Без Lada: які автомобілі планує випускати ЗАЗ у 2022 році

У лінійці ЗАЗ з'являться нові моделі, створені з урахуванням Mercedes-Benz. А ось випуск автомобілів Lada поки що під питанням.

У 2022 році Запорізький автозавод випускатиме легкові автомобілі Groupe Renault та Kia, а також автобуси власної конструкції під брендом ZAZ. Про плани підприємства розповіли сайту 061 у корпорації "Укравто".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Лінійка легкових автомобілів складатиметься з моделей Kia Rio sedan, Kia Rio X та Renault Arkana. Що ж до автобусів, то завод продовжить випуск моделей ZAZ A08, у модифікаціях "шкільний", приміський та міський, а також автобуса середнього класу ZAZ A10", – повідомив прессекретар "Укравто" Дмитро Скляренко.

[ + – ] 2022 року з'являться нові автобуси ЗАЗ Фото: ЗАЗ

Крім того, на підприємстві завершили сертифікацію нового автобуса ZAZ A09, створеного на шасі Mercedes-Benz. У 2022 році очікується аудит від Mercedes-Benz та випуск пілотної партії автобусів. ZAZ A09 планують продавати не лише в Україні, а й на ринках Європи, Казахстану та Узбекистану.

Важливо

Українці перетворили старий Запорожець на ефектний позашляховик (відео)

На ЗАЗі нічого не говорять про випуск моделей Lada в 2022 році. Раніше спільнота Avtograd News повідомляла, що АвтоВАЗ вже два місяці не постачає машинокомплекти для збирання автомобілів. Нагадаємо, випуск Лада в Україні налагодили навесні 2020 року, а у січні-вересні 2021 року зібрали близько 1,4 тис. машин.

Водночас, усупереч забороні автопарк поліції, можуть поповнити нові Ниви за ціною Дастера.

Раніше Фокус розповідав про нову Ниву. Позашляховик з'явиться наприкінці 2024 року.