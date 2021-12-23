Японський Smart: найдешевший електрокар Toyota надійшов у продаж

Toyota C+pod – мініатюрний двомісний електромобіль для міста. Його запас ходу – 150 км.

У Японії стартували повноцінні продажі електрокара Toyota C+pod. Донедавна його продавали лише корпоративним клієнтам, але тепер купити електромобіль можуть усі охочі за ціною 1,65-1,71 млн. ієн ( $16-16,5 тис. ). Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Нова Toyota C+pod – не тільки найдоступніший, але й найкомпактніший електрокар марки. Двомісний автомобіль є своєрідною альтернативою Smart.

[ + – ] Запас ходу електромобіля – 150 км. Фото: Toyota

Розміри Toyota C+pod:

Довжина – 2490 мм

Ширина – 1290 мм

Висота –1550 мм.

Важить електромобіль Toyota лише 670 кг. Дизайн характерний для подібних авто – з великим кутом нахилу лобового скла та вертикальними задніми стійками даху.

[ + – ] Стиль салону – дуже простий Фото: Toyota

Салон Toyota C+pod оформлений дуже лаконічно. Показ приладів виведено на монохромний дисплей, а кнопки всі досить великі. В обробці використані недорогі зносостійкі матеріали, а за кондиціонер, підігрів сидінь і електросклопідйомники потрібно доплатити.

Важливо

Toyota наповнить ринок електрокарами: готуються 16 нових моделей

Маленький електрокар Toyota C+pod оснащений двигуном потужністю 12,5 к. с. і з крутним моментом 56 Н∙м. Максимальна швидкість — усього 60 км/год.

[ + – ] Кондиціонер таіпідігрів сидінь — опції Фото: Toyota

Невелика акумуляторна батарея на 9,1 кВт∙год забезпечує запас ходу 150 км, а зарядити її можна за 5 годин. Серед переваг C+pod – малий (7,8 м) діаметр розвороту, що дозволяє упевнено маневрувати в місті.

Раніше Фокус розповідав про український електромобіль Konyk. Він проходить випробування.