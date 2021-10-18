Кроссовер уходящей эпохи. Тест-драйв Honda HR-V Sport 2020

Городской кроссовер Honda HR-V второго поколения в исполнении Sport — это сразу несколько причин для того, чтобы на вашем лице блуждала довольная улыбка. Мы разобрались, что же такого уникального в этой Хонде и какое будущее ожидает модель.

Не так давно Фокус писал о том, что в Украине появится новый кроссовер с расходом топлива 3 литра на 100 км. И это будет полностью новая Honda HR-V 2022 третьего поколения.

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Вот только она будет исповедовать несколько иную философию, чем нынешнее – второе поколение HR-V, которое на сегодня остается довольно актуальным и популярным на вторичном рынке. Особенно после того, как рынок б/у автомобилей наводнили авто из США.

[ + – ] В версии Sport защитный обвес и корпуса зеркал в черном глянце, матовые черные 18-дюймовые колесные диски, решетка радиатора в виде сот, а мощный брус эмблемой - в "сером хроме" Фото: Дмитрий Чабан

Так что подробности и технические характеристики Honda HR-V 2014-2020 г.г. будут интересны тем, кто хочет купить Honda HR-V в Украине или просто желает узнать достаточно много интересных фактов про компактный кроссовер.

Экстерьер Honda HR-V 2014-2020: фамильные черты, cпорт и черный глянец

Компактный автомобиль с увеличенным дорожным просветом и передним приводом – ничего не напоминает? Да ведь сегодня это тренд! И не следует ему только ленивый. А ведь именно Honda HR-V 1998 года можно назвать если не основателем этого модного течения, так уж одним их законодателей точно.

Этот компактный кроссовер первого поколения выпускался до 2005 года. Причем, первая HR-V предлагалась еще и в 3-дверном исполнении. Так что Range Rover Evoque Coupe не первый в классе компактных кроссоверов.

И чтобы лишний раз об этом напомнить, во втором поколении Honda HR-V 2014 года "спрятала" ручки задних дверей в стойках и получила купеобразный силуэт. В 2018-м модель пережила рестайлинг, но продолжает нести сквозь время фамильные черты.

[ + – ] Спортивная версия Honda HR-V 2020 получила слегка тонированные задние фонари, а габаритные огни выполнены в виде сплошных светодиодных полосок, а не точек, что придает им более солидный и дорогой вид. Завершают картину две выхлопные трубы Фото: Дмитрий Чабан

Помимо приличного дорожного просвета в 180 мм, в лучших традициях жанра этот кроссовер имеет и защитный обвес по нижнему периметру кузова. Вот только в версии Sport этот обвес черный глянцевый, что только подчеркивает статус горожанина. Ведь при выезде "на природу" с ним придется обходится так же аккуратно, как и с лакокрасочным покрытием кузова.

И как же ему к лицу этот цвет — Rally Red! А две выхлопные трубы не просто завершают картину эдакого крепыша, а и недвусмысленно намекают на главную особенность Honda HR-V в исполнении Sport – 1,5-литровый 182-сильный бензиновый турбомотор.

[ + – ] 182-сильная Honda HR-V Sport позволяет насладиться бензиновым турбомотором в чистом виде, ведь ему на смену приходит гибрид Фото: Дмитрий Чабан

Именно он и вызывает довольную улыбку на лице во время вождения этого компактного мощного кроссовера. Впрочем, он же олицетворяет собой и уходящую эпоху. Ведь Honda HR-V 2022 третьего поколения оснастят уже гибридной силовой установкой.

Но это будет другая история. А история этой модели продолжится на вторичном рынке. Где у версии Sport по сути есть только один конкурент – 180-сильный Nissan Juke.

Потому что в новом поколении этот автомобиль тоже не представлен (во всяком случаи пока) в такой мощной версии. Вот только ни Ниссан, ни кто-то другой в классе не могут конкурировать с Хондой в вопросе практичности. И в этом состоит очередная уникальная черта Honda HR-V.

Салон Honda HR-V: магические сиденья и чудеса трансформации

А ведь действительно, сложно сдержать улыбку, видя ошеломленные лица тех, кому вы показываете задний ряд и багажник Honda HR-V. Ведь на втором ряду этого малыша просторнее, чем в авто классом, а то и двумя выше.

Размеры Honda HR-V 2018-2020 второго поколения:

Длина 4346 мм Ширина (с учетом зеркал) 2019 мм Высота (с учетом антенны) 1605 мм Колесная база 2610 мм Объем багажника 448/1473 л

Взрослый человек среднего роста "сам за собой" может позволить себе вольготную полулежащую посадку на заднем сиденье — со слегка вытянутыми ногами. И даже при полностью отодвинутом назад переднем кресле не упирается в него коленями. Да и над головой запас пространства остается хороший.

Вот только выбираться не очень удобно из-за слишком узких в нижней части проемов задних дверей. Зато их можно использовать для загрузки довольно крупных вещей, которые по своим габаритам не получается погрузить через проем багажника.

[ + – ] Ну как тут довольно не улыбаться: просто удивительно, сколько в этом малыше места на втором ряду. А еще и спинки по наклону регулируются. Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Благодаря технологии Magic Seats подушки заднего дивана легко поднять и зафиксировать. Теперь сюда можно грузить телевизоры, высокие цветы в горшках, туи в ведрах или картину, корзину, картонку и маленькую собачонку Фото: Дмитрий Чабан

Ведь благодаря технологии Magic Seats подушки заднего дивана легко поднять и зафиксировать, превратив заднюю часть салона в просторный грузовой отсек. А еще такая конструкция позволят расположить под задним рядом несколько рюкзаков или сумок. Это очень удобно в дальней дороге – к вещам есть доступ прямо во время движения, так что не надо останавливаться, чтобы лезть в багажник.

Технология трансформации заднего ряда Magic Seats сохранится и в дебютирующей через несколько месяцев в Украине новой Honda HR-V 2022 третьего поколения

Сам же отсек как для авто В-класса достаточно внушителен. Но куда больше он впечатляет при сложенных задних сиденьях. За счет своей "магической" конструкции при складывании задние сиденья уходят вниз, образуя ровную поверхность.

[ + – ] При сложенном заднем ряде багажник Honda HR-V напоминает грузовой отсек небольшого фургона – правильная форма, большой объем, низкий и ровный пол Фото: Дмитрий Чабан

И вот уже небольшой погрузочной высотой, отсутствием нижнего бортика в проеме и практически 1500-литровым объемом, багажник Honda HR-V напоминает отсек развозного фургона

Интерьер Honda HR-V второго поколения: особенности европейской версии Sport

В передней части салон HR-V тоже предлагает несколько оригинальных решений. Например, сплошной ряд из трех дефлекторов обдува перед передним пассажиром. Или трансмиссионный "мост", под которым предусмотрена большая полочка (крупный смартфон помещается) и разъемы для подключения различных устройств, а сверху, рядом с рычагом — подстаканники.

На первый взгляд, стаканчики в них мешают пользоваться селектором трансмиссии и не фиксируются. Но стоит нажать на кнопку, как выскакивает планка-держатель. А если надавить на дно, то оно раскрывается – теперь стаканчик можно поставить ниже или разместить более высокую тару.

[ + – ] Версию Sport легко отличить по темно-красной отделке торпедо и трансмиссионного тоннеля. Чтобы пользоваться некоторыми переключателями на руле, приходится опускать руку - в следующем поколении этот неудобный момент устранили Фото: Дмитрий Чабан

Центральная консоль слегка развернута к водителю, показывая кто тут главный. Внизу красивый и удобный тач-скрин управления климат-контролем, выше – 7-дюймовый сенсорный экран. Еще не такой большой, как уже принято на сегодняшний день, что вместе со слегка запутанным интерфейсом выдает возраст модели. К тому-же, информационно-развлекательная система базируется на Андроиде, что лишает владельцев "Айфонов" возможности пользоваться Apple CarPlay.

Это касается официальных Honda HR-V в Украине. Их также выдает монохромный дисплей на щитке приборов на котором показывается маршрутная информация и отображаются дорожные знаки. Помимо этого, Хонда предупреждает о риске столкновения и выезде из полосы движения.

[ + – ] Комбинированная отделка сидений - еще одна отличительная черта Honda HR-V в исполнении Sport Фото: Дмитрий Чабан

Жесткого пластика в салоне минимум. Да и он имеет приятную на вид "дорогую" фактуру. А по большей части все панели затянуты тканью (дверные карты) и искусственной кожей (торпедо и трансмиссионный тоннель). Причем, в версии Sport она обязательно темно-красного цвета и ею же частично обтянуты сиденья.

Тест-драйв Honda HR-V Sport: расход топлива, разгон, управляемость и комфорт

В отличии от Honda HR-V второго поколения из США, все официальные авто в Украине оснащаются 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами. В версии Sport такой двигатель развивает мощность 182 л. с. и крутящий момент 220 Нм.

И хотя заявленная цифра разгона до "сотни" за 8,6 секунд не выглядит сногсшибающей, но приклеить довольную улыбку на ваше лицо эта Хонда может. Кроссовер шустро реагирует на добавление газа, линейно следует за педалью акселератор и уверенно разгоняется.

[ + – ] Спидометр аналоговый, но словно с 3D-эффектом. "Штырек" переключения одометра и монохромный дисплей сегодня уже выглядят анахронизмом Фото: Дмитрий Чабан

При этом, в нем совершенно не ощущается высокая скорость, что было бы вполне ожидаемо в компактном авто, так что на загородной трассе можно легко и незаметно разогнаться под 200 км/ч.

Разгон происходит очень ровно не только за счет широкой полки максимального крутящего момента от 1700 до 5500 об/мин, а еще и благодаря бесступенчатому вариатору. Хотя он имеет 7 виртуальных передач, так что поиграть в "гонщика" эта Хонда тоже позволяет, но и от водителя требует соблюдать правила игры.

В ручном режиме вверх коробка сама еще переключится, а вот вниз при резком нажатии на газ не перескочит. Тут не зевай и понижай передачи самостоятельно. Так что подрулевые "лепестки" здесь не для красоты.

[ + – ] Сенсорная панель управления климат-контролем очень информативна и проста в использовании Фото: Дмитрий Чабан

И тут не стоит забывать о расходе топлива. Его рост напрямую зависит от степени вашей увлеченности драйвом. У нас, после недельного тест-драйва в комбинированном цикле – временами в киевских пробках, местами с быстрыми "прострелами" по трассе, средний показатель составил 8.6 литров.

При такой внешности и озорном моторе нарочитой спортивности в настройках автомобиля нет. Компактный кроссовер HR-V точно управляется, при этом руль на удивление мягкий, а усилия на нем комфортные. И даже человек, впервые сев в Honda HR-V, буквально с первых метров начинает ехать так, словно отъездил на этой машине не один год и намотал не одну сотню километров.

[ + – ] Нажми на кнопку - получишь результат: держатели для тары Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Нажми на дно - получишь результат: более глубокий подстаканник Фото: Дмитрий Чабан

Под стать рулевому управлению и тормоза. Без спортивной резкой и жесткой хватки, они позволяют очень точно дозировать замедление, но воспринимаются на удивление мягкими.

Так ведь и подвеска настроена соответствующе. Признаться, она приятно удивляет плавностью хода, учитывая, что в модификации Sport кроссовер HR-V Sport предлагается исключительно с большими "восемнадцатыми" колесами.

[ + – ] Традиционно Хонда предлагает и режим движения Econ. Кроссовер предупреждает о препятствиях, выезде из полосы движения и риске столкновения Фото: Дмитрий Чабан

Но, как же комфортно и округло на таких "катках" Honda перекатывается через любые неровности: будь то проплешины или заплаты на асфальте, мелкие жесткие бугры или ямки, лежачие полицейские или поперечные трещины.

Ведь конструктивно ходовая часть HR-V в версии Sport не отличается – спереди установлены стойки MacPherson, сзади полузависимая подвеска с торсионной балкой.

А вот между лонжеронами в передней и задней частях кузова кроссовера Honda HR-В в версии Sport V установлены специальные демпферы. По сути, это газовые амортизаторы, которые гасят малейшие паразитные силы, которые могут действовать на кузов в поворотах и на неровной дороге.

Наши отзывы о Honda HR-V 2014 – 2020 годов выпуска

При всем своем озорном характере и приставке Sport, поколение Honda HR-V 2014 – 2020 годов выпуска демонстрирует вполне гражданские повадки. И вот как раз благодаря этому, а также компактным размерам, простору в салоне и объему багажника этот кроссовер становится очень удобным в повседневной городской эксплуатации.

[ + – ] На создание динамичного облика Honda HR-V Sport "работают" замаскированные ручки задних дверей и дугообразная лини бокового остекления Фото: Дмитрий Чабан

И, при этом, он легко доставляет удовольствие тому, кто предпочитает активный стиль вождения. Если же вам нравится форм-фактор Honda HR-V, но расход топлива и новые технологии для вас в приоритете, то можете уже заказывать новую Honda HR-V e:HEV 2021 модельного года.

Плюсы Honda HR-V 2014-2020

При столь компактных размерах неожиданно просторный салон и вместительный багажник

Уникальная трансформация второго ряда

Очень сбалансированные настройки силового агрегата, руля, тормозов и подвески

Минусы Honda HR-V 2014-2020

Отсутствие запасного колеса в наших реалиях не всегда хорошо

Монохромный дисплей и "штырек" переключения одометра выглядят уже архаично

Ограниченные возможности мультимедиа

Технические характеристики Honda HR-V 2014-2020 второго поколения:

Тип двигателя бензиновый, турбо, с непоср. впрыск Кол-во цилиндров 4 Объем двигателя 1498 см 3 Мощность двигателя 134 кВт (182 л. с.) Крутящий момент 220 Нм Коробка передач вариатор (CVT) Расход топлива, трасса-город 5,1-7,6 л/100 км Макс. скорость 200 км/ч Объем топливного бака 50 л

В любом случае, модель HR-V остается молодежной. И ранее Фокус писал, что компания Honda возрождает еще одну культовую молодежную модель 90-х. А Honda Civic входит в число самых безопасных автомобилей для задних пассажиров.