport за розподіл тяги між задніми колесами у поворотах відповідає фірмова система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) Фото: Porsche

Вихлоп автоматично перемикається на спортивне звучання з більш насиченими низами. Глухі хлопки наприкінці чергової передачі у процесі розгону і розкотиста "черга" з глушника — насолода для вух! Кидок стрілки тахометра по циферблату — втіха для очей! Ось тільки…

…у законослухняній європейській країні у місті — не більше 50 км/год. І цей ліміт набираєш, буквально погладивши педаль газу. А в монотонному млявому потоці як довго ви витримаєте гучний гул вихлопної системи та максимальну напругу мотора на високих оборотах, а також постійні сіпання під час перемикання коробки та скидання газу?

На щастя, завжди можна налаштувати компоненти авто на власний розсуд. Наприклад, на більш потужному новому Porsche Macan S або Macan GTS котити в комфортному режимі, маючи під правою педаллю неабиякий запас тяги. І, лише примусово посиливши звук вихлопу, щоб він приємно низько бубонів на холостих оборотах і злісно гарчав після різкого додавання газу.

[ + – ] Бічні накладки на дверях можуть бути у кольорі кузова, з ефектною 3D-структурою або у глянсовому чорному кольорі

На оновлений Porsche Macan 2021 можна опціонально встановити фірмову підвіску PASM з електроннорегульованими амортизаторами, таку як на Macan S. Доступна для цих модифікацій і пневматика з регулюванням дорожнього просвіту.

І якщо при цьому кросовер на 21 колесах, то він починає ще майстерніше проходити повороти, але й "збирає" найменші нерівності та тріщини асфальту, немов спорткар.

Утім, ще більш безкомпромісний у цьому питанні Macan GTS на заниженій на 10 мм спортивній пневмопідвісці зі збільшеною жорсткістю (на 10% спереду та 15% ззаду), потужнішими стабілізаторами та новим налаштуванням амортизаторів. Щоправда, і за траєкторію він тримається ще більш чіпко.

Салон Порше Макан 2021: ергономіка для драйву

Якби маршрут нашого тест-драйву пролягав вузькими переплетеними поворотами заміськими доріжками, а ще краще — гірським серпантином, то вся розповідь про оновлений Porsche Macan 2021 року була б емоційно-заплутана, і супроводжувалася очима, що горять, і руками оповідача, котрі трохи тремтять. І це були б справжні емоції від управління Порше.

[ + – ] У салоні з'явилося спортивне кермо як у Porsche 911, укорочений на 1,5 см важіль трансмісії та Porsche Advanced Cockpit — центральна підлогова консоль з високоякісною скляною сенсорною поверхнею. Екран діагоналлю 10,9 дюймів з'явився ще на Порші Макан 2018 Фото: Porsche

Ми ж у нічному незнайомому місті, під швидкісними обмеженнями. Утім, у повсякденному житті власники Маканів саме так і їздитимуть. І навряд чи хтось із них вирушить на спеціальні курси, пройде підготовку та вижене свій кросовер на гоночний трек. Адже із 600 000 проданих авто 80% купили ті, для кого це перший Порше та 60% власників Porsche Macan — жінки.

Macan — це "вхідний квиток" у світ Porsche. Саме цей кросовер є найдоступнішою моделлю компанії

А нудьгуючи на світлофорах у міській товкотнечі, незалежно від того скільки у тебе "коней" під капотом, вже починаєш звертати увагу, що в салоні незручно класти і заряджати телефон, що зсувний підлокітник не фіксується в проміжному положенні, що не зовсім вдало розташовані підсклянники.

Змінивши машину зазначаємо, наскільки ефективне тут подвійне скління, так званий "склопакет" справді чудово відсікає зовнішні шуми і в салоні Макана стає помітно тихіше та затишніше.

Орієнтовна вартість Порше Макан в Україні починається від 1 784 120 грн за базову версію.

Ціна Porsche Macan 2021 в Європі:

Macan — від 62 917 євро;

Macan S — від 71 723 євро;

Macan GTS — від 88 264 євро.

[ + – ] Як же приємно на тлі сенсорних екрану та панелі зустріти класичний аналоговий годинник. Причому відтепер це не прерогатива пакету Sport Chrono, а базове оснащення всіх Маканів Фото: Porsche

Усе в цій машині вказує на те, що ергономіка салону Порше Макан спрямована не просто на водія, а на водія, котрий воліє отримувати задоволення від драйву та керування автомобілем.

Приголомшливі спортивні сидіння з регулюваннями у 18 напрямках дозволяють просто у величезному діапазоні міняти довжину та нахил подушки, допомагаючи сісти буквально як у гоночному ковші! Безумовно, у звичайному Porsche Macan за них доведеться відвалити пристойну купу грошей, зате вони здатні забезпечити дійсно надійну посадку.

При цьому в руках зручно лежить нове кермо від Porsche 911, прямо перед очима в центрі щитка приладів великий аналоговий тахометр, а відвівши погляд управо бачиш фірмовий аналоговий годинник, який раніше можна було отримати тільки в пакеті Sport Chrono.

Вони є таким найкрутішим атрибутом інтер'єру Порше, як і замок запалювання ліворуч від кермової колонки.

[ + – ] У центрі щитка приладів Porsche – великий аналоговий тахометр. Кидок стрілки по циферблату – втіха для очей Фото: Дмитрий Чабан

Й ось так, буквально злившись з авто в єдине ціле, стає зовсім неважливо, скільки місця на другому ряду, скільки валіз поміщається в багажник і де валяється ваш смартфон. Тим паче, що він може перебувати в кишені, оскільки сполучається з мультимедіа Porsche Macan 2021 через Apple CarPlay або Android Auto "по повітрю".

Широкий (10,9 дюймів) сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи з'явився ще в Порші Макан 2018. Але тепер і підлогова консоль, виконана у фірмовому стилі Porsche, замість механічних кнопок отримала сенсорні.

[ + – ] Дизайн підлогової консолі зберігся. Саме вона, виконана у фірмовому стилі Порше, накладає відбиток на ергономіку. Розташування зарядних портів, підсклянників, відсіку для смартфона – це все вторинне. Головне – зберегти дух та стиль інтер'єру Porsche

Так, це сучасно та технологічно, але… нудно. Бракує зворотного тактильного зв'язку. Нормального дотику пальця тут недостатньо — на необхідний сектор скляної поверхні доводиться натискати. А у відповідь лише сухе звукове клацання.

Але ж у деяких моделях Audi можна відрегулювати і силу натискання, і зворотний зв'язок — отримати відчуття, ніби панель реально прогинається та "клацає" під пальцем. Але в налаштуваннях Макана ми такої можливості не знайшли. Можливо, це доступно для більш дорогої комплектації Porsche Macan GTS. За першої ж можливості перевіримо.

Наші відгуки про Porsche Macan 2021: найспортивніший у класі

Та й провести триваліший тест-драйв нового Porsche Macan 2021 в Україні буде корисно. До нього не варто підходити зі звичними мірилами, тому що він стоїть окремо в класі компактних кросоверів.

[ + – ] На замовлення всі моделі Macan можуть комплектуватися комфортними сидіннями з регулюванням за 14 напрямками або адаптивними спортивними сидіннями з 18 напрямками Фото: Дмитрий Чабан

Вони намагаються насамперед догодити всім, і лише потім пропонують обраним (та й не всі) спеціальні заряджені версії. Отже, якщо ви хочете більше практичності, чудес із простором ззаду та трансформацією сидінь, то вибирайте кросовер іншої марки. І запускайте його двигун правою рукою.

А Macan, як істинний Porsche, спортивний на рівні ДНК. Йому не треба нічого доводити іншим. Як і людям, котрі обирають Порше! Так, вони теж змінюються і йдуть у ногу з часом. Але, отак, ми відразу на електромобілі не пересядемо.

Хоча Порше таку нагоду вже пропонує. Моделі Porsche Taycan та Porsche Taycan Cross Turismo в Україні, як кажуть, "зайшли". А за кілька років нам обіцяють і повністю електричний Porsche Macan 2023 на цілком новій платформі.

[ + – ] У плані практичності у Макан типовий багажник об'ємом 458 / 1 503 літри та звичайний задній ряд без регулювання дивана з класичною трансформацією. Фото: Дмитрий Чабан

А поки біжить по венах бензин, реальні відчуття і зворотний зв'язок на кермі не порожній звук і штучна симуляція, а динаміка розгону вимірюється не тільки секундами, але й справжнім захопливим звуком — є час насолодитися тягою потужного турбомотора, відточеною керованістю, жорсткою підвіскою і купатися в харизмі спорткара, властивої всім Porsche!

Плюси Porsche Macan 2021:

свіжа і виразніша зовнішність;

навіть найдоступніший Макан відрізняє харизма справжнього спортивного авто;

багато "платних" опцій стали стандартними;

більш потужні й тяжкі мотори підвищили динаміку та швидкість.

Мінуси Porsche Macan 2021:

практичність для цього авто залишається другорядною;

потенціал машини у 99% випадків не реалізовуватиметься;

краса вимагає жертв — на колесах із 21-ми дисками машина жорстка;

слабкий тактильний зворотний зв'язок із сенсорними кнопками.

Нагадаємо, що раніше Фокус розповідав про новий італійський кросовер, який готовий кинути виклик Porsche Macan.