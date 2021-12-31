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ТОП-15 кращих нових авто 2021 року

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Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Фото: Toyota | 2021 виявився багатим на автомобільні новинки

Яскраві новинки у 2021 році з'явилися практично у всіх автомобільних класах. Серед них були як електрокари, так і моделі із двигунами внутрішнього згоряння.

Попри карантин і кризу мікрочіпів на ринку, 2021 рік виявився багатим на автомобільні прем'єри. Представили десятки нових моделей і Фокус вибрав найважливіші авто 2021 року.

Audi e-tron GT

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Audi e-tron GT
Фото: Audi

Флагманський електромобіль Audi – 5-метровий спортивний седан на платформі Porsche Taycan. Топовий 646-сильний варіант стартує до 100 км/год за 3,3 с і має запас ходу в 472 км.

Hyundai Ioniq 5

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Hyundai Ioniq 5
Фото: Hyundai

Ioniq 5 – первісток у новому сімействі електромобілів Hyundai та Kia, побудованих на новій платформі E-GMP. Він виділяється завдяки нестандартному гранчастому дизайну, а в салоні можна розкласти передні сидіння. Запропоновано версії потужністю 170-305 л. с., а запас ходу – до 480 км. До речі, у Німеччині Hyundai Ioniq 5 став авто року.

Jeep Grand Cherokee

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Jeep Grand Cherokee
Фото: Stellantis

Новий Jeep Grand Cherokee тепер запропонований не лише у п'ятимісному, але й у видовженому семимісному варіанті. У салоні позашляховика – можуть бути встановлені до п'яти дисплеїв (один з них – для переднього пасажира). Поряд із знайомими бензиновими V6 та V8 вперше запропонували гібридну установку.

Kia Sportage

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Kia Sportage
Фото: Kia

Кросовер Kia Sportage п'ятого покоління радикально змінився зовні і отримав нові технології на зразок віртуальної панелі приладів, паркувального автопілота або системи напівавтономного водіння. Модель пропонують у бензинових, дизельних та гібридних варіантах потужністю до 230 л. с. Відомі вже й українські ціни на модель.

Land Rover Range Rover

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Range Rover
Фото: carscoops.com

Range Rover п'ятого покоління виглядає знаком, але збудований на повністю новій платформі. Вперше з'явився семимісний варіант моделі, але доступна і розкішна чотиримісна версія із двома окремими кріслами ззаду. Позашляховик доступний у бензинових, дизельних та гібридних версіях потужністю 250-530 л. с., а згодом з'явиться електромобіль.

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Mercedes-Benz EQS

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Mercedes-Benz EQS
Фото: Mercedes-Benz

Флагманський електромобіль Mercedes є альтернативою седану S-Class. Дві моделі можна порівняти за розмірами та ціною. EQS — найбільш обтічний автомобіль у світі, а в його салоні на всю передню панель розтягнутий величезний дисплей. Запропоновано варіанти потужністю 333-761 л. с., а найдальнобійніший Mercedes EQS може проїхати 770 км без підзарядки.

Mercedes-Benz C-Class

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Mercedes-Benz C-Class
Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz C-Class став більшим, а в його основі лежить нова платформа. Компонування салону повністю змінено – з'явився великий сенсорний дисплей. Відтепер модель запропонована виключно із чотирициліндровими двигунами.

Nissan Qashqai

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Популярний кросовер Nissan Qashqai у третьому поколінні підріс і став більш виразним на вигляд. Внутрішній простір збільшено, а об'єм багажника сягнув 504 л. Серед опцій з'явилися масаж сидінь та система напівавтономного водіння ProPilot. З пропозиції зник дизель, але, з'явився 190-сильний гібрид Nissan Qashqai e-Power. Кросовер вже доступний в Україні.

Opel Astra

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Opel Astra
Фото: Opel

Opel Astra 2021 виконаний у новому фірмовому стилі, а у його салоні з'явилися великі 10-дюймові дисплеї панелі приладів та мультимедіа. Поряд з бензиновими та дизельними версіями з'явилися і плаг-ін-гібриди потужністю 180 та 225 л. с.

Важливо
Названі найпопулярніші кольори автомобілів за 2021 рік
Названі найпопулярніші кольори автомобілів за 2021 рік

Peugeot 308

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Peugeot 308
Фото: Stellantis

Новий Peugeot 308 – родич Opel Astra, адже дві моделі С-класу ділять на платформу ЕМР2. Втім, дизайн 308 зовсім інший — з широкою решіткою радіатора і тоненькими світлодіодними "клаптями". Інтер'єр виконаний у стилістиці i-Cockpit з компактним кермом та встановленим високоцифровим щитком приладів.

Renault Megane E-Tech

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Renault Megane E-Tech
Фото: Renault

Renault Megane п'ятого покоління пережив великі зміни. По-перше, тепер це електромобіль, а по-друге, у нього тепер позашляховий дизайн із збільшеним кліренсом та високим капотом. На вибір запропонують версії потужністю 130 та 218 л. с., а запас ходу може сягати 470 км.

Skoda Fabia

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Skoda Fabia
Фото: Skoda

Візуально Skoda Fabia 2021 мало відрізняється від попередниці, але насправді це абсолютно нова модель на сучасній платформі MQB-A0. Хетчбек виріс до 4,1 м завдовжки, а об'єм його багажника збільшений до 380 л. Вперше з'явилися віртуальна панель приладів і парковочний автопілот.

Toyota bZ4X

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Toyota bZ4X
Фото: Toyota

Toyota bZ4X стане першим масовим електрокросовером марки. Електрокар розміром з Toyota RAV4 відрізняється граненим дизайном із загостреним "носом". У салоні – сенсорні кнопки та великий 14-дюймовий тачскрін. На вибір доступні 204-сильна передньопривідна та 218-сильна повнопривідна версія, а запас ходу складає 450 км.

Toyota Land Cruiser 300

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Toyota Land Cruiser 300
Фото: Toyota

Довгоочікуваний Toyota Land Cruiser 300 – одна з найочікуваніших новинок року. Позашляховик виглядає знайомо та зберіг рамну конструкцію. Базова комплектація тепер включає чотиризонний клімат-контроль, електропривод та вентиляцію сидінь, а також набір систем безпеки. Автомобіль отримав нові двигуни V6 з турбонаддувом – 415-сильний бензиновий та 300-сильний дизельний.

Volkswagen Multivan

Нові автомобілі 2021, нові автомобілі, авто 2021 року, автомобільні новинки 2021 року
Volkswagen Multivan T7
Фото: Volkswagen

Volkswagen Multivan T7 побудований на платформі Golf і схожий на дизайн. Внутрішній простір збільшено, а також розширено можливості трансформації салону. Вперше мінівен отримав віртуальний щиток приладів та систему напівавтономного водіння. Новий T7 Volkswagen Multivan комплектують бензиновими турбомоторами на 136-204 л. с., 150-сильним дизелем та 218-сильною гібридною установкою.

Раніше Фокус розповідав про найдоступніший електромобіль Toyota. Він коштує від 16 тисяч доларів.