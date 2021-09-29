Названы самые опасные и самые безопасные авто для задних пассажиров
Безопасность авто для задних пассажиров проверили по шести параметрам. Среди лидеров рейтинга преобладают кроссоверы и внедорожники.
Опубликованы результаты нового исследования безопасности автомобилей, которое провел американский сайт Consumer Reports. Эксперты определили, какие модели лучше всего защищают задних пассажиров.
В Consumer Reports не проводили краш-тесты авто, а анализировали наличие средств пассивной безопасности. Эксперты составили шесть критериев, по которым оценивали автомобили и начисляли им баллы (максимально возможное их количество — 100):
- наличие системы напоминания о непристегнутых ремнях безопасности сзади;
- конструкция подголовников;
- наличие подголовников с защитой от хлыстовых травм;
- удобство креплений детского сидения;
- удобство установки детского бустера;
- предупреждающие таблички для пассажиров.
Инженер Consumer Reports по автомобильной безопасности Эмили Томас сообщила, что упор делался на защиту детей и подростков, ведь именно они чаще всего являются пассажирами задних сидений. Отдельно изучили модели 2021 и 2022 годов.
Самые безопасные автомобили для задних пассажиров
2021 год:
- Toyota Sienna – 69 баллов из 100
- Nissan X-Trail/Rogue – 66
- Ford Bronco Sport – 61
2022 год:
- Nissan Pathfinder – 66
- Honda Civic – 66
- Mitsubishi Outlander – 52
Самые опасные авто для задних пассажиров
2021 год:
- Genesis G80 – 24 балла из 100
- Acura TLX – 28
- Hyundai Ioniq – 30
2022 год:
- Volkswagen Taos – 31
- Hyundai Santa Cruz – 32
- Hyundai Tucson – 33
Ранее Фокус сообщал, что в США разрабатывают самый дорогой и самый защищенный внедорожник в мире. Его цена — 3,64 млн. долларов.