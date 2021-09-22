По цене Bugatti: как выглядит самый дорогой внедорожник в мире

General Motors готовит самый дорогой и самый защищенный в мире внедорожник. В его основе лежит Chevrolet Suburban, а стоимость такого авто составляет 3,64 миллиона долларов – на уровне гиперкара Bugatti Chiron.

Разрабатывали бронированный Chevrolet Suburban в военном подразделении GM Defense. Заказало авто американское правительство – внедорожник будут использовать для перевозки первых лиц страны.

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Характеристики Chevrolet Suburban не разглашают, известно только, что он серьезно отличается от стандартной модели. Практически все его кузовные панели теперь новые и бронированные. Очевидно предусмотрены пуленепробивные стекла и шины, которые не боятся проколов. При этом с виду авто не отличается от стандартного Suburban.

[ + – ] В общей сложности закупят 1800 бронированных внедорожников Фото: General Motors

Чтобы справиться с возросшим весом, подвеску внедорожника усилили и установили улучшенные тормоза. Двигатель, скорее всего, останется без изменений – 6,2-литровый 426-сильный V8 достаточно мощный даже для потяжелевшего внедорожника.

Партию из 10 таких авто на сумму 36,4 млн долларов уже купил Государственный департамент США для сотрудников дипломатических представительств за рубежом. Их планируют поставить весной.

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Как выглядит внедорожная Toyota с пробегом в 1 миллион километров

В общей же сложности за девять лет планируют приобрести 1800 защищенных Chevrolet Suburban. В General Motors заявили, что после того, как наладят производство, себестоимость внедорожника уменьшится и его цену немного снизят.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине представили новый военный внедорожник, призванный сменить старые УАЗы. В его основе лежит популярный пикап Toyota.