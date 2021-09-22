За ціною Bugatti: як виглядає найдорожчий позашляховик у світі

General Motors готує найдорожчий і найзахищеніший у світі позашляховик. В його основі лежить Chevrolet Suburban, а вартість такого авто становить 3,64 мільйони доларів — на рівні гіперкара Bugatti Chiron.

Розробляли броньований Chevrolet Suburban у військовому підрозділі GM Defense. Замовив авто американський уряд — позашляховик будуть використовувати для перевезення перших осіб країни.

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Характеристики Chevrolet Suburban не розголошують, відомо тільки, що він серйозно відрізняється від стандартної моделі. Практично всі його кузовні панелі тепер нові та броньовані. Очевидно передбачені пуленепробивні стекла та шини, які не бояться проколів. При цьому на вигляд авто не відрізняється від стандартного Suburban.

[ + – ] У цілому закуплять 1 800 броньованих позашляховиків Фото: General Motors

Щоб впоратися зі збільшеною вагою, підвіску позашляховика посилили і встановили поліпшені гальма. Двигун, швидше за все, залишиться без змін — 6,2-літровий 426-сильний V8 досить потужний навіть для позашляховика, який поважчав.

Партію з 10 таких авто на суму 36,4 млн доларів уже купив Державний департамент США для співробітників дипломатичних представництв за кордоном. Їх планують поставити навесні.

У загальній же складності за дев'ять років планують придбати 1 800 захищених Chevrolet Suburban. У General Motors заявили, що після того, як налагодять виробництво, собівартість позашляховика зменшиться і його ціну трохи знизять.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні представили новий військовий позашляховик, покликаний змінити старі УАЗи. В його основі лежить популярний пікап Toyota.