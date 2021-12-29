Без Lada: какие автомобили планирует выпускать ЗАЗ в 2022 году

В линейке ЗАЗ появятся новые модели, созданные на базе Mercedes-Benz. А вот выпуск автомобилей Lada пока под вопросом.

В 2022 году Запорожский автозавод будет выпускать легковые автомобили Groupe Renault и Kia, а также автобусы собственной конструкции под брендом ZAZ. О планах предприятия рассказали сайту 061 в корпорации "Укравто".

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"Линейка легковых автомобилей будет состоять из моделей Kia Rio sedan, Kia Rio X и Renault Arkana. Что же касается автобусов, то завод продолжит выпуск моделей ZAZ A08, в модификациях "школьный", пригородный и городской, а также автобуса среднего класса ZAZ A10", — сообщил пресс-секретарь "Укравто" Дмитрий Скляренко.

[ + – ] В 2022 году появятся новые автобусы ЗАЗ Фото: ЗАЗ

Кроме того, на предприятии завершили сертификацию нового автобуса ZAZ A09, созданного на шасси Mercedes-Benz. В 2022 году ожидается аудит от Mercedes-Benz и выпуск пилотной партии автобусов. ZAZ A09 планируют продавать не только в Украине, но и на рынках Европы, Казахстана и Узбекистана.

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В то же время на ЗАЗе ничего не говорят о выпуске моделей Lada в 2022 году. Ранее сообщество Avtograd News сообщало, что АвтоВАЗ уже два месяца не поставляет машинокомплекты для сборки автомобилей. Напомним, выпуск Лада в Украине наладили весной 2020 года, а в январе-сентябре 2021 года собрали около 1,4 тыс. машин.

В то же время, вопреки запрету автопарк полиции могут пополнить новые Нивы по цене Дастера.

Ранее Фокус рассказывал о новой Ниве. Внедорожник появится в конце 2024 года.