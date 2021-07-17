Крос-туризм: Перший погляд на Porsche Taycan Cross Turismo зблизька і перші кілометри за кермом

Чим відрізняється Porsche Taycan Cross Turismo від "просто" Taycan? Фокус провів перше знайомство з новим електрокаром Порше під час всеукраїнської презентації.

Приставка Cross Turismo до імені Taycan розширила список модифікацій першого серійного електрокара Porsche вдвічі, але головне — відкрила в буквальному сенсі нові двері у світ туризму. Ззаду замість куцої кришки багажника — повноцінний вантажний отвір.

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Дах спадає не так стрімко, а задня стінка кузова більш вертикальна. Універсал? Назвати машину так утилітарно язик не повертається. Швидше, перед нами такий собі шутінг-брейк — купе-універсал зі стрімким силуетом і розширеним функціоналом з огляду на практичність. А у випадку з Крос Туризмо — крос-універсал, адже новинка за визначенням повнопривідна.

[ + – ] Наочна різниця між Taycan Cross Turismo (ліворуч) і Taycan

Висота збільшилася на 31 мм, і майже вся ця надбавка пішла в дорожній просвіт. До того ж, він регульований. У звичайному положенні маємо плюс 20 мм порівняно з Тайканом (146 мм проти 127), а з опціональним пакетом Off-Road кліренс досягає 156 мм. Ну а в особливому режимі Lift кузов можна підняти взагалі на 176 мм. Важливо зазначити, що величина дорожнього просвіту залежить від модифікації — у цьому випадку наведені цифри для версії 4S.

Крім того в налаштуваннях їздової електроніки з'явився спеціальний режим Gravel, покликаний поліпшити зчеплення під час руху на дорогах із ґрунтовим покриттям. Але з'їжджати на бездоріжжя, навіть легке, на такій машині навряд чи доречно — для цього в Порше є інші моделі.

Свободу заднім пасажирам

Дах не тисне! Якщо після посадки на другий ряд сидінь у звичайному Taycan інстинктивно пригинаєшся, побоюючись прикластися об верхній отвір дверей, то тут немає цього мимовільного бажання втягнути голову в плечі.

Простір над головами задніх пасажирів збільшився на 45 мм, а у варіанті з панорамним дахом — на 47 мм. І це відчувається. А ще за рахунок більш комфортної посадки сидіти стало зручніше без того, щоб упиратися колінами в спинку переднього крісла.

У Porsche обіцяють, що пасажири зі зростом до 1,93-1,95 метрів у Крос Туризмо почуватимуться вільно. Я зі своїм ростом 1,86 м дискомфорту не відчув.

В іншому салон ідентичний до того, що й у Тайкана. Та й за габаритами машини, за винятком висоти, змін практично немає: довжина виросла на 11 мм (до 4 974 мм), а колісна база — на 4 мм (до 2 904 мм).

Для кого п'яті двері Taycan Cross Turismo

Менш похила лінія даху разом із більш вертикальною задньою стінкою кузова посприяли збільшенню багажника. Щоправда, в цифрах приріст невеликий — всього 39 літрів. У версії 4S корисний об'єм збільшився з 407 до 446 л, а у Turbo та Turbo S — з 366 до 405 літрів.

Ну а головне — майже вдвічі більшим став вантажний отвір: 901 проти 460 мм у довжину і 541 проти 325 мм у висоту. Плюс — рівна підлога зі складеними спинками задніх сидінь. У такому варіанті обсяг багажника сягає 1 212 літрів.

На практиці це означає можливість навантаження і перевезення більш габаритних предметів, ніж це було на седані — наприклад, дошки для віндсерфінгу, ключки для гольфу й інший спортінвентар. Іншими словами, тепер стало більше варіантів, щоб поєднувати плюси спорткара з активним способом життя.

Чотири іпостасі Тайкан Крос Туризмо

Як і в "просто" Тайкана, у новинки чотири модифікації, але є дві важливі відмінності. Крос Туризмо — за замовчуванням повнопривідний (адже це хоч трохи, але кросовер) та оснащений пневмопідвіскою PASM на задній осі, яка, власне, і наділяє машину здатністю змінювати дорожній просвіт. А батарея — найпотужніша Performance Battery Plus, ємністю 93,4 кВт•год.

Характеристики Porsche Taycan Cross Turismo

4 Cross Turismo: 380/476 к. с., 5,1 с, 220 км/год, 389-456 км;

380/476 к. с., 5,1 с, 220 км/год, 389-456 км; 4S Cross Turismo: 490/571 к. с., 4,1 с, 240 км/год, 388-452 км;

490/571 к. с., 4,1 с, 240 км/год, 388-452 км; Turbo Cross Turismo: 625/680 к. с., 3,3 с, 250 км/год, 395-452 км;

625/680 к. с., 3,3 с, 250 км/год, 395-452 км; Turbo S Cross Turismo: 625/781 к. с., 2,9 с, 250 км/год, 388-419 км.

Формат презентації не припускав тривалого тест-драйву, тому мені вдалося проїхатися за кермом лише однієї тільки версії 4S — і то всього приблизно 25 км. Зате це були звичайнісінькі українські дороги, якими вони стають поза рівних столичних магістралей. Вузькі, з ямками і вибоїнами, що так і норовлять підсунути тобі під колеса стик, тріщину або чергову кострубато покладену "латочку" асфальту.

Важливо

Результат еволюції. Тест-драйв електрокара Porsche Taycan

На такому покритті за кермом Тайкан Крос Туризмо почуваєшся більш впевнено, ніж на звичайному Тайкані. І справа зовсім не в змінених налаштуваннях підвіски — впевненість додається завдяки збільшеному кліренсу. А значить, можна їхати швидше. При цьому динаміку та керованість можна порівняти зі звичайним Тайкан 4S, який Фокус протестував раніше. У "Спорті" й особливо в "Спорт+" це такий же згусток енергії: дуже швидко і дуже точно. А ось випробувати "позашляховий" режим Gravel, на жаль, не було можливості.

Ціна Porsche Taycan Cross Turismo

Ціни стартують з 85,7 тисяч євро. Це на 8 900 євро більше порівняно з базовою версією "просто" Тайкана, але в неї немає ні повного приводу, ні адаптивної підвіски, а тяговий акумулятор меншої ємності.

У версій 4S різниця становить майже 5 000 євро (101,6 проти 96,9 тисяч), за які покупець крім нового практичного кузова отримує збільшену батарею. Ну а виконання Turbo й Turbo S коштують 139 і 168,4 тисячі євро відповідно — тут ціна порівнянна з аналогічними версіями седана.