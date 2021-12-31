ТОП-15 кращих нових авто 2021 року

Яскраві новинки у 2021 році з'явилися практично у всіх автомобільних класах. Серед них були як електрокари, так і моделі із двигунами внутрішнього згоряння.

Попри карантин і кризу мікрочіпів на ринку, 2021 рік виявився багатим на автомобільні прем'єри. Представили десятки нових моделей і Фокус вибрав найважливіші авто 2021 року.

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Audi e-tron GT

[ + – ] Audi e-tron GT Фото: Audi

Флагманський електромобіль Audi – 5-метровий спортивний седан на платформі Porsche Taycan. Топовий 646-сильний варіант стартує до 100 км/год за 3,3 с і має запас ходу в 472 км.

Hyundai Ioniq 5

[ + – ] Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

Ioniq 5 – первісток у новому сімействі електромобілів Hyundai та Kia, побудованих на новій платформі E-GMP. Він виділяється завдяки нестандартному гранчастому дизайну, а в салоні можна розкласти передні сидіння. Запропоновано версії потужністю 170-305 л. с., а запас ходу – до 480 км. До речі, у Німеччині Hyundai Ioniq 5 став авто року.

Jeep Grand Cherokee

[ + – ] Jeep Grand Cherokee Фото: Stellantis

Новий Jeep Grand Cherokee тепер запропонований не лише у п'ятимісному, але й у видовженому семимісному варіанті. У салоні позашляховика – можуть бути встановлені до п'яти дисплеїв (один з них – для переднього пасажира). Поряд із знайомими бензиновими V6 та V8 вперше запропонували гібридну установку.

Kia Sportage

[ + – ] Kia Sportage Фото: Kia

Кросовер Kia Sportage п'ятого покоління радикально змінився зовні і отримав нові технології на зразок віртуальної панелі приладів, паркувального автопілота або системи напівавтономного водіння. Модель пропонують у бензинових, дизельних та гібридних варіантах потужністю до 230 л. с. Відомі вже й українські ціни на модель.

Land Rover Range Rover

[ + – ] Range Rover Фото: carscoops.com

Range Rover п'ятого покоління виглядає знаком, але збудований на повністю новій платформі. Вперше з'явився семимісний варіант моделі, але доступна і розкішна чотиримісна версія із двома окремими кріслами ззаду. Позашляховик доступний у бензинових, дизельних та гібридних версіях потужністю 250-530 л. с., а згодом з'явиться електромобіль.

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Mercedes-Benz EQS

[ + – ] Mercedes-Benz EQS Фото: Mercedes-Benz

Флагманський електромобіль Mercedes є альтернативою седану S-Class. Дві моделі можна порівняти за розмірами та ціною. EQS — найбільш обтічний автомобіль у світі, а в його салоні на всю передню панель розтягнутий величезний дисплей. Запропоновано варіанти потужністю 333-761 л. с., а найдальнобійніший Mercedes EQS може проїхати 770 км без підзарядки.

Mercedes-Benz C-Class

Новий Mercedes-Benz C-Class став більшим, а в його основі лежить нова платформа. Компонування салону повністю змінено – з'явився великий сенсорний дисплей. Відтепер модель запропонована виключно із чотирициліндровими двигунами.

Nissan Qashqai

[ + – ] Nissan Qashqai Фото: Nissan

Популярний кросовер Nissan Qashqai у третьому поколінні підріс і став більш виразним на вигляд. Внутрішній простір збільшено, а об'єм багажника сягнув 504 л. Серед опцій з'явилися масаж сидінь та система напівавтономного водіння ProPilot. З пропозиції зник дизель, але, з'явився 190-сильний гібрид Nissan Qashqai e-Power. Кросовер вже доступний в Україні.

Opel Astra

[ + – ] Opel Astra Фото: Opel

Opel Astra 2021 виконаний у новому фірмовому стилі, а у його салоні з'явилися великі 10-дюймові дисплеї панелі приладів та мультимедіа. Поряд з бензиновими та дизельними версіями з'явилися і плаг-ін-гібриди потужністю 180 та 225 л. с.

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Peugeot 308

[ + – ] Peugeot 308 Фото: Stellantis

Новий Peugeot 308 – родич Opel Astra, адже дві моделі С-класу ділять на платформу ЕМР2. Втім, дизайн 308 зовсім інший — з широкою решіткою радіатора і тоненькими світлодіодними "клаптями". Інтер'єр виконаний у стилістиці i-Cockpit з компактним кермом та встановленим високоцифровим щитком приладів.

Renault Megane E-Tech

[ + – ] Renault Megane E-Tech Фото: Renault

Renault Megane п'ятого покоління пережив великі зміни. По-перше, тепер це електромобіль, а по-друге, у нього тепер позашляховий дизайн із збільшеним кліренсом та високим капотом. На вибір запропонують версії потужністю 130 та 218 л. с., а запас ходу може сягати 470 км.

Skoda Fabia

[ + – ] Skoda Fabia Фото: Skoda

Візуально Skoda Fabia 2021 мало відрізняється від попередниці, але насправді це абсолютно нова модель на сучасній платформі MQB-A0. Хетчбек виріс до 4,1 м завдовжки, а об'єм його багажника збільшений до 380 л. Вперше з'явилися віртуальна панель приладів і парковочний автопілот.

Toyota bZ4X

[ + – ] Toyota bZ4X Фото: Toyota

Toyota bZ4X стане першим масовим електрокросовером марки. Електрокар розміром з Toyota RAV4 відрізняється граненим дизайном із загостреним "носом". У салоні – сенсорні кнопки та великий 14-дюймовий тачскрін. На вибір доступні 204-сильна передньопривідна та 218-сильна повнопривідна версія, а запас ходу складає 450 км.

Toyota Land Cruiser 300

[ + – ] Toyota Land Cruiser 300 Фото: Toyota

Довгоочікуваний Toyota Land Cruiser 300 – одна з найочікуваніших новинок року. Позашляховик виглядає знайомо та зберіг рамну конструкцію. Базова комплектація тепер включає чотиризонний клімат-контроль, електропривод та вентиляцію сидінь, а також набір систем безпеки. Автомобіль отримав нові двигуни V6 з турбонаддувом – 415-сильний бензиновий та 300-сильний дизельний.

Volkswagen Multivan

[ + – ] Volkswagen Multivan T7 Фото: Volkswagen

Volkswagen Multivan T7 побудований на платформі Golf і схожий на дизайн. Внутрішній простір збільшено, а також розширено можливості трансформації салону. Вперше мінівен отримав віртуальний щиток приладів та систему напівавтономного водіння. Новий T7 Volkswagen Multivan комплектують бензиновими турбомоторами на 136-204 л. с., 150-сильним дизелем та 218-сильною гібридною установкою.

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