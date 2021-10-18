Кросовер епохи, що минає. Тест-драйв Honda HR-V Sport 2020

Міський кросовер Honda HR-V другого покоління у виконанні Sport — це відразу кілька причин для того, щоб на вашому обличчі блукала задоволена усмішка. Ми розібралися, що ж такого унікального в цій Хонді і яке майбутнє чекає на модель.

Не так давно Фокус писав про те, що в Україні з'явиться новий кросовер з витратою палива 3 літри на 100 км. І це буде повністю нова Honda HR-V 2022 третього покоління.

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Ось тільки вона буде сповідувати дещо іншу філософію, ніж нинішнє — друге покоління HR-V, яке на сьогодні залишається досить актуальним і популярним на вторинному ринку. Особливо після того, як ринок уживаних автомобілів наводнили авто із США.

[ + – ] У версії Sport захисний обвіс і корпуси дзеркал у чорному глянці, матові чорні 18-дюймові колісні диски, решітка радіатора у вигляді стільників, а потужний брус емблемою — у "сірому хромі" Фото: Дмитрий Чабан

Тому подробиці і технічні характеристики Honda HR-V 2014-2020 рр. будуть цікаві тим, хто хоче придбати Honda HR-V в Україні або просто бажає дізнатися досить багато цікавих фактів про компактний кросовер.

Екстер'єр Honda HR-V 2014-2020: сімейні риси, cпорт і чорний глянець

Компактний автомобіль зі збільшеним дорожнім просвітом і переднім приводом — нічого не нагадує? Та сьогодні це тренд! І не наслідує його тільки ледачий. Адже саме Honda HR-V 1998 року можна назвати якщо не засновником цієї модної течії, так вже одним із законодавців точно.

Цей компактний кросовер першого покоління випускався до 2005 року. Причому, перша HR-V пропонувалася ще і в 3-дверному виконанні. Тому Range Rover Evoque Coupe не перший у класі компактних кросоверів.

І щоб зайвий раз про це нагадати, у другому поколінні Honda HR-V 2014 року "сховала" ручки задніх дверей у стійках і отримала купеподібний силует. У 2018-му модель пережила рестайлінг, але продовжує нести крізь час сімейні риси.

[ + – ] Спортивна версія Honda HR-V 2020 отримала злегка тоновані задні ліхтарі, а габаритні вогні виконані у вигляді суцільних світлодіодних смужок, а не точок, що надає їм більш солідного і дорогого вигляду. Завершують картину дві вихлопні труби Фото: Дмитрий Чабан

Крім переліченого дорожнього просвіту в 180 мм, у кращих традиціях жанру цей кросовер має і захисний обвіс по нижньому периметру кузова. Ось тільки у версії Sport цей обвіс чорний глянсовий, що тільки підкреслює статус городянина. Адже при виїзді "на природу" з ним доведеться обходиться так само акуратно, як і з лакофарбовим покриттям кузова.

І як же йому до лиця цей колір — Rally Red! А дві вихлопні труби не просто завершують картину такого здорованя, а й недвозначно натякають на головну особливість Honda HR-V у виконанні Sport — 1,5-літровий 182-сильний бензиновий турбомотор.

[ + – ] 182-сильна Honda HR-V Sport дозволяє насолодитися бензиновим турбомотором у чистому вигляді, адже йому на зміну приходить гібрид Фото: Дмитрий Чабан

Саме він і викликає задоволену посмішку на обличчі під час водіння цього компактного потужного кросовера. Втім, він же уособлює собою і епоху, що йде. Адже Honda HR-V 2022 третього покоління оснастять уже гібридною силовою установкою.

Але це буде інша історія. А історія цієї моделі продовжиться на вторинному ринку. Де у версії Sport, по суті, є тільки один конкурент — 180-сильний Nissan Juke.

Тому що в новому поколінні цей автомобіль теж не представлений (у всякому випадку поки) в такій потужній версії. Ось тільки ні Ніссан, ні хтось інший у класі не можуть конкурувати з Хондою в питанні практичності. І в цьому полягає чергова унікальна риса Honda HR-V.

Салон Honda HR-V: магічні сидіння і чудеса трансформації

А й справді, складно стримати усмішку, бачачи приголомшені обличчя тих, кому ви показуєте задній ряд і багажник Honda HR-V. Адже на другому ряду цього малюка просторіше, ніж в авто класом, а то і двома вище.

Розміри Honda HR-V 2018-2020 другого покоління:

Довжина 4346 мм Ширина (з урахуванням дзеркал) 2019 мм Висота (з урахуванням антени) 1605 мм Колісна база 2610 мм Об'єм багажника 448/1473 л

Доросла людина середнього зросту "сама за собою" може дозволити собі посадку в напівлежачому положенні на задньому сидінні — зі злегка витягнутими ногами. І навіть при повністю відсунутому назад передньому кріслі не впирається в нього колінами. Та й над головою запас простору залишається хороший.

