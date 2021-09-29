Названы самые опасные и самые безопасные авто для задних пассажиров

Безопасность авто для задних пассажиров проверили по шести параметрам. Среди лидеров рейтинга преобладают кроссоверы и внедорожники.

Опубликованы результаты нового исследования безопасности автомобилей, которое провел американский сайт Consumer Reports. Эксперты определили, какие модели лучше всего защищают задних пассажиров.

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[ + – ] Высокие места в рейтинге заняли кроссоверы Фото: Nissan

В Consumer Reports не проводили краш-тесты авто, а анализировали наличие средств пассивной безопасности. Эксперты составили шесть критериев, по которым оценивали автомобили и начисляли им баллы (максимально возможное их количество — 100):

наличие системы напоминания о непристегнутых ремнях безопасности сзади;

конструкция подголовников;

наличие подголовников с защитой от хлыстовых травм;

удобство креплений детского сидения;

удобство установки детского бустера;

предупреждающие таблички для пассажиров.

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Инженер Consumer Reports по автомобильной безопасности Эмили Томас сообщила, что упор делался на защиту детей и подростков, ведь именно они чаще всего являются пассажирами задних сидений. Отдельно изучили модели 2021 и 2022 годов.

Самые безопасные автомобили для задних пассажиров

2021 год:

Toyota Sienna – 69 баллов из 100 Nissan X-Trail/Rogue – 66 Ford Bronco Sport – 61

2022 год:

Nissan Pathfinder – 66 Honda Civic – 66 Mitsubishi Outlander – 52

[ + – ] Меньше всего баллов набрал седан Genesis G80 Фото: Genesis

Самые опасные авто для задних пассажиров

2021 год:

Genesis G80 – 24 балла из 100 Acura TLX – 28 Hyundai Ioniq – 30

2022 год:

Volkswagen Taos – 31 Hyundai Santa Cruz – 32 Hyundai Tucson – 33

[ + – ] Среди новых моделей 2022 года самый низкий результат - у Volkswagen Taos Фото: Volkswagen

Ранее Фокус сообщал, что в США разрабатывают самый дорогой и самый защищенный внедорожник в мире. Его цена — 3,64 млн. долларов.