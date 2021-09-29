Названо найнебезпечніші та найбезпечніші авто для задніх пасажирів

Безпека авто для задніх пасажирів перевірили за шістьма параметрами. Серед лідерів рейтингу переважають кросовери та позашляховики.

Опубліковані результати нового дослідження безпеки автомобілів, яке провів американський сайт Consumer Reports. Експерти визначили, які моделі найкраще захищають задніх пасажирів.

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[ + – ] Високі місця в рейтингу зайняли кросовери Фото: Nissan

У Consumer Reports не проводили краш-тести авто, а аналізували наявність засобів пасивної безпеки. Експерти склали шість критеріїв, за якими оцінювали автомобілі, і нараховували їм бали (максимально можлива їхня кількість — 100):

наявність системи нагадування про непристебнуті ремені безпеки ззаду;

конструкція підголівників;

наявність підголівників із захистом від травм хлистів;

зручність кріплень дитячого сидіння;

зручність установки дитячого бустера;

попереджувальні таблички для пасажирів.

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Інженерка Consumer Reports з автомобільної безпеки Емілі Томас повідомила, що упор робився на захист дітей і підлітків, адже саме вони найчастіше є пасажирами задніх сидінь. Окремо вивчили моделі 2021 та 2022 років.

Найбезпечніші автомобілі для задніх пасажирів

2021 рік:

Toyota Sienna — 69 балів з 100 Nissan X-Trail/Rogue — 66 Ford Bronco Sport — 61

2022 рік:

Nissan Pathfinder — 66 Honda Civic — 66 Mitsubishi Outlander — 52

[ + – ] Найменше балів набрав седан Genesis G80 Фото: Genesis

Найнебезпечніші авто для задніх пасажирів

2021 рік:

Genesis G80 — 24 бали зі 100 Acura TLX — 28 Hyundai Ioniq — 30

2022 рік:

Volkswagen Taos — 31 Hyundai Santa Cruz — 32 Hyundai Tucson — 33

[ + – ] Серед нових моделей 2022 року найнижчий результат — у Volkswagen Taos Фото: Volkswagen

Раніше Фокус повідомляв, що в США розробляють найдорожчий і найзахищеніший позашляховик на світі. Його ціна — 3,64 млн доларів.