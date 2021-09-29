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Названы самые опасные и самые безопасные авто для задних пассажиров

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Toyota Sienna 2021, новая Toyota Sienna, безопасность авто, безопасность задних пассажиров
Фото: Toyota | Минивен Toyota Sienna получил самую высоку оценку экспертов

Безопасность авто для задних пассажиров проверили по шести параметрам. Среди лидеров рейтинга преобладают кроссоверы и внедорожники.

Опубликованы результаты нового исследования безопасности автомобилей, которое провел американский сайт Consumer Reports. Эксперты определили, какие модели лучше всего защищают задних пассажиров.

Nissan Pathfinder 2022, новый Nissan Pathfinder, безопасность авто, безопасность задних пассажиров
Высокие места в рейтинге заняли кроссоверы
Фото: Nissan

В Consumer Reports не проводили краш-тесты авто, а анализировали наличие средств пассивной безопасности. Эксперты составили шесть критериев, по которым оценивали автомобили и начисляли им баллы (максимально возможное их количество — 100):

  • наличие системы напоминания о непристегнутых ремнях безопасности сзади;
  • конструкция подголовников;
  • наличие подголовников с защитой от хлыстовых травм;
  • удобство креплений детского сидения;
  • удобство установки детского бустера;
  • предупреждающие таблички для пассажиров.
Важно
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Инженер Consumer Reports по автомобильной безопасности Эмили Томас сообщила, что упор делался на защиту детей и подростков, ведь именно они чаще всего являются пассажирами задних сидений. Отдельно изучили модели 2021 и 2022 годов.

Самые безопасные автомобили для задних пассажиров

2021 год:

  1. Toyota Sienna – 69 баллов из 100
  2. Nissan X-Trail/Rogue – 66
  3. Ford Bronco Sport – 61

2022 год:

  1. Nissan Pathfinder – 66
  2. Honda Civic – 66
  3. Mitsubishi Outlander – 52
Genesis G80 2021, безопасность авто, безопасность задних пассажиров
Меньше всего баллов набрал седан Genesis G80
Фото: Genesis

Самые опасные авто для задних пассажиров

2021 год:

  1. Genesis G80 – 24 балла из 100
  2. Acura TLX – 28
  3. Hyundai Ioniq – 30

2022 год:

  1. Volkswagen Taos – 31
  2. Hyundai Santa Cruz – 32
  3. Hyundai Tucson – 33
Volkswagen Taos 2022, новый Volkswagen Taos, безопасность авто, безопасность задних пассажиров
Среди новых моделей 2022 года самый низкий результат - у Volkswagen Taos
Фото: Volkswagen

Ранее Фокус сообщал, что в США разрабатывают самый дорогой и самый защищенный внедорожник в мире. Его цена — 3,64 млн. долларов.