Японский Smart: самый дешевый электрокар Toyota поступил в продажу

Toyota C+pod – миниатюрный двухместный электромобиль для города. Его запас хода — 150 км.

В Японии стартовали полноценные продажи электрокара Toyota C+pod. До недавнего времени его продавали только корпоративным клиентам, но теперь купить электромобиль могут все желающие по цене 1,65-1,71 млн. иен ($16-16,5 тыс.). Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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Новая Toyota C+pod – не только самый доступный, но и самый компактный электрокар марки. Двухместный автомобиль является своеобразной альтернативой Smart.

[ + – ] Запас хода электромобиля - 150 км Фото: Toyota

Размеры Toyota C+pod:

Длина – 2490 мм

Ширина – 1290 мм

Высота 1550 мм

Весит электромобиль Toyota всего 670 кг. Дизайн характерный для подобных авто – с большим углом наклона лобового стекла и вертикальными задними стойками крыши.

[ + – ] Стиль салона - весьма простой Фото: Toyota

Салон Toyota C+pod оформлен весьма лаконично. Показания приборов выведены на монохромный дисплей, а кнопки все довольно крупные. В отделке использованы недорогие износостойкие материалы, а за кондиционер, подогрев сидений и электростеклоподъемники нужно доплатить.

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Маленький электрокар Toyota C+pod оснащен мотором мощностью 12,5 л. с. и с крутящим моментом в 56 Н∙м. Максимальная скорость – всего 60 км/ч.

[ + – ] Кондиционер и подогрев сидений - опции Фото: Toyota

Небольшая аккумуляторная батарея на 9,1 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 150 км, а зарядить ее можно за 5 часов. Среди преимуществ C+pod – малый (7,8 м) диаметр разворота, что позволяет уверенно маневрировать в городе.

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