Ось тільки вибиратися не дуже зручно через занадто вузькі в нижній частині прорізи задніх дверей. Зате їх можна використовувати для завантаження досить великих речей, які за своїми габаритами не виходить занурити через отвір багажника.

[ + – ] Ну, як тут не посміхатися: просто дивно, скільки в цьому малюку місця на другому ряду. А ще і спинки по нахилу регулюються. Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Завдяки технології Magic Seats подушки заднього дивана легко підняти і зафіксувати. Тепер сюди можна вантажити телевізори, високі квіти в горщиках, туї у відрах або картину, корзину, картонку і маленького собачку Фото: Дмитрий Чабан

Адже завдяки технології Magic Seats подушки заднього дивана легко підняти і зафіксувати, перетворивши задню частину салону в просторий вантажний відсік. А ще така конструкція дозволить розташувати під заднім рядом кілька рюкзаків або сумок. Це дуже зручно в далекій дорозі — до речей є доступ прямо під час руху, тому не треба зупинятися, щоб лізти в багажник.

Технологія трансформації заднього ряду Magic Seats збережеться і дебютує через кілька місяців в Україні в новій Honda HR-V 2022 третього покоління

Сам же відсік як для авто В-класу досить значний. Але куди більше він вражає при складених задніх сидіннях. За рахунок своєї "магічної" конструкції при складанні задні сидіння йдуть вниз, утворюючи рівну поверхню.

[ + – ] При складеному задньому ряду багажник Honda HR-V нагадує вантажний відсік невеликого фургона — правильна форма, великий об'єм, низька і рівна підлога Фото: Дмитрий Чабан

І ось уже невеликою вантажною висотою, відсутністю нижнього бортика в отворі і практично 1500-літровим об'ємом, багажник Honda HR-V нагадує відсік розвізного фургона

Інтер'єр Honda HR-V другого покоління: особливості європейської версії Sport

У передній частині салон HR-V теж пропонує кілька оригінальних рішень. Наприклад, суцільний ряд з трьох дефлекторів обдування перед переднім пасажиром. Або трансмісійний "міст", під яким передбачена велика поличка (великий смартфон поміщається) і роз'єми для підключення різних пристроїв, а зверху, поруч з важелем — підстаканники.

На перший погляд, стаканчики в них заважають користуватися селектором трансмісії і не фіксуються. Але варто натиснути на кнопку, як вискакує планка-тримач. А якщо натиснути на дно, то воно розкривається — тепер стаканчик можна поставити нижче або розмістити більш високу тару.

[ + – ] Версію Sport легко відрізнити за темно-червоною обробкою торпедо і трансмісійного тунелю. Щоб користуватися деякими перемикачами на кермі, доводиться опускати руку — у наступному поколінні цей незручний момент усунули Фото: Дмитрий Чабан

Центральна консоль злегка розгорнута до водія, показуючи, хто тут головний. Внизу красивий і зручний тачскрін управління клімат-контролем, вище — 7-дюймовий сенсорний екран. Ще не такий великий, як уже прийнято на сьогодні, що разом зі злегка заплутаним інтерфейсом видає вік моделі. До того ж, інформаційно-розважальна система базується на Андроїд, що позбавляє власників "айфонів" можливості користуватися Apple CarPlay.

Це стосується офіційних Honda HR-V в Україні. Їх також видає монохромний дисплей на щитку приладів, на якому показується маршрутна інформація і відображаються дорожні знаки. Крім цього, Хонда попереджає про ризик зіткнення і виїзд зі смуги руху.

[ + – ] Комбінована обробка сидінь — ще одна відмітна риса Honda HR-V у виконанні Sport Фото: Дмитрий Чабан

Жорсткого пластику в салоні мінімум. Та й він має приємну на вигляд "дорогу" фактуру. А здебільшого всі панелі затягнуті тканиною (дверні карти) і штучною шкірою (торпедо і трансмісійний тунель). Причому, у версії Sport вона обов'язково темно-червоного кольору і нею ж частково обтягнуті сидіння.

Тест-драйв Honda HR-V Sport: витрата палива, розгін, керованість і комфорт

На відміну від Honda HR-V другого покоління із США, усі офіційні авто в Україні оснащуються 1,5-літровими бензиновими турбомоторами. У версії Sport такий двигун розвиває потужність 182 к. с. і крутний момент 220 Нм.

І хоча заявлена цифра розгону до "сотні" за 8,6 секунд не виглядає приголомшливо, але приклеїти задоволену посмішку на ваше обличчя ця Хонда може. Кросовер спритно реагує на додавання газу, лінійно слідує за педаллю акселератор і впевнено розганяється.

[ + – ] Спідометр аналоговий, але немов з 3D-ефектом. "Штекер" перемикання одометра і монохромний дисплей сьогодні вже виглядають анахронізмом Фото: Дмитрий Чабан

При цьому, у ньому зовсім не відчувається висока швидкість, що було б цілком очікувано в компактному авто, тому на заміській трасі можна легко і непомітно розігнатися під 200 км/год.

Розгін відбувається дуже рівно не тільки за рахунок широкої полки максимального крутного моменту від 1700 до 5500 об/хв, а ще й завдяки безступеневому варіатору. Хоча він має 7 віртуальних передач, тому пограти в "гонщика" ця Хонда теж дозволяє, а й від водія вимагає дотримуватися правил гри.

У ручному режимі вгору коробка сама ще переключиться, а ось вниз при різкому натисканні на газ не перескочить. Тут не зівай і знижуй передачі самостійно. Тому підкермові "пелюстки" тут не для краси.

[ + – ] Сенсорна панель управління клімат-контролем дуже інформативна і проста у використанні Фото: Дмитрий Чабан

І тут не варто забувати про витрату палива. Його зростання безпосередньо залежить від ступеня вашої захопленості драйвом. У нас, після тижневого тест-драйву в комбінованому циклі — часом у київських заторах, місцями із швидкими "прострілами" по трасі, середній показник становив 8.6 літрів.

При такій зовнішності і бешкетному моторі навмисної спортивності в налаштуваннях автомобіля немає. Компактний кросовер HR-V точно управляється, при цьому кермо на подив м'яке, а зусилля на ньому комфортні. І навіть людина, яка вперше сіла в Honda HR-V, буквально з перших метрів починає їхати так, ніби відкатала на цій машині не один рік і намотала не одну сотню кілометрів.

[ + – ] Натисни на кнопку — отримаєш результат: тримачі для тари Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Натисни на дно — отримаєш результат: більш глибокий підсклянник Фото: Дмитрий Чабан

Під стать кермового управління і гальма. Без спортивної різкої і жорсткої хватки, вони дозволяють дуже точно дозувати уповільнення, але сприймаються напрочуд м'якими.

Але ж і підвіска налаштована відповідно. Зізнатися, вона приємно дивує плавністю ходу, враховуючи, що в модифікації Sport кросовер HR-V Sport пропонується винятково з великими "вісімнадцятими" колесами.

[ + – ] Традиційно Хонда пропонує і режим руху Econ. Кросовер попереджає про перешкоди, виїзд зі смуги руху і ризик зіткнення Фото: Дмитрий Чабан

Але, як же комфортно і округло на таких "ковзанках" Honda перекочується через будь-які нерівності: будь то лисини або латки на асфальті, дрібні жорсткі горби або ямки, лежачі поліцейські або поперечні тріщини.

Адже конструктивно ходова частина HR-V у версії Sport не відрізняється — спереду встановлені стійки MacPherson, ззаду напівзалежна підвіска з торсіонною балкою.

А ось між лонжеронами в передній і задній частинах кузова кросовера Honda HR-В у версії Sport V встановлені спеціальні демпфери. По суті, це газові амортизатори, які гасять найменші паразитні сили, які можуть діяти на кузов у поворотах і на нерівній дорозі.

Наші відгуки про Honda HR-V 2014 — 2020 років випуску

При всьому своєму бешкетному характері і приставці Sport, покоління Honda HR-V 2014 — 2020 років випуску демонструє цілком цивільні звички. І ось якраз завдяки цьому, а також компактним розмірам, простору в салоні і обсягу багажника цей кросовер стає дуже зручним у повсякденній міській експлуатації.

[ + – ] На створення динамічного вигляду Honda HR-V Sport "працюють" замасковані ручки задніх дверей і дугоподібні лінії бічного скління Фото: Дмитрий Чабан

І, при цьому, він легко приносить задоволення тому, хто віддає перевагу активному стилю водіння. Якщо ж вам подобається форм-фактор Honda HR-V, але витрата палива і нові технології для вас у пріоритеті, то можете вже замовляти нову Honda HR-V e: HEV 2021 модельного року.

Плюси Honda HR-V 2014-2020

При настільки компактних розмірах несподівано просторий салон і місткий багажник

Унікальна трансформація другого ряду

Дуже збалансовані налаштування силового агрегату, керма, гальм і підвіски

Мінуси Honda HR-V 2014-2020

Немає запасного колеса: у наших реаліях це не завжди добре

Монохромний дисплей і "стрижень" перемикання одометра виглядають уже архаїчно

Обмежені можливості мультимедіа

Технічні характеристики Honda HR-V 2014-2020 другого покоління:

Тип двигуна бензиновий, турбо, з безпосер. вприском Кількість циліндрів 4 Об'єм двигуна 1498 см 3 Потужність двигуна 134 кВт (182 к. с.) Крутний момент 220 Нм Коробка передач варіатор (CVT) Витрата палива, траса-місто 5,1-7,6 л/100 км Макс. швидкість 200 км/год Об'єм топливного бака 50 л

У будь-якому випадку, модель HR-V залишається молодіжною. І раніше Фокус писав, що компанія Honda відроджує ще одну культову молодіжну модель 90-х. А Honda Civic входить у число найбезпечніших автомобілів для задніх пасажирів